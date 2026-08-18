«Incoscienza ed epica personale»: una storia può far vivere una causa

🌐 Cosa c’entra il coraggio con una lettera di raccolta fondi? Molto più di quanto possa sembrare. Un appello efficace non si limita a spiegare perché una causa merita sostegno: costruisce un’immagine, evoca un’emozione e porta chi legge dentro una storia.

È questo il cuore del dialogo tra gli scrittori Cristiano Cavina ed Eleonora Mazzoni, dedicato al rapporto tra scrittura, storytelling e fundraising.

Il punto di partenza è semplice ma decisivo: un buon testo non informa soltanto, fa vedere.

Quando una persona riceve una richiesta di donazione, infatti, non sta necessariamente cercando altre informazioni. Sa già, almeno in parte, che esistono problemi da affrontare, emergenze da sostenere e progetti che hanno bisogno di risorse. Quello che può fare la differenza è il modo in cui quella realtà viene raccontata.

Una causa non è ancora una storia

Nel fundraising il rischio è quello di affidarsi esclusivamente a numeri, spiegazioni e dichiarazioni di principio.

Sono elementi importanti, ma spesso non bastano.

Dire che migliaia di persone hanno bisogno di aiuto comunica una dimensione del problema. Raccontare una persona, un momento, una scelta o una difficoltà concreta permette invece al lettore di entrare dentro quella realtà.

È qui che lo storytelling diventa uno strumento potente.

La storia non sostituisce la causa: la rende visibile e comprensibile.

Un testo capace di raccontare non chiede semplicemente al lettore di essere d’accordo. Gli permette di immaginare ciò che sta accadendo e, soprattutto, di percepire perché il proprio gesto può avere un significato.

Il coraggio di raccontare senza paura

Nel dialogo, il tema del coraggio assume così un significato particolare.

Scrivere significa anche esporsi. Significa scegliere una voce, prendere una posizione, rinunciare alla sicurezza delle formule già utilizzate.

Per chi lavora nel fundraising questa esigenza è ancora più evidente. Un appello deve chiedere qualcosa al destinatario: attenzione, partecipazione, fiducia e infine una donazione.

Per farlo in modo autentico non può sembrare un testo costruito soltanto per ottenere una risposta.

Deve avere una voce umana.

E una voce umana può contenere fragilità, dubbi, desideri, contraddizioni e persino quella componente di “incoscienza” che permette a una storia di non essere perfettamente prevedibile.

L’“epica personale” dentro una piccola storia

Non servono necessariamente grandi imprese per costruire un racconto coinvolgente.

L’epica può nascondersi anche nella quotidianità: in una persona che prova a cambiare la propria condizione, in una scelta difficile, in un gesto apparentemente piccolo che assume un significato più grande.

È quella che si potrebbe definire epica personale.

Nel fundraising questo elemento è prezioso perché consente di evitare due estremi opposti: da una parte il testo freddo e burocratico, dall’altra il racconto eccessivamente drammatico costruito soltanto per suscitare pietà.

Una storia efficace non deve necessariamente commuovere a tutti i costi.

Deve soprattutto far riconoscere qualcosa di vero.

Scrivere per far vedere

La differenza tra spiegare e raccontare può essere sottile, ma cambia completamente il risultato.

Spiegare significa dire al lettore che una determinata situazione è difficile.

Raccontare significa mostrargli come quella difficoltà entra nella vita concreta di qualcuno.

È una differenza fondamentale per qualsiasi fundraiser alle prese con una nuova campagna.

Prima di scrivere “abbiamo bisogno del tuo aiuto”, vale la pena chiedersi: che cosa voglio che il lettore veda?

Una stanza? Un volto? Un gesto? Una telefonata? Una partenza? Un’attesa? Un momento di paura o di speranza?

Quando un testo riesce a creare una scena nella mente di chi legge, la causa smette di essere astratta.

Diventa una realtà.

Lo storytelling non è un trucco per ottenere donazioni

Raccontare bene, però, non significa manipolare le emozioni.

Lo storytelling efficace nel fundraising dovrebbe costruire una relazione di fiducia, non sfruttare la vulnerabilità delle persone raccontate.

La storia deve quindi mantenere dignità, precisione e rispetto.

Questo è particolarmente importante quando si raccontano malattia, povertà, marginalità, emergenze o situazioni di fragilità. Trasformare una persona in un semplice strumento narrativo può produrre l’effetto contrario: il lettore percepisce l’artificio e perde fiducia.

La vera forza di una storia sta invece nella sua capacità di restituire complessità a una persona, non di ridurla al problema per cui si sta raccogliendo denaro.

Cosa può imparare un fundraiser dagli scrittori

Il dialogo tra Cavina e Mazzoni offre quindi una lezione che va oltre il fundraising.

Uno scrittore sa che il lettore non rimane dentro un testo perché gli sono state fornite tutte le informazioni possibili. Rimane perché vuole sapere cosa succede dopo.

Questa è una delle domande che anche chi scrive campagne di raccolta fondi dovrebbe porsi.

Non soltanto: “Ho spiegato bene il progetto?”

Ma anche: “Ho creato una storia che il lettore vuole continuare a seguire?”

La differenza può essere enorme.

Un buon appello dovrebbe informare, certo. Ma dovrebbe anche creare attenzione, generare una connessione emotiva e accompagnare naturalmente verso la richiesta di sostegno.

La donazione diventa così non il punto arbitrario alla fine di una pagina, ma il gesto successivo di una storia che il lettore ha appena incontrato.

La lezione più importante

Forse il principio più utile è proprio questo: una buona raccolta fondi non racconta soltanto perché servono soldi. Racconta perché vale la pena esserci.

E per riuscirci servono personaggi, dettagli, conflitti, desideri e una voce capace di rendere concreta una realtà.

Il coraggio, allora, non è un elemento estraneo alla scrittura di fundraising.

È la disponibilità a uscire dalle formule prevedibili, a cercare una storia autentica e a permettere al lettore di vedere ciò che prima era soltanto un’informazione.

Perché quando una causa diventa una storia, smette di essere soltanto qualcosa da capire. Può diventare qualcosa a cui scegliere di partecipare.

▶ GUARDA IL DIALOGO CON CRISTIANO CAVINA ED ELEONORA MAZZONI