Grande Fratello, Carmen esce e Alex torna: cosa cambia in Casa

🌐 Al Grande Fratello Vip finisce il percorso di Carmen Di Pietro. Alex Belli rientra soltanto per un incontro con Marina La Rosa, mentre quattro concorrenti affrontano il nuovo televoto. Il prossimo appuntamento è annunciato per il 13 novembre.

Carmen Di Pietro eliminata, Valeria Marini resta

Un’uscita definitiva e un ritorno soltanto temporaneo: il Grande Fratello Vip riparte dal verdetto che ha fermato Carmen Di Pietro e dall’incontro tra Alex Belli e Marina La Rosa. La diciassettesima puntata, trasmessa lunedì 9 novembre 2026 su Canale 5, ha anche aperto una nuova sfida a quattro. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Carmen affrontava il giudizio del pubblico insieme a Valeria Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi. I primi a essere dichiarati salvi sono stati Müller e Provvedi: il confronto conclusivo è rimasto così tra le due concorrenti. L’esito del televoto ha premiato Valeria, mentre Carmen ha dovuto abbandonare la Casa. Non si è trattato, dunque, di un ritiro volontario.

La comunicazione del risultato è arrivata dopo l’attesa nella Nuvola, con il coinvolgimento di Alex Belli e Guendalina Tavassi. Il primo ha sostenuto l’importanza della presenza di Valeria nel programma; Guendalina ha riservato parole affettuose a Carmen. A decidere l’uscita, però, è stato il voto del pubblico, non la preferenza espressa dagli altri protagonisti durante la diretta.

L’abbraccio con i figli prima di lasciare il reality

Per Carmen la serata ha avuto anche un passaggio familiare: il programma le ha organizzato una sorpresa che le ha permesso di riabbracciare Alessandro e Carmelina. L’incontro è avvenuto prima che il verdetto mettesse fine alla sua partecipazione. Il ricongiungimento con i figli e l’eliminazione sono quindi due momenti distinti della stessa puntata, non l’uno la spiegazione dell’altra.

Dopo il risultato, Di Pietro ha detto di essere contenta di poter tornare dai figli, che ha chiamato affettuosamente i suoi gioielli. Una reazione centrata sulla famiglia, mentre per Valeria Marini la serata si è chiusa con la possibilità di proseguire l’avventura. L’uscita di Carmen è stata confermata nel resoconto del diciassettesimo appuntamento.

Alex Belli incontra Marina, ma non rientra in gara

Il ritorno di Alex Belli richiede una precisazione: l’attore, eliminato nella puntata di venerdì 6 novembre, è entrato nuovamente nella Casa per un incontro, non come concorrente riammesso. La diretta del 9 novembre lo ha mostrato inizialmente all’esterno; una volta dentro, ha lasciato alcuni bigliettini destinati a Marina La Rosa, già qualificata per la finale.

Gli indizi hanno accompagnato Marina fino alla Nuvola, dove era stato allestito un tavolino da bar. Qui i due hanno ripreso il loro confronto, questa volta lontano dalle contrapposizioni del gioco. Belli ha espresso apertamente il proprio apprezzamento per lei, definendola la sua antagonista perfetta e dicendole di sentirne la mancanza. Parole personali, non l’annuncio di un nuovo ingresso nel cast.

Prima di ritrovarlo, Marina aveva spiegato che l’assenza di Alex si sentiva perché con lui aveva qualcuno con cui confrontarsi. Il loro riavvicinamento ha richiamato anche l’attenzione di Valeria Marini, della quale è stata raccontata la gelosia per la complicità tra i due. Non risultano invece annunci di un ripescaggio che modifichi l’eliminazione di Belli.

Quattro nominati: come si è formato il nuovo televoto

Il nuovo passaggio competitivo riguarda Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi. La composizione del gruppo non è arrivata soltanto dalle nomination tradizionali. Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, entrambe finaliste, sono state chiamate a indicare un concorrente uomo da mandare direttamente al televoto: la loro scelta è caduta su Varsi.

Varsi ha poi trascinato con sé Müller. Nella successiva tornata di nomination palesi, alle quali hanno partecipato i concorrenti, i più votati sono risultati Danto e Giulia Provvedi. Sono questi i quattro nomi sottoposti alla scelta degli spettatori. Il pubblico deve indicare chi salvare: la formulazione ufficiale precisa che il meno votato sarà il prossimo candidato all’eliminazione, senza anticipare ulteriori meccanismi.

Müller e Megan, il confronto divide le opinioniste

La puntata ha ospitato anche un confronto tra Andreas Müller e Megan Ria, nel quale è emerso il tema dei confini della vita privata. Il ballerino ha rivendicato la possibilità di decidere quando parlarne. Interpellata da Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli ha contestato questa posizione, richiamando l’esposizione commerciale di aspetti personali attraverso contenuti pubblicitari. Si tratta della valutazione espressa dall’opinionista durante il dibattito.

Cesara Buonamici ha assunto una posizione diversa sul passaggio relativo alla famiglia: ha criticato Megan per aver coinvolto moglie e familiari nella discussione. Le due opinioniste hanno quindi concentrato le proprie osservazioni su aspetti differenti dello scontro. Le considerazioni di Lucarelli sulle ragioni dell’atteggiamento di Müller restano interpretazioni attribuite, non spiegazioni accertate del suo comportamento.

Gli ascolti comunicati e il prossimo appuntamento

Per la serata del 9 novembre, Mediaset ha comunicato 2.108.000 spettatori e il 18,63% di share, con il 19,8% sul pubblico commerciale. I picchi indicati dall’azienda sono di 3.055.000 spettatori e del 31,6% di share; tra i 15 e i 34 anni la percentuale riportata è del 26%. Sono dati riferiti alla puntata già trasmessa. Il prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip è annunciato per venerdì 13 novembre, in prima serata su Canale 5.

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