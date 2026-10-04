Ginocchia a fisarmonica: la pelle si accartoccia sopra la rotula

🌐 Ginocchia a fisarmonica, pelle sopra la rotula, rughe del ginocchio e pelle crepey: quelle piccole pieghe che compaiono sopra la rotula quando si piega la gamba possono sorprendere anche chi ha cosce e polpacci allenati. La spiegazione, però, non va cercata soltanto nei muscoli. A determinare l’aspetto della pelle del ginocchio concorrono movimento articolare, elasticità cutanea, distribuzione dei tessuti e anatomia della rotula.

È un dettaglio del corpo che diventa particolarmente evidente quando ci si accovaccia, si salgono le scale o semplicemente si piega la gamba davanti a uno specchio. La pelle sopra il ginocchio sembra allora raccogliersi in una serie di piccole pieghe orizzontali, quasi come una fisarmonica.

La prima cosa da sapere è che una certa quantità di pelle che si raggrinza durante la flessione è perfettamente normale. Il ginocchio è infatti una delle articolazioni più mobili del corpo e la pelle che lo riveste deve riuscire a seguire continuamente cambiamenti di forma e posizione.

La presenza di pieghe, quindi, non significa automaticamente che la pelle sia “rovinata”, che i muscoli siano poco sviluppati o che ci sia un problema articolare.

Perché la pelle sopra la rotula si accartoccia quando pieghi la gamba

Il fenomeno diventa più comprensibile osservando cosa succede sotto la pelle.

La rotula non è un osso immobile. Durante la flessione del ginocchio scivola progressivamente all’interno della troclea femorale, mentre cambiano i rapporti tra femore, tibia, tendine rotuleo e muscoli del quadricipite. Studi biomeccanici mostrano che il punto di contatto tra rotula e femore cambia durante l’intero movimento.

La pelle che ricopre questa zona deve quindi adattarsi a una superficie che cambia continuamente configurazione.

Quando la gamba è completamente estesa, la superficie anteriore del ginocchio è relativamente distesa. Quando invece il ginocchio si piega, la parte anteriore dell’articolazione si accorcia e i tessuti superficiali devono raccogliersi.

Le piccole pieghe sono, in questo senso, una conseguenza naturale della necessità di avere abbastanza tessuto cutaneo disponibile durante il movimento.

È lo stesso principio per cui la pelle può formare pieghe sul gomito quando il braccio viene completamente piegato.

Il muscolo tonico non può impedire le rughe della pelle

È uno dei punti più controintuitivi.

Una persona può avere un quadricipite molto sviluppato, gambe allenate e una percentuale di grasso relativamente bassa e continuare ad avere pieghe evidenti sopra la rotula.

Il motivo è che muscolo e pelle sono tessuti differenti.

L’allenamento può aumentare volume, tono e definizione della muscolatura sottostante, ma non può trasformare direttamente la pelle in una superficie perfettamente liscia durante ogni movimento.

Anzi, una muscolatura ben sviluppata può rendere più evidente il contrasto tra la struttura sottostante e la pelle che la ricopre. La forma del ginocchio dipende infatti dall’interazione tra componenti ossee, muscolari e tessuti molli.

Per questo “gambe toniche” e “pelle senza pieghe” non sono sinonimi.

L’età cambia l’aspetto della pelle del ginocchio

Se le pieghe sono normali quando si piega il ginocchio, perché con il passare degli anni possono diventare più evidenti?

La risposta riguarda soprattutto le proprietà della pelle.

Con l’invecchiamento diminuiscono progressivamente collagene ed elastina, due componenti fondamentali per la struttura, la resistenza e l’elasticità cutanea. La pelle tende a diventare più sottile e meno capace di tornare rapidamente alla posizione originaria dopo essere stata deformata.

Questo processo può rendere maggiormente visibili le pieghe in diverse zone del corpo, compresa quella intorno alle ginocchia.

