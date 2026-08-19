Tupac, dopo 30 anni al via il processo per l’omicidio

🌐 Omicidio di Tupac, dopo quasi 30 anni si apre a Las Vegas il processo contro Duane “Keffe D” Davis, unico uomo incriminato per la morte del rapper. L’accusa lo considera il regista dell’agguato del 1996; la difesa contesta la solidità delle prove e punta sulle contraddizioni emerse nel tempo.

Quasi tre decenni dopo gli spari che sconvolsero il mondo dell’hip hop, il caso Tupac Shakur arriva finalmente in aula. A Las Vegas è iniziato il processo contro Duane “Keffe D” Davis, 63 anni, l’unica persona formalmente incriminata per l’omicidio del rapper americano.

Tupac aveva appena 25 anni quando fu colpito durante un agguato il 7 settembre 1996. Morì sei giorni più tardi in ospedale, lasciando un vuoto enorme nella musica e nella cultura popolare. Per anni l’indagine è rimasta senza un imputato, alimentando teorie, sospetti e ricostruzioni mai arrivate davanti a una giuria.

Ora, a quasi 30 anni di distanza, accusa e difesa si confrontano su una domanda fondamentale: chi organizzò davvero l’agguato e quali prove possono dimostrarlo a distanza di così tanto tempo?

Davis si è dichiarato non colpevole. Se riconosciuto responsabile, rischia l’ergastolo.

Omicidio di Tupac, cosa accadde quella notte a Las Vegas

La ricostruzione dell’accusa parte dalle ore immediatamente precedenti alla sparatoria.

Il 7 settembre 1996 Las Vegas era al centro dell’attenzione del mondo sportivo per il combattimento tra Mike Tyson e Bruce Seldon. Tra gli spettatori c’era anche Tupac Shakur, che aveva assistito all’incontro insieme ad alcuni membri del suo entourage.

Dopo il match, secondo la ricostruzione dei procuratori, Tupac e altre persone del suo gruppo furono coinvolti in un’aggressione ai danni di Orlando “Baby Lane” Anderson, nipote di Davis.

Quell’episodio avrebbe rappresentato, secondo l’accusa, il movente dell’omicidio.

Circa due ore e mezza dopo l’aggressione, la BMW sulla quale viaggiava Tupac fu affiancata da una Cadillac bianca. Dall’auto partirono diversi colpi d’arma da fuoco.

Il rapper venne raggiunto dai proiettili e trasportato in ospedale. Le sue condizioni apparvero subito gravissime. Tupac morì il 13 settembre 1996.

Da quella notte sarebbe iniziato uno dei più lunghi misteri criminali legati alla storia della musica contemporanea.

La tesi dell’accusa: Davis avrebbe organizzato la vendetta

Il processo non ruota necessariamente intorno alla domanda su chi abbia materialmente premuto il grilletto.

Secondo i procuratori, Davis avrebbe avuto un ruolo di organizzatore dell’agguato. L’accusa sostiene che si trovasse nella Cadillac insieme ad altre tre persone e che fosse stato lui a procurare l’arma e a consegnarla a uno degli occupanti del sedile posteriore.

Non avrebbe quindi sparato personalmente contro Tupac.

La responsabilità che i pubblici ministeri intendono dimostrare è quella di chi avrebbe pianificato l’azione e ordinato di aprire il fuoco come rappresaglia per il pestaggio di Anderson.

Il procuratore Binu Palal ha presentato alla giuria una ricostruzione nella quale gli eventi della notte non sarebbero episodi indipendenti, ma parti di una sequenza culminata nella sparatoria.

Il punto decisivo sarà quindi dimostrare che esistesse un collegamento concreto tra l’aggressione avvenuta poco prima e l’attacco contro Tupac.

Le persone nell’auto sono tutte morte

La distanza temporale rappresenta uno degli elementi più delicati dell’intero processo.

Davis, secondo la ricostruzione dell’accusa, non era solo nella Cadillac. Con lui ci sarebbero state altre tre persone, ma tutte sono morte negli anni successivi.

Questo significa che il processo arriva davanti a una giuria senza la possibilità di ascoltare direttamente alcuni dei protagonisti indicati nella ricostruzione dell’accusa.

