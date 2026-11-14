Lanterna maculata in Europa: le colture più esposte

🌐 La lanterna maculata avanza in Europa: perché i servizi fitosanitari vigilano su vite, fruttiferi e piante ornamentali.

Dalle segnalazioni europee all’allerta agricola Si chiama Lycorma delicatula, ma il nome comune, lanterna maculata, racconta soprattutto il suo aspetto: ali anteriori grigiastre a puntini neri e, quando si aprono, vistose superfici posteriori rosse. Il dato davvero importante per l’agricoltura è il suo arrivo nella regione europea. Nell’agosto 2026 l’organizzazione fitosanitaria EPPO ha registrato il primo ritrovamento in Moldavia; a settembre è arrivata la conferma dall’Ungheria, dove sono state adottate misure di eradicazione e sorveglianza. In ottobre un singolo esemplare è stato intercettato su un aereo in Belgio, evento classificato come intercettazione isolata e non come insediamento della specie. Non vi sono, nelle informazioni ufficiali consultate, segnalazioni di insediamento in Italia.

Perché la vite è tra le colture più vulnerabili Originario dell’Asia, questo insetto si nutre della linfa di molte piante. Negli Stati Uniti, dove è stato individuato nel 2014, ha rappresentato un serio problema in particolare per i vigneti. Le punture alimentari e l’elevata densità degli insetti possono indebolire la vegetazione. La melata prodotta in abbondanza favorisce inoltre lo sviluppo delle fumaggini, patine scure che sporcano foglie e superfici. Per il comparto vitivinicolo europeo non significa che un danno catastrofico sia inevitabile: il rischio dipende dalla presenza effettiva, dalla velocità di diffusione e dall’efficacia delle misure di controllo.

Non soltanto vigneti: fruttiferi e ornamentali La lanterna maculata è polifaga e può frequentare numerose specie arboree e arbustive. Oltre alla vite, fra le piante ospiti citate dai servizi fitosanitari figurano ailanto, acero, noce, melo, specie del genere Prunus e salice. L’ailanto svolge spesso un ruolo importante nell’ecologia dell’insetto, ma non è il solo ospite. La presenza su una pianta non implica automaticamente lo stesso livello di danno su tutte le specie. Una corretta valutazione della minaccia deve distinguere la capacità di alimentarsi dalla probabilità di provocare perdite economiche rilevanti.

Come riconoscere adulti, ninfe e uova L’adulto ricorda una piccola falena quando mantiene le ali chiuse. Le forme giovanili iniziali sono scure, punteggiate di bianco; in uno stadio successivo assumono un rosso più evidente. Le ovature possono comparire come masse appiattite e rivestite da materiale ceroso su tronchi, pietre, veicoli, imballaggi e altri supporti. Proprio questa capacità di deporre uova su oggetti trasportabili facilita gli spostamenti accidentali insieme alle merci. Una fotografia chiara dell’esemplare e l’indicazione esatta del punto del ritrovamento possono essere utili ai servizi fitosanitari per una verifica.

Che cosa devono fare agricoltori e cittadini Il monitoraggio precoce è più utile dell’allarmismo. Chi sospetta la presenza dell’insetto dovrebbe evitare di spostare materiale potenzialmente infestato e rivolgersi al servizio fitosanitario regionale, seguendo le istruzioni ufficiali. Non è opportuno improvvisare trattamenti con insetticidi senza autorizzazione o consulenza tecnica: si rischiano danni all’ambiente senza garantire il controllo della specie. La sfida europea è intercettare piccoli focolai prima che diventino popolazioni stabili. L’arrivo in Moldavia e Ungheria impone vigilanza, non la falsa affermazione che tutti i vigneti italiani siano già infestati.

Il ruolo del commercio nei nuovi focolai La diffusione degli organismi invasivi segue spesso traiettorie che non coincidono con il volo naturale degli insetti. Trasporto di merci, piante, imballaggi e mezzi può spostare ovature difficili da notare a una prima ispezione. Per questo la sorveglianza non riguarda esclusivamente i campi coltivati ma anche vivai, depositi e nodi logistici. Le misure di quarantena e le notifiche ufficiali servono a intercettare nuove introduzioni quando l’eradicazione è ancora possibile. Non tutte le intercettazioni si trasformano in un focolaio e confondere le due situazioni produce allarmismo inutile.

L’Italia fra prevenzione e comunicazione corretta Per un Paese in cui vigneti e frutteti rappresentano un patrimonio agricolo e paesaggistico, il rischio merita investimenti in monitoraggio e informazione. Agricoltori, tecnici e cittadini possono contribuire alla segnalazione tempestiva, senza sostituirsi alle autorità fitosanitarie. La comunicazione dovrebbe riportare sempre luogo, data e stato ufficiale dei ritrovamenti: una specie presente temporaneamente in Ungheria non equivale a un’infestazione diffusa nell’intera Unione. È proprio la precisione a rendere credibile la prevenzione e a sostenere interventi mirati, invece di risposte generalizzate e costose.

Il contesto da non perdere Anche il linguaggio economico richiede cautela. I danni riscontrati nelle aree americane di diffusione non possono essere trasferiti automaticamente ai vigneti italiani: cambiano condizioni ambientali, coltivazioni, densità degli insetti e sistemi di sorveglianza. Un’analisi seria distingue il pericolo biologico dall’impatto effettivamente misurato. Le aziende possono rafforzare l’osservazione delle piante ospiti e condividere informazioni con i tecnici, mentre le istituzioni devono aggiornare le misure in base ai dati. Se una segnalazione viene confermata, il luogo e la risposta fitosanitaria diventano elementi essenziali della notizia. La capacità di riconoscere rapidamente una specie invasiva è una risorsa collettiva, non soltanto una questione degli addetti ai lavori.

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