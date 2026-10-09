Grande Fratello Vip, Piera chiude con Gian Marco: esplode lo scontro

🌐 Grande Fratello Vip, Piera Meloni, Gian Marco, Moreno Morello, Guendalina Tavassi, Ilary Blasi e nomination: la settima puntata del reality di Canale 5, andata in onda lunedì 5 ottobre, ha messo ancora una volta sentimenti e strategie al centro della scena. Piera ha affrontato il fidanzato Gian Marco e, dopo un confronto carico di emozione, ha deciso di mettere un punto alla loro relazione. Intanto nella Casa è esploso il caso Guendalina, accusata da Moreno di aver cercato di influenzare le nomination e di aver fatto insinuazioni sul suo rapporto con Federica Morello. Alla fine sono sei i concorrenti finiti al televoto.

Piera e Gian Marco, il confronto che tutti aspettavano

Era uno dei momenti più attesi della settima puntata e non ha deluso le aspettative.

Piera Meloni aveva ormai raccontato più volte agli altri concorrenti di essere attraversata da dubbi sulla relazione con Gian Marco. A complicare ulteriormente la situazione c’è stato l’avvicinamento ad Alessandro Roncaccia, con il quale nella Casa si è creato un rapporto sempre più intenso.

Prima dell’ingresso del fidanzato, Piera ha spiegato a Ilary Blasi di trovarsi in una situazione emotivamente complicata. Anche Alessandro ha ammesso il proprio interesse, lasciando intendere che, se Piera fosse stata libera, tra loro avrebbe potuto svilupparsi qualcosa di diverso.

Poi la porta della Casa si è aperta.

A entrare è stato Gian Marco.

Gian Marco arriva con una domanda precisa

Il confronto tra i due è partito subito da ciò che Piera aveva detto nelle settimane precedenti.

Gian Marco ha raccontato di aver seguito la vicenda da casa e di essere rimasto ferito da alcune dichiarazioni della compagna. In particolare, ha contestato l’idea che la loro relazione potesse rappresentare un limite per il percorso di Piera all’interno del reality.

Il ragazzo ha parlato delle contraddizioni che, dal suo punto di vista, sarebbero emerse nel comportamento della fidanzata e le ha chiesto maggiore chiarezza.

Non è stato soltanto un confronto sulla presenza di Alessandro.

In gioco c’era una relazione costruita prima dell’ingresso nella Casa e improvvisamente sottoposta a una pressione enorme: telecamere, isolamento, nuove conoscenze e un’esposizione pubblica continua.

Il tatuaggio di Gian Marco fa crollare Piera

Uno dei momenti più emotivi è arrivato quando Piera ha notato il tatuaggio che Gian Marco si è dedicato proprio a lei.

Il ragazzo ha spiegato di essersi tatuato il volto della fidanzata per sottolineare quanto fosse importante quella relazione.

Il gesto ha colpito profondamente Piera, che è scoppiata a piangere.

Gian Marco ha comunque ribadito di essere ancora legato a lei, pur dicendosi profondamente deluso da quanto accaduto. Le ha chiesto di assumersi la responsabilità delle proprie scelte e di essere sincera con sé stessa.

A un certo punto il confronto ha coinvolto indirettamente anche Alessandro Roncaccia. Gian Marco ha chiarito di non avercela personalmente con lui, ma di non condividere alcuni suoi atteggiamenti nei confronti di Piera.

La domanda finale, però, era una sola: la loro storia è finita?

Piera mette un punto alla relazione

Dopo il confronto, Piera ha scelto.

La concorrente ha deciso di mettere fine alla relazione con Gian Marco, una decisione che aveva già iniziato a maturare nei giorni precedenti e che il faccia a faccia nella Casa ha reso definitiva.

Il giorno successivo, però, la concorrente ha continuato a interrogarsi su quanto accaduto. Parlando con Marina La Rosa, ha ammesso di avere pochi ricordi nitidi della conversazione e di voler analizzare meglio le parole scambiate con Gian Marco.

È emersa anche una paura: quella di poter cambiare idea una volta uscita dal reality.

Piera ha però raccontato di non essersi sentita male dopo la fine della relazione e di essere sempre più convinta della scelta compiuta.

La storia, dunque, sembra arrivata al capolinea, anche se il percorso di Piera nella Casa potrebbe riservare ancora nuovi sviluppi.

Guendalina finisce nuovamente nel mirino

Se la vicenda di Piera ha rappresentato il momento più emotivo della puntata, lo scontro tra Guendalina Tavassi e Moreno Morello ha fornito invece il principale fronte di tensione.

Guendalina è stata accusata di aver cercato di orientare le nomination.

Moreno ha contestato in particolare il fatto che Giancarlo Danto avrebbe ricevuto da Guendalina il suggerimento di votarlo. Danto ha confermato di aver ricevuto quel consiglio.

La versione di Guendalina è stata però diversa.

La concorrente ha spiegato di aver semplicemente dato un’indicazione a Giancarlo, sostenendo di averlo fatto in buona fede e con l’intenzione di evitare che sprecasse il proprio voto.

La questione, tuttavia, non si è chiusa lì.

Moreno accusa Guendalina: «Hai influenzato il gioco»

Il confronto si è trasformato rapidamente in uno scontro sulle strategie.

Da una parte Moreno, convinto che alcuni comportamenti di Guendalina potessero condizionare le scelte degli altri concorrenti. Dall’altra Guendalina, che ha respinto l’accusa di voler manipolare il gioco.

