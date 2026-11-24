🌐 Mark Antony Samson è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Roma per il femminicidio di Ilaria Sula, la studentessa ventiduenne uccisa nel marzo 2025. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura dopo un processo nel quale l’accusa ha contestato premeditazione, futili motivi e occultamento di cadavere. La decisione di primo grado arriva dopo mesi di dolore per la famiglia e riporta al centro la violenza contro le donne, il controllo nelle relazioni sentimentali e il significato di una giustizia che può punire ma non restituire una vita spezzata.

Ergastolo per Mark Antony Samson, la decisione della Corte d’Assise

La giustizia pronuncia una delle sue decisioni più severe, ma nessuna sentenza potrà cancellare il dolore di una famiglia.

La Terza Corte d’Assise di Roma ha condannato all’ergastolo Mark Antony Samson, reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa nella Capitale il 25 marzo 2025.

La sentenza è arrivata martedì 27 ottobre 2026, al termine della camera di consiglio, nell’ambito del processo celebrato nell’aula bunker di Rebibbia.

L’imputato, assente durante la lettura del verdetto, era chiamato a rispondere dell’omicidio volontario aggravato e dell’occultamento del corpo.

Si tratta di una condanna di primo grado, che potrà essere sottoposta ai successivi controlli previsti dall’ordinamento.

Il delitto nell’appartamento di via Homs

Ilaria era una studentessa universitaria originaria di Terni, iscritta a Statistica alla Sapienza di Roma.

La sua vita si era interrotta nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano, dove aveva incontrato l’ex fidanzato.

Secondo la ricostruzione processuale, Samson l’aveva colpita violentemente e uccisa con un coltello.

Il corpo era stato successivamente nascosto in una valigia e trasportato nella zona di Capranica Prenestina, dove era stato abbandonato in un dirupo.

Il ritrovamento del corpo, avvenuto il 2 aprile 2025, aveva concluso giorni di ricerche e speranze, dando avvio alla ricostruzione giudiziaria della tragedia.

La violenza del delitto e le modalità di occultamento avevano provocato un’ondata di indignazione ben oltre Roma.

La Procura: non fu un gesto improvviso

Uno degli aspetti centrali del processo ha riguardato la premeditazione.

La Procura ha sostenuto che Samson avesse programmato l’incontro e l’aggressione, escludendo che l’omicidio potesse essere ricondotto a un’esplosione incontrollata di rabbia.

La pm Maria Perna ha contestato all’imputato anche l’assenza di un autentico pentimento, descrivendo un atteggiamento che, secondo l’accusa, avrebbe mostrato la persistente convinzione di poter punire l’ex fidanzata.

La difesa ha invece chiesto di escludere le principali aggravanti e riconoscere attenuanti generiche, sostenendo la tesi di un delitto d’impeto.

Il confronto processuale non verteva soltanto sull’identificazione dell’autore materiale, che aveva ammesso il delitto, ma anche sulla qualificazione giuridica dei fatti e sulle circostanze aggravanti.

La Corte ha pronunciato la pena dell’ergastolo. Le motivazioni scritte consentiranno di esaminare nel dettaglio il percorso argomentativo dei giudici.

La madre dell’imputato e l’occultamento del corpo

La vicenda giudiziaria ha coinvolto anche la madre di Samson.

La donna ha patteggiato una pena di due anni di reclusione per il proprio ruolo nell’occultamento del corpo.

Questa posizione è stata definita attraverso un procedimento distinto da quello relativo alla responsabilità del figlio per l’omicidio.

È un aspetto importante perché evidenzia come le condotte successive al delitto possano costituire reati autonomi, soggetti a specifico accertamento.

La famiglia, gli studenti e il dolore che resta

Durante il processo, i familiari e gli amici di Ilaria hanno continuato a chiedere giustizia.

Anche gli studenti della Sapienza hanno manifestato solidarietà, ricordando la giovane non soltanto come vittima di un femminicidio, ma come persona con progetti, interessi e un futuro da costruire.

L’università si è costituita parte civile nel procedimento, dando una dimensione istituzionale alla vicinanza verso la studentessa e la sua famiglia.

Il padre di Ilaria, dopo la sentenza, ha espresso il senso di una giustizia ottenuta che non può tuttavia colmare la perdita.

È qui che la cronaca giudiziaria incontra il suo limite più doloroso: la pena inflitta al responsabile non restituisce alla famiglia la persona uccisa.

Il femminicidio e il controllo nelle relazioni

La tragedia riporta al centro il tema della violenza nelle relazioni sentimentali e del rischio che il desiderio di controllo si trasformi in aggressione.

Le parole dell’accusa hanno insistito proprio sulla dimensione del possesso e sulla difficoltà di accettare l’autonomia della vittima.

Non ogni conflitto sentimentale conduce alla violenza, ma minacce, controllo coercitivo e aggressioni rappresentano segnali che non devono essere sottovalutati.

La sentenza per Ilaria Sula rappresenta un passaggio giudiziario fondamentale, non la conclusione del problema sociale che il suo omicidio ha riportato alla luce.

La prevenzione richiede strumenti di tutela, capacità di riconoscere il rischio e una cultura che rifiuti di confondere il possesso con l’amore.

La storia di Ilaria deve continuare a essere raccontata senza ridurre la sua identità alla brutalità del delitto.

Perché una società capace di punire un femminicidio deve trovare anche la forza di fare tutto il possibile per impedirne un altro.

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