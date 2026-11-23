🌐 Giulia Stabile potrebbe avere ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Sangiovanni. Una fotografia scattata a Londra insieme al ballerino e attore britannico Kalifa Burton alimenta le indiscrezioni su una possibile nuova storia sentimentale. La vincitrice di Amici aveva recentemente raccontato di essere felice e di riscoprire i sentimenti, senza rivelare l’identità della persona coinvolta. Nessuna conferma ufficiale della relazione, ma i due condividono già un percorso professionale nel mondo della danza.

Giulia Stabile, da Amici a Londra: il cuore torna a battere?

Una fotografia, due giovani ballerini e un’amicizia che potrebbe nascondere qualcosa di più. Giulia Stabile torna al centro delle cronache dello spettacolo dopo la pubblicazione di uno scatto che la ritrae accanto a Kalifa Burton, performer britannico di 25 anni.

L’immagine è stata condivisa in occasione di una festa londinese collegata alla cerimonia del Pallone d’Oro 2026. Da quel momento, le indiscrezioni su una possibile relazione si sono moltiplicate.

A oggi, però, Giulia non ha annunciato pubblicamente di essere fidanzata con Burton. La fotografia documenta una vicinanza personale, non necessariamente una storia d’amore.

Le parole a Verissimo e la fine della relazione con Sangiovanni

Il pubblico ricorda soprattutto il legame con Sangiovanni, nato durante l’esperienza condivisa ad Amici di Maria De Filippi.

La loro storia, seguita da migliaia di appassionati, si è conclusa nel 2023. Negli anni successivi Giulia ha raccontato di avere attraversato momenti sentimentali difficili, cercando contemporaneamente di difendere la propria riservatezza.

In una recente intervista a Verissimo ha spiegato di stare riscoprendo l’amore, senza attribuire quel sentimento a una persona identificabile.

Le sue parole acquistano oggi una luce differente, ma sarebbe scorretto considerarle una conferma retroattiva del rapporto con Burton.

Chi è Kalifa Burton, il ballerino britannico

Nato il 24 luglio 2001, Kalifa Burton lavora come ballerino, attore, insegnante e coreografo.

Il suo percorso comprende danza urban, hip-hop, spettacoli teatrali e produzioni musicali.

Ha partecipato a musical come Bugsy Malone e Greatest Days, sviluppando una carriera che attraversa generi e linguaggi differenti.

Una parte della sua attività è legata a Kadence UK, collettivo fondato dal fratello Koby, nel quale Burton collabora anche come coreografo e insegnante.

Proprio in questo ambiente si è consolidato il rapporto professionale con Giulia.

La nuova vita londinese della ballerina

Per Giulia Stabile, Londra non rappresenta soltanto una destinazione temporanea.

Dopo la vittoria ad Amici, ha investito nella formazione internazionale, nella danza professionale e nella costruzione di nuove collaborazioni artistiche.

Il trasferimento le ha consentito di confrontarsi con ambienti creativi diversi da quelli italiani.

La frequentazione con Kalifa Burton si inserisce quindi anche in un contesto lavorativo preciso: entrambi condividono il linguaggio della danza e fanno parte di una rete professionale comune.

L’affinità artistica è documentata; quella sentimentale resta un’ipotesi.

La curiosità dei fan e il diritto alla riservatezza

L’interesse suscitato dalla fotografia dimostra quanto Giulia continui a essere seguita dal pubblico che l’ha conosciuta attraverso la televisione.

Ma trasformare ogni immagine condivisa in una prova sentimentale rischia di attribuire ai protagonisti decisioni che non hanno comunicato.

La ballerina ha parlato apertamente del desiderio di vivere serenamente una nuova fase della propria vita. È questo, per ora, il dato più significativo.

Il nome di Kalifa Burton rende il racconto più intrigante, ma non cambia la necessità di distinguere un possibile legame da una relazione ufficializzata.

Giulia Stabile sembra avere trovato a Londra nuove opportunità artistiche e una dimensione personale più serena. Se in questa nuova vita ci sia anche un amore, saranno i protagonisti a raccontarlo.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.