A rendere ancora più acceso il dibattito è stato il coinvolgimento di Giulia Provvedi, amica di Guendalina.

Giulia ha ammesso di aver nominato Moreno per proteggere la sua amica. Da qui sono arrivate ulteriori critiche, con Moreno e Selvaggia Lucarelli che hanno messo in discussione la dinamica tra le due concorrenti.

Giulia ha difeso la propria posizione, sostenendo di essere perfettamente autonoma nelle proprie scelte.

Il caso Federica-Moreno accende ancora di più la Casa

Il confronto ha poi preso una direzione ancora più delicata.

Al centro è finito il rapporto tra Moreno e Federica Morello.

I due hanno sviluppato nella Casa una forte amicizia, al punto da descriversi come quasi padre e figlia. Un rapporto che Guendalina ha definito in termini molto critici, suscitando una reazione immediata.

Moreno ha considerato offensive le insinuazioni.

Anche Federica ha preso le difese dell’amico, sostenendo che tra loro esiste semplicemente una relazione di affetto e fiducia nata durante il reality. Marina La Rosa si è inoltre dissociata dalle considerazioni di Guendalina.

La questione ha quindi finito per diventare un altro terreno di scontro tra le due fazioni della Casa.

La festa che ha creato nuove fazioni

Gli equilibri erano già fragili, ma una festa di compleanno ha contribuito a renderli ancora più complicati.

Giacomo Gallani ha organizzato un party al quale non sono stati invitati tutti gli inquilini.

Gli esclusi — tra cui Federica, Giancarlo, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Moreno Morello e Valeria Marini — hanno organizzato una cena alternativa.

L’episodio ha lasciato strascichi e ha contribuito alla formazione di nuovi gruppi all’interno della Casa.

Valeria Marini ha manifestato il proprio disappunto per essere stata esclusa, mentre Alex Belli ha utilizzato la situazione per mettere in guardia alcuni compagni nei confronti di Marina La Rosa.

La festa, apparentemente un episodio secondario, si è quindi trasformata nell’ennesimo elemento capace di modificare le alleanze.

Carmen e Marina provano a fare pace

Non ci sono stati soltanto scontri.

Carmen Di Pietro e Marina La Rosa hanno avuto l’occasione di chiarire le incomprensioni nate nelle puntate precedenti.

Il rapporto tra le due era stato messo alla prova dalle nomination e da alcuni atteggiamenti interpretati in maniera diversa.

Il confronto ha però consentito di abbassare la tensione.

Carmen ha persino coinvolto Marina in alcune lezioni di canto, regalando alla serata uno dei momenti più leggeri dopo una lunga serie di discussioni.

Jonathan riceve la sorpresa di Michelle Hunziker

Tra i momenti più affettuosi della puntata c’è stata anche la sorpresa dedicata a Jonathan Kashanian.

Il concorrente ha potuto incontrare, seppure a distanza, Michelle Hunziker.

Il momento ha rappresentato una pausa dalle tensioni della Casa e ha permesso a Jonathan di ricevere un messaggio di affetto da una persona importante della sua vita.

Un intermezzo particolarmente gradito dopo le numerose discussioni che hanno caratterizzato la puntata.

Alex Belli e Marina, l’intesa impossibile

Un altro filo narrativo continua a essere quello tra Alex Belli e Marina La Rosa.

Tra i due proseguono provocazioni, battute e momenti di evidente complicità, in una dinamica che il programma continua a seguire con attenzione.

Il loro rapporto rimane difficile da decifrare: discussione e attrazione sembrano alternarsi continuamente, contribuendo a rendere ancora più imprevedibili gli equilibri della Casa.

Moreno perde il primo round del televoto

La serata ha portato anche un verdetto importante.

Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello erano stati inizialmente sottoposti al televoto.

La prima a salvarsi è stata Guendalina, seguita da Marina.

Sono rimasti quindi Federica e Moreno.

Il meno votato è stato proprio Moreno, che è diventato il secondo candidato all’eliminazione insieme a Giancarlo Danto.

Un risultato particolarmente significativo considerando che, proprio nel corso della stessa puntata, Moreno era stato protagonista dello scontro più acceso con Guendalina.

Sei concorrenti finiscono in nomination

La parte finale della puntata ha completato il quadro.

Oltre a Moreno e Giancarlo Danto, già candidati all’eliminazione, le nomination hanno coinvolto Alex Belli, Andreas Müller, Guendalina Tavassi e Federica Morello.

Sono quindi sei i concorrenti chiamati a giocarsi la permanenza nella Casa. Il meno votato al termine del televoto dovrà lasciare il programma.

Una Casa sempre più divisa

La settima puntata ha lasciato una certezza: gli equilibri sono tutt’altro che stabili.

Piera ha chiuso la relazione con Gian Marco, anche se continua a interrogarsi sulle proprie emozioni. Guendalina è finita ancora una volta al centro delle polemiche per il suo modo di vivere il gioco. Moreno è diventato uno dei principali protagonisti delle tensioni e ora rischia anche l’eliminazione.

Nel frattempo, le divisioni nate dalla festa di Giacomo, le incomprensioni tra diversi concorrenti e le nuove alleanze stanno ridisegnando la Casa.

E il televoto potrebbe essere il prossimo terremoto.

Con Alex Belli, Andreas Müller, Federica Morello, Giancarlo Danto, Guendalina Tavassi e Moreno Morello in nomination, la prossima puntata partirà da un equilibrio completamente nuovo.