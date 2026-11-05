Israele, Netanyahu perde l’appoggio degli ultraortodossi

🌐 Gli ultraortodossi non indicano un premier, Ra’am guarda a Eisenkot: Herzog avvia la ricerca di una maggioranza.

Un alleato non si schiera

Le consultazioni per formare il nuovo governo israeliano registrano un primo scossone per Benjamin Netanyahu. La formazione ultraortodossa Ebraismo Unito, che riunisce due partiti ashkenaziti, non ha indicato un candidato premier al presidente Isaac Herzog e ha dichiarato di non sentirsi vincolata a un blocco. La decisione, riferita il 5 novembre, è politicamente rilevante perché interrompe almeno formalmente un lungo rapporto di sostegno alla leadership del Likud. Non equivale tuttavia a un accordo già concluso con i suoi avversari.

Sette seggi e molti interrogativi

La formazione ultraortodossa dispone di sette seggi e potrebbe diventare decisiva nella ricerca di una maggioranza. In un sistema parlamentare frammentato, anche una delegazione relativamente piccola può condizionare il mandato per formare l’esecutivo. Il significato del suo passo dipenderà però dalle trattative successive: un mancato endorsement iniziale lascia aperte più possibilità e non determina automaticamente il risultato delle consultazioni. È questa incertezza a rendere la scelta così importante nella giornata politica israeliana.

La leva del servizio militare

Al centro del confronto resta la richiesta di preservare per gli studenti delle yeshiva l’esenzione dal servizio militare. La questione tocca rapporti fra comunità religiose, obblighi civici, sicurezza nazionale e principio di uguaglianza. Ebraismo Unito ha fatto sapere che il sostegno a un eventuale governo dipenderà da misure legislative su questo dossier. Il gruppo aveva fatto parte della maggioranza fino al luglio 2025, mantenendo poi un sostegno esterno: oggi l’atteggiamento più autonomo diventa uno strumento negoziale.

Le scelte degli altri partiti

Il fronte favorevole a Netanyahu non scompare. Itamar Ben Gvir, esponente di Potere ebraico, ha nuovamente indicato il leader del Likud. Dall’altra parte, Ra’am, guidato da Mansour Abbas, ha espresso una preferenza per Gadi Eisenkot. La presenza di candidature e indicazioni differenti mostra un Parlamento nel quale la ricerca di una formula di governo passa per negoziati complessi. Nessuna singola indicazione, presa isolatamente, dimostra che esista già una maggioranza pronta a ottenere la fiducia.

Coalizioni da costruire

Nel sistema israeliano le coalizioni vengono costruite attraverso accordi fra partiti che possono avere priorità molto diverse. L’indicazione di un candidato al presidente non basta da sola a determinare chi guiderà l’esecutivo. Sono importanti la disciplina dei gruppi parlamentari, i programmi comuni e la disponibilità ad assumersi responsabilità di governo. La distanza fra una dichiarazione durante le consultazioni e un sostegno parlamentare formale può essere considerevole. Per questo ogni aggiornamento dovrà misurare non soltanto le parole dei leader, ma anche il numero e la stabilità dei seggi effettivamente disponibili.

Herzog e il percorso istituzionale

Il presidente Isaac Herzog ha avviato colloqui con le forze rappresentate nella nuova Knesset per individuare il candidato da incaricare della formazione del governo. Il programma del 5 novembre comprendeva incontri con partiti minori, formazioni arabe e infine con le delegazioni legate a Eisenkot e Netanyahu. Le consultazioni costituiscono una fase del procedimento istituzionale e non una votazione conclusiva. Il capo dello Stato raccoglie indicazioni, valuta le possibilità parlamentari e decide a chi affidare il tentativo.

Eisenkot come alternativa

L’attenzione verso Gadi Eisenkot segnala la possibilità di un raggruppamento alternativo, ma il percorso rimane complicato dai programmi e dalle differenze politiche dei partiti coinvolti. L’ex capo di Stato maggiore deve misurarsi non soltanto con le preferenze espresse pubblicamente, ma con la capacità di trasformarle in voti parlamentari. Una convergenza temporanea contro Netanyahu non coincide necessariamente con un accordo stabile su sicurezza, economia, relazioni estere e rapporti fra Stato e religione.

La posta in gioco

Il futuro governo dovrà affrontare questioni interne ed esterne di enorme peso. Le divisioni sul servizio militare e sui rapporti fra religione e istituzioni si intrecciano con il tema della sicurezza, con la pressione internazionale e con le esigenze sociali. La scelta di Ebraismo Unito rende più difficile dare per scontata la continuità del blocco storico del premier uscente. Ma la conclusione responsabile, alla data del 5 novembre, è che i negoziati sono aperti: sarà il loro esito, non il primo giorno di consultazioni, a definire il nuovo equilibrio.

Il metodo della verifica

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Che cosa monitorare

Nelle prossime ore sarà importante distinguere i nuovi elementi verificati dagli aggiornamenti che ripetono informazioni già note. I lettori hanno bisogno di sapere da chi provengono le cifre, quando sono state comunicate e quali passaggi restano aperti. Le notizie possono evolvere rapidamente e singoli particolari iniziali possono essere corretti dalle autorità competenti. Questo articolo fotografa le informazioni disponibili il 5 novembre 2026 e non attribuisce certezza a scenari ancora ipotetici. Una buona copertura editoriale deve essere pronta a rettificare, spiegare e contestualizzare, senza confondere la rapidità con la precisione.

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