È un elemento destinato a rendere particolarmente importante l’analisi delle testimonianze disponibili, delle dichiarazioni rilasciate negli anni e degli eventuali elementi materiali rimasti dell’indagine.

Dopo quasi trent’anni, infatti, la sfida per i procuratori non è soltanto raccontare cosa potrebbe essere accaduto, ma dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell’imputato.

Le dichiarazioni di “Keffe D” al centro del processo

Uno degli aspetti più delicati del procedimento riguarda proprio le dichiarazioni rese nel corso degli anni da Davis.

Nel 2008 l’uomo aveva parlato con gli investigatori che stavano lavorando anche sui casi relativi agli omicidi di Tupac Shakur e Notorious B.I.G.. Quelle dichiarazioni erano state raccolte nell’ambito di un accordo che impediva di utilizzare contro Davis quanto da lui riferito sull’omicidio di Tupac.

Negli anni successivi, però, Davis è tornato pubblicamente sull’argomento.

Nel libro “Compton Street Legend” e in diverse interviste ha raccontato la propria versione degli eventi che precedettero e seguirono la sparatoria.

Per l’accusa, quelle dichiarazioni rappresentano un elemento importante perché avrebbero contribuito a riaccendere l’interesse investigativo sul caso.

Nel 2023 Davis è stato formalmente incriminato, diventando la prima persona accusata ufficialmente dell’omicidio di Tupac.

È proprio questo materiale, insieme agli altri elementi raccolti dagli investigatori, che sarà sottoposto all’esame della giuria.

Il libro che ha riaperto il caso

Il libro rappresenta uno dei punti di maggiore scontro tra accusa e difesa.

Per i procuratori, le dichiarazioni pubbliche di Davis hanno fornito informazioni rilevanti sulla sua posizione all’interno degli eventi di quella notte.

La difesa propone invece una lettura completamente diversa.

Secondo l’avvocato Michael Sanft, “Compton Street Legend” sarebbe stato realizzato anche con finalità commerciali e conterrebbe elementi romanzati. Il legale mette inoltre in dubbio la possibilità di stabilire con certezza quali passaggi siano stati scritti direttamente da Davis e quali siano invece riconducibili al coautore Yusuf Jah.

La questione non è soltanto editoriale. Se parte delle informazioni utilizzate dall’accusa proviene da dichiarazioni pubbliche dell’imputato, la loro attendibilità e il loro significato diventano fondamentali.

La difesa cercherà dunque di convincere i giurati che un racconto pubblicato per un pubblico e un libro destinato alla vendita non possano essere automaticamente considerati una confessione.

La difesa attacca la mancanza di prove indipendenti

È questa probabilmente la linea più importante della strategia difensiva.

L’avvocato Sanft ha insistito sul fatto che, dopo quasi 30 anni, sarebbe necessario chiedersi quali elementi indipendenti possano effettivamente collegare Davis all’omicidio.

La domanda posta alla giuria è semplice e allo stesso tempo centrale: quali prove concrete esistono oggi, a distanza di tre decenni?

Il tempo può infatti modificare radicalmente la solidità di un’indagine. I ricordi possono cambiare, le persone possono morire, i documenti possono diventare più difficili da reperire e le testimonianze possono assumere significati diversi rispetto al momento in cui furono raccolte.

La difesa punta proprio su questo terreno per mettere in discussione la ricostruzione dell’accusa.

La versione di Davis è cambiata nel tempo

Un altro elemento che potrebbe assumere un peso importante durante il processo riguarda le diverse versioni fornite dallo stesso imputato.

Recentemente Davis ha sostenuto in un’intervista televisiva di non essere stato presente a Las Vegas la notte dell’omicidio.

Una posizione che, secondo l’accusa, contrasta con quanto emerge dalle sue precedenti dichiarazioni pubbliche.

Nel libro, infatti, Davis avrebbe descritto il viaggio da Los Angeles a Las Vegas per assistere all’incontro di boxe e gli avvenimenti collegati a quella notte.

La giuria dovrà quindi confrontarsi anche con questa apparente contraddizione.

