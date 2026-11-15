Karius cambia immagine: capelli più corti, Leotta approva

🌐 Loris Karius mostra sui social i capelli accorciati e raccoglie l’apprezzamento di Diletta Leotta. Il cambiamento arriva dopo le notizie sulla rimozione di alcuni tatuaggi, un percorso di cui non sono confermati né l’esito né le motivazioni.

Il nuovo taglio passa dai social

Capelli più corti, un’immagine diversa e un segnale di approvazione arrivato anche in famiglia. Loris Karius rinnova il proprio look e lo mostra sui social, dove Diletta Leotta manifesta il suo gradimento con un like e una faccina con gli occhi a cuore. Il portiere tedesco dello Schalke 04 torna così al centro dell’attenzione per una scelta estetica, questa volta immediatamente visibile nello scatto condiviso.

La fotografia è stata pubblicata su Instagram l’11 novembre 2026, secondo i riscontri disponibili, accompagnata dalla parola «Reset». Rispetto ai capelli medio-lunghi, spesso raccolti nel codino con cui il calciatore è stato fotografato negli anni, il nuovo taglio presenta lunghezze ridotte e una pettinatura all’indietro. Un cambiamento riconoscibile, senza bisogno di annunci articolati o spiegazioni aggiuntive.

Quella singola parola accompagna il risultato dal barbiere, ma non chiarisce le ragioni personali della decisione. Leggerla come l’annuncio di una trasformazione più ampia significherebbe andare oltre ciò che è documentato. Il dato concreto resta il taglio dei capelli; la reazione della moglie riguarda il risultato mostrato nella pubblicazione social.

Il commento di Leotta, senza retroscena

L’apprezzamento di Leotta si esprime attraverso il linguaggio essenziale dei social: una reazione e un’emoji, non una dichiarazione sulle scelte del marito. Non emerge un suo ruolo nella decisione di accorciare i capelli. Il gesto pubblico documenta il gradimento, ma non permette di ricostruire conversazioni private o attribuire alla conduttrice richieste e suggerimenti.

Karius e Leotta sono sposati dal 22 giugno 2024. Le nozze sono state celebrate sull’isola di Vulcano, nelle Eolie, con una cerimonia al tramonto al Therasia Resort, alla presenza di familiari e amici. È questo il contesto del legame fra i due protagonisti: il commento al nuovo taglio arriva dalla moglie del portiere, a oltre due anni dal matrimonio.

La loro relazione era iniziata nel 2022, dopo l’incontro a Parigi. La coppia ha due figli, Aria Rose, nata nel 2023, e Leonardo, nato nel maggio 2026. Sono elementi della loro storia familiare, distinti dalla scelta estetica: non ci sono dichiarazioni verificate che colleghino il nuovo taglio alla paternità o a un cambiamento degli equilibri domestici.

Tatuaggi, cosa è noto e cosa resta incerto

Il cambio di pettinatura arriva circa un mese dopo le notizie su un altro intervento d’immagine. A metà ottobre era emersa la ricostruzione secondo cui Karius si sarebbe rivolto a un centro specializzato di Milano per iniziare un trattamento laser destinato a rimuovere alcuni tatuaggi. Le aree indicate erano il collo e la zona sotto le orecchie.

Su questo passaggio serve mantenere una distinzione: l’avvio riferito di un trattamento non equivale alla cancellazione già completata. I riscontri disponibili non consentono di affermare che tutti i disegni interessati siano scomparsi, né che il portiere abbia deciso di eliminare anche gli altri tatuaggi presenti sul corpo. Il perimetro della ricostruzione resta limitato ad alcune zone.

Anche le motivazioni rimangono non chiarite. Non risultano spiegazioni ufficiali del calciatore che consentano di parlare di pentimento, di una richiesta della moglie o di una volontà di cancellare il passato. Capelli accorciati e notizie sui tatuaggi si collocano in successione temporale, ma non documentano da soli un unico progetto di trasformazione.

Dietro il volto social, il portiere dello Schalke

Il protagonista delle fotografie resta un calciatore impegnato nel campionato tedesco. Karius è arrivato allo Schalke 04 nel gennaio 2025 e il club ha annunciato il 9 giugno 2026 il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2028. La decisione è arrivata dopo la stagione conclusa con la promozione della squadra in Bundesliga.

In quel campionato il portiere ha disputato 30 incontri, terminandone 13 senza subire gol. Lo Schalke ha chiuso con 31 reti incassate e la migliore difesa del torneo. Sono i numeri richiamati dalla società nel comunicato sul rinnovo, nel quale il direttore dell’area professionistica Youri Mulder ne ha sottolineato l’affidabilità e il contributo nelle partite più equilibrate.

La carriera di Karius comprende esperienze in Germania, Inghilterra e Turchia. Dopo l’affermazione al Mainz, il passaggio al Liverpool lo ha portato fino alla finale di Champions League del 2018. In quell’edizione è sceso in campo in tutte le 13 partite disputate dalla formazione inglese, compresa la finale persa contro il Real Madrid per 3-1.

Sono seguite le esperienze con Besiktas, Union Berlino e Newcastle, prima dell’approdo allo Schalke. Nella squadra di Gelsenkirchen il portiere indossa la maglia numero 1 dall’inizio della stagione 2025-2026, quella terminata con il ritorno del club nella massima serie tedesca.