Cifosi, la “gobba” non è solo una questione di postura

🌐 Cifosi, ipercifosi, postura e salute della colonna vertebrale: dietro una schiena che tende a incurvarsi può esserci molto più di una semplice abitudine posturale. Dall’adolescenza all’età adulta, le cause possono essere diverse e riconoscerle è il primo passo per intervenire in modo appropriato.

La parola “cifosi” evoca immediatamente l’immagine della cosiddetta gobba. Ma fermarsi all’aspetto esteriore rischia di semplificare troppo un fenomeno che coinvolge ossa, muscoli, articolazioni, dischi vertebrali e, in alcuni casi, anche la salute dello scheletro.

La riflessione rilanciata dal titolo di Mondosanità, “Prima di essere gobba fuori, sono gobba dentro”, permette proprio di cambiare prospettiva: la curvatura visibile può essere il risultato finale di un processo che nasce molto prima e che non sempre ha a che fare soltanto con il modo in cui ci si siede o si cammina.

Che cos’è la cifosi della colonna vertebrale

La cifosi è una curvatura fisiologica della colonna vertebrale. La parte superiore della schiena, infatti, non è naturalmente perfettamente rettilinea: una certa curvatura in avanti del tratto toracico fa parte della normale anatomia.

Il problema nasce quando questa curva diventa eccessivamente accentuata, configurando una ipercifosi. Non tutte le forme hanno però la stessa origine, la stessa evoluzione o lo stesso significato clinico.

Una schiena apparentemente curva può essere legata a una componente posturale, soprattutto in alcune fasi della crescita, oppure a modificazioni strutturali delle vertebre. Nell’adolescenza, per esempio, esiste una forma associata alla malattia di Scheuermann, nella quale le vertebre possono assumere una conformazione a cuneo. Negli adulti e soprattutto con l’avanzare dell’età, invece, entrano in gioco anche fenomeni degenerativi e la salute dell’osso.

Ecco perché definire ogni schiena curva semplicemente come il risultato di una “cattiva postura” può essere fuorviante.

Dalla postura alle vertebre: perché la causa fa la differenza

Uno degli aspetti più importanti è distinguere una curvatura prevalentemente funzionale o posturale da una modificazione strutturale.

La cifosi posturale può essere influenzata dalle abitudini quotidiane: stare a lungo seduti, mantenere per molte ore una posizione con il tronco flesso, avere una scarsa mobilità della colonna toracica o una muscolatura poco allenata possono contribuire a mantenere un atteggiamento incurvato.

Questo, tuttavia, non significa che ogni persona che assume una postura “ingobbita” svilupperà necessariamente una deformità permanente.

La situazione cambia quando la conformazione delle vertebre viene modificata. Fratture da compressione, osteoporosi, degenerazione dei dischi e alcune patologie dello sviluppo possono contribuire all’aumento della curvatura.

È questo il passaggio che rende la cifosi un tema di salute molto più ampio della semplice estetica.

Cifosi e osteoporosi: quando la schiena curva può essere un campanello d’allarme

Con l’età, una delle associazioni più importanti da considerare è quella tra ipercifosi e fragilità vertebrale.

L’osteoporosi può indebolire progressivamente le vertebre. In presenza di una frattura da compressione, una vertebra può perdere parte della propria altezza e modificare l’allineamento della colonna. Se le fratture sono multiple, la curvatura dorsale può diventare progressivamente più evidente.

Il fenomeno è particolarmente insidioso perché