Per l’accusa, i cambiamenti nella versione dei fatti possono essere interpretati come un elemento di credibilità negativa. Per la difesa, invece, saranno fondamentali le modalità con cui quelle dichiarazioni sono state raccolte, il contesto nel quale sono state pronunciate e la possibilità che alcuni racconti siano stati elaborati o modificati nel corso degli anni.

Un processo che potrebbe durare settimane

Il procedimento è destinato a svilupparsi nell’arco di diverse settimane.

L’accusa prevede di chiamare tra 35 e 45 testimoni, mentre la difesa dovrebbe presentare un numero molto più limitato di persone.

La prima giornata ha attirato l’attenzione anche per la presenza di alcuni familiari di Tupac, tra cui il fratellastro Maurice “Mopreme” Shakur.

La loro presenza in aula restituisce una dimensione umana a una vicenda che, per quasi trent’anni, è stata soprattutto un caso irrisolto e un’enorme fonte di speculazioni.

Per la famiglia, il processo rappresenta la possibilità di arrivare finalmente a una risposta giudiziaria. Per l’imputato, invece, è il momento nel quale la procura dovrà dimostrare in aula le accuse formulate dopo decenni di indagini.

Perché il caso Tupac continua a interessare il mondo

L’omicidio di Tupac Shakur è rimasto per decenni uno dei casi più conosciuti e discussi nella storia dell’hip hop.

La sua morte ha alimentato libri, documentari, inchieste giornalistiche e innumerevoli teorie. Tupac non era soltanto un rapper di successo: era diventato una delle figure culturali più influenti della sua generazione, capace di unire musica, cinema, protesta sociale e racconto della vita nelle comunità afroamericane degli Stati Uniti.

La sua morte, avvenuta a soli 25 anni, ha contribuito a trasformarne la figura in un simbolo.

Anche l’assassinio di Notorious B.I.G., avvenuto pochi mesi dopo, ha alimentato per anni il dibattito sulle rivalità e sulle tensioni che attraversavano il mondo del rap americano negli anni Novanta.

Il processo contro Davis riporta ora quella storia nel luogo nel quale tutto ebbe inizio: Las Vegas.

La vera sfida è trasformare un mistero in una prova giudiziaria

Per quasi 30 anni il caso Tupac è stato soprattutto un mistero.

In tribunale, però, il mistero non basta.

L’accusa dovrà trasformare la propria ricostruzione in una sequenza di prove capaci di dimostrare la responsabilità di Davis. La difesa cercherà invece di evidenziare le contraddizioni, la distanza temporale e l’assenza di riscontri indipendenti che, a suo giudizio, renderebbero fragile il quadro accusatorio.

Il processo dovrà dunque stabilire non soltanto chi potrebbe aver voluto la morte di Tupac, ma se esistano elementi sufficienti per dimostrare che Duane “Keffe D” Davis abbia effettivamente organizzato quell’agguato.

È questa la differenza tra una delle tante ricostruzioni circolate per decenni e una verità giudiziaria.

Dopo quasi trent’anni, il caso arriva davanti alla giuria

La morte di Tupac Shakur è rimasta senza un’incriminazione fino al 2023. Oggi, per la prima volta, un imputato deve rispondere formalmente davanti a una giuria dell’accusa di aver avuto un ruolo nell’agguato.

Davis si proclama innocente e la difesa chiede di guardare con estrema cautela alle dichiarazioni maturate nell’arco di decenni. L’accusa, al contrario, ritiene che proprio le parole dell’imputato e gli elementi raccolti nel corso della lunga indagine possano ricostruire la catena di eventi che portò alla morte del rapper.

Il verdetto, qualunque sarà, potrebbe chiudere uno dei capitoli più longevi e controversi della storia dell’hip hop. Ma prima che la giuria possa pronunciarsi, sarà necessario attraversare settimane di testimonianze, ricostruzioni e confronti sulle prove.

A quasi trent’anni da quella notte, l’omicidio di Tupac non è più soltanto una storia da raccontare: è diventato un caso giudiziario sul quale una giuria dovrà finalmente pronunciarsi.