La pelle può assumere un aspetto definito comunemente “crepey”, cioè simile alla superficie increspata della carta crespa. Non si tratta di una diagnosi specifica, ma di un termine utilizzato per descrivere una pelle più sottile, raggrinzita e meno elastica.

Non è soltanto colpa dell’età: anche il sole lascia il segno

Quando si parla di pelle che perde elasticità, l’età è soltanto una parte della storia.

L’esposizione ai raggi ultravioletti contribuisce al cosiddetto foto-invecchiamento e può danneggiare nel tempo le fibre di elastina. La pelle perde progressivamente parte della sua capacità di distendersi e ritornare alla configurazione precedente.

Le ginocchia possono sembrare una zona meno esposta rispetto a viso, collo o décolleté, ma durante l’estate gambe e ginocchia possono ricevere una quantità significativa di radiazione solare.

Il risultato non compare necessariamente dopo pochi mesi. È il danno cumulativo negli anni a contribuire all’invecchiamento cutaneo visibile.

Per questo la protezione solare non riguarda soltanto il volto: anche le aree del corpo esposte regolarmente meritano attenzione.

Perché le pieghe sono più evidenti in alcune persone

Non esiste una sola forma di ginocchio e non esiste una sola quantità di pelle necessaria per coprirlo.

La profondità delle pieghe può dipendere da numerosi fattori: genetica, età, elasticità cutanea, quantità di tessuto adiposo, struttura della coscia, sviluppo muscolare e caratteristiche anatomiche dell’articolazione.

Anche il modo in cui una persona muove la gamba può influire sull’aspetto momentaneo della pelle.

Due persone della stessa età e con un livello simile di allenamento possono quindi avere ginocchia dall’aspetto molto diverso senza che una delle due presenti necessariamente un problema.

L’anatomia della rotula e il suo movimento durante la flessione sono infatti variabili tra gli individui. La rotula cambia posizione e area di contatto durante il movimento, mentre i tessuti molli contribuiscono a guidarne la traiettoria.

Quando la pelle “a fisarmonica” è semplicemente normale

Se le pieghe compaiono soltanto quando il ginocchio viene piegato e scompaiono o si riducono quando la gamba viene distesa, nella maggior parte dei casi rappresentano semplicemente il comportamento della pelle durante il movimento.

Non bisogna aspettarsi che un ginocchio completamente piegato mantenga la stessa superficie liscia che presenta quando è esteso.

La pelle deve avere una certa riserva di tessuto proprio perché l’articolazione possa muoversi liberamente.

In altre parole, quelle pieghe non sono necessariamente un difetto: possono essere il segno visibile di un adattamento meccanico perfettamente normale.

E se le pieghe si vedono anche a gamba distesa?

Qui la situazione può essere differente.

Una pelle più rilassata può diventare visibile anche quando la gamba è ferma, soprattutto con l’avanzare dell’età o dopo importanti variazioni di peso. La perdita di elasticità cutanea può infatti fare sì che la pelle non torni completamente alla tensione precedente.

Anche una forte perdita di peso può lasciare una quantità di pelle superiore a quella che i tessuti sottostanti riescono a sostenere in modo uniforme.

Questo non significa necessariamente che ci sia una patologia. La lassità cutanea è spesso una caratteristica estetica, non un disturbo medico.

La situazione merita invece un’attenzione diversa se l’aspetto della pelle cambia improvvisamente o se compaiono contemporaneamente dolore, gonfiore, arrossamento, calore locale, noduli o altre alterazioni.

La pelle del ginocchio non dice quanto sei allenato

È facile cadere in un equivoco quando si osservano immagini fitness sui social.

Fotografie scattate con la gamba perfettamente estesa, illuminazione controllata e posizione studiata possono mostrare una pelle estremamente uniforme. In movimento, però, il corpo reale si comporta diversamente.

Pieghe, fossette e increspature fanno parte della normale biomeccanica del corpo umano.

Un ginocchio che appare perfettamente liscio quando la gamba è distesa può presentare numerose pieghe pochi secondi dopo, semplicemente perché la persona si è accovacciata.

