Giulia De Lellis svela la verità su Tony Effe e la crisi

🌐 Giulia De Lellis rompe il silenzio su Tony Effe e racconta particolari inediti della loro relazione. Ospite di Selvaggia Lucarelli nel podcast Vale Tutto, l’influencer parla delle dipendenze del rapper, della sua nuova passione per la corsa e delle indiscrezioni sulla crisi di coppia. Arriva anche la risposta alla domanda più discussa: ha davvero cacciato Tony Effe di casa? Tra confessioni, ironia e dichiarazioni inattese, emerge il racconto di un rapporto alle prese con cambiamenti importanti.

Giulia De Lellis, le rivelazioni su Tony Effe sorprendono tutti

Non soltanto fotografie romantiche, apparizioni pubbliche e dichiarazioni d’amore. Dietro la relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe ci sono anche abitudini da cambiare, momenti complicati e una quotidianità meno prevedibile di quanto possano suggerire i social network.

L’influencer ha deciso di parlarne durante un’intervista con Selvaggia Lucarelli nel podcast Vale Tutto, affrontando alcune delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Al centro della conversazione il rapporto con il rapper romano, diventato ancora più esposto all’attenzione pubblica dopo la nascita della loro figlia Priscilla.

La confessione più significativa riguarda il cambiamento delle abitudini di Tony Effe, che ha raccontato pubblicamente di aver cercato di abbandonare il consumo di cannabis e nicotina, sostituendo progressivamente alcune vecchie routine con l’attività fisica. Una trasformazione che Giulia osserva con soddisfazione, ma anche con una certa ironia.

Tony Effe e le dipendenze: il cambiamento raccontato da Giulia

Negli ultimi tempi Tony Effe ha attirato l’attenzione non soltanto per la musica, ma anche per la sua crescente dedizione allo sport. Il rapper ha parlato apertamente del proprio passato e della decisione di modificare alcune abitudini che lo avevano accompagnato per molti anni.

Interrogata da Selvaggia Lucarelli, Giulia De Lellis ha spiegato di vedere positivamente questa fase, pur sottolineando la tendenza del compagno a vivere le esperienze con particolare intensità.

Secondo l’influencer, Tony starebbe indirizzando verso attività più salutari energie prima legate a comportamenti che desidera superare. La sua interpretazione personale non rappresenta però una diagnosi clinica né una regola generale sul funzionamento delle dipendenze.

La corsa diventa un’ossessione? Gli allenamenti anche di notte

La nuova routine sportiva del cantante ha assunto un ruolo centrale nella sua vita quotidiana. Tony Effe si dedica frequentemente alla corsa, arrivando a scegliere orari decisamente insoliti per allenarsi.

Giulia De Lellis ha raccontato che il compagno non limita le uscite sportive alle ore diurne o alla prima serata. In alcune occasioni sarebbe uscito a correre perfino nel cuore della notte, quando gran parte delle persone sta dormendo.

L’influencer ne ha parlato sorridendo, descrivendo un uomo che tende a dedicarsi completamente alle attività che lo appassionano. La corsa sarebbe così diventata una presenza costante nella sua giornata, talvolta difficile da conciliare con ritmi domestici più regolari.

La stessa De Lellis, tuttavia, ha sottolineato un aspetto che considera incoraggiante: il cambiamento del compagno avrebbe motivato anche alcuni giovani che lo seguono a riflettere sulle proprie abitudini e a intraprendere percorsi personali differenti.

La presunta crisi di coppia: cosa è successo davvero

L’intervista ha poi affrontato uno degli argomenti più discussi dagli appassionati di cronaca rosa: le voci secondo cui Giulia De Lellis e Tony Effe avrebbero attraversato una crisi sentimentale.

Le indiscrezioni si erano moltiplicate nelle settimane precedenti, alimentando interrogativi sulla stabilità della relazione. Alcune ricostruzioni avevano addirittura ipotizzato che il rapper fosse stato allontanato dall’abitazione condivisa con la compagna.

Di fronte alle domande di Selvaggia Lucarelli, Giulia non ha presentato la propria relazione come una storia priva di difficoltà. Ha riconosciuto, invece, che i momenti di tensione possono esistere anche all’interno di un rapporto importante.

La sua risposta non ha però confermato una separazione né una rottura sentimentale. Le indiscrezioni sulla crisi restano quindi distinte da quanto dichiarato direttamente dalla protagonista.

«L’hai cacciato di casa?»: la risposta a Selvaggia Lucarelli

Il momento più curioso della conversazione è arrivato quando Lucarelli ha domandato esplicitamente se Giulia avesse davvero mandato via Tony Effe dalla loro abitazione.

La domanda faceva riferimento alle voci diffuse negli ultimi tempi e collegava ironicamente il presunto allontanamento alle frequenti uscite del rapper per correre.

De Lellis ha risposto con una battuta, chiarendo di non essere arrivata a cacciare il compagno di casa. Una replica che ridimensiona la specifica indiscrezione, senza trasformarsi in una dichiarazione dettagliata sull’andamento quotidiano della coppia.

La conversazione ha mostrato anche la disponibilità dell’influencer a parlare delle difficoltà sentimentali senza negare che possano verificarsi discussioni. Al tempo stesso, non sono emersi elementi verificati sufficienti per sostenere che i due abbiano interrotto la convivenza.

Giulia difende Tony Effe dalle critiche e dagli errori del passato

Nel corso dell’intervista si è parlato anche dell’esposizione mediatica del rapper e delle polemiche nate da alcune sue dichiarazioni pubbliche.

Giulia ha spiegato di essersi interrogata inizialmente sulle possibili conseguenze dei comportamenti del compagno, soprattutto per l’immagine di entrambi. Con il tempo, secondo il suo racconto, avrebbe imparato a distinguere gli errori dalla capacità di riconoscerli.

L’influencer ha difeso la disponibilità di Tony Effe ad assumersi le responsabilità delle proprie azioni, descrivendolo come una persona capace di chiedere scusa e di provare a modificare atteggiamenti che hanno suscitato critiche.

Si tratta della valutazione personale della compagna, non di una ricostruzione indipendente di ogni episodio controverso che ha interessato il cantante.

La nascita di Priscilla e la nuova vita familiare

La relazione tra Giulia De Lellis e Tony Effe è iniziata nel 2024. Nell’ottobre 2025 i due sono diventati genitori di Priscilla, un evento che ha segnato una nuova fase nella loro vita privata.

La bambina ha compiuto un anno nell’ottobre 2026. Per l’occasione, i genitori hanno condiviso alcuni momenti dei festeggiamenti, mostrando una festa a tema fiabesco durante la quale si sono travestiti da personaggi fantastici.

La maternità rappresenta oggi un elemento importante anche nel racconto pubblico di Giulia, che continua a conciliare gli impegni professionali con la dimensione familiare.

Le recenti dichiarazioni dell’influencer si inseriscono proprio in questa fase, nella quale i cambiamenti personali del cantante e la gestione della quotidianità condivisa sono diventati argomenti frequenti nelle interviste e nelle conversazioni pubbliche.

Cosa ha realmente confermato Giulia De Lellis

Dalle parole pronunciate nel podcast emergono alcuni elementi precisi: Tony Effe ha intrapreso un cambiamento delle proprie abitudini, si dedica intensamente alla corsa e, secondo Giulia, sta cercando un equilibrio diverso rispetto al passato.

Non è stata invece confermata l’indiscrezione secondo cui il rapper sarebbe stato cacciato di casa. La protagonista ha affrontato la domanda con ironia, senza annunciare alcuna separazione.

L’intervista, diffusa attraverso anticipazioni e racconti pubblicati tra il 17 e il 19 ottobre 2026, ha inoltre riportato al centro dell’attenzione l’atteggiamento di Giulia verso le polemiche riguardanti il compagno. La donna ha ribadito la propria fiducia nella sua capacità di riconoscere gli errori e di affrontarne le conseguenze.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.