L’immagine statica non racconta quindi necessariamente come funzionano i tessuti durante il movimento.

Si può rendere la pelle del ginocchio più liscia?

Dipende da ciò che si vuole modificare.

Se il problema è soprattutto la secchezza, una corretta idratazione cutanea può migliorare temporaneamente l’aspetto della superficie. Creme emollienti e prodotti idratanti possono rendere la pelle più morbida e meno ruvida.

Quando invece la questione è la perdita di elasticità, il discorso è più complesso.

La protezione dai raggi UV può contribuire a limitare il foto-invecchiamento, mentre alcuni trattamenti dermatologici possono migliorare in determinate persone la texture cutanea. Tuttavia, nessuna crema può eliminare la normale necessità della pelle di formare pieghe quando un’articolazione viene portata in flessione.

È importante quindi distinguere tra migliorare la qualità della pelle e pretendere di cancellare una caratteristica anatomica del movimento.

E gli integratori di collagene?

Il collagene è diventato uno degli ingredienti più pubblicizzati nel settore beauty, ma le aspettative devono essere realistiche.

Il collagene è effettivamente una proteina strutturale fondamentale per la pelle. Tuttavia, gli integratori orali non rappresentano una soluzione garantita contro la lassità cutanea.

Le evidenze disponibili suggeriscono possibili effetti sulla idratazione e sull’elasticità della pelle, ma la ricerca presenta ancora limiti e non giustifica l’idea che assumere collagene possa cancellare le rughe o ripristinare completamente l’elasticità perduta.

Il concetto è importante soprattutto per evitare una promessa commerciale molto diffusa: più collagene assunto non equivale automaticamente a pelle più tesa.

Quando bisogna pensare anche al ginocchio, non soltanto alla pelle

La presenza di pieghe cutanee non è normalmente un segnale di malattia articolare.

La situazione cambia se l’aspetto esterno è accompagnato da dolore, gonfiore, rigidità, sensazione di cedimento, blocchi articolari o movimenti anomali della rotula.

In questi casi non è la pelle a dover essere osservata per prima.

Il medico può valutare il movimento della rotula, l’allineamento dell’arto, la muscolatura e le strutture che contribuiscono alla stabilità dell’articolazione. Il normale movimento della rotula durante la flessione è complesso e coinvolge superfici ossee, legamenti, retinacoli e muscoli.

Un cambiamento improvviso associato a dolore o gonfiore, quindi, non dovrebbe essere liquidato come una semplice questione estetica.

Il vero motivo per cui le ginocchia sembrano “a fisarmonica”

La spiegazione, alla fine, è meno misteriosa di quanto sembri.

Quando pieghiamo la gamba, l’articolazione cambia configurazione, la rotula si sposta e i tessuti anteriori devono adattarsi alla nuova geometria. La pelle non può semplicemente rimanere tesa come quando la gamba è completamente distesa: deve raccogliersi.

Con il passare degli anni, la diminuzione di collagene ed elastina può rendere quelle pieghe più evidenti. L’esposizione solare, le variazioni di peso e le caratteristiche individuali possono contribuire ulteriormente all’aspetto della superficie cutanea.

Per questo avere gambe forti non significa avere ginocchia prive di pieghe.

La tonicità muscolare riguarda soprattutto i tessuti profondi e la loro capacità funzionale. L’aspetto della pelle dipende invece anche dalla sua elasticità, dal suo spessore e dalla quantità di tessuto disponibile.

Quella piccola “fisarmonica” che compare sopra la rotula quando ci si siede o ci si accovaccia, dunque, non racconta necessariamente che la gamba sia poco tonica o che la pelle sia invecchiata male.

Spesso racconta semplicemente una cosa molto più interessante: il corpo sta facendo esattamente ciò che deve fare per permettere al ginocchio di piegarsi.

E quando la gamba torna distesa, quelle pieghe possono ridursi nuovamente. È la pelle che segue il movimento, non un difetto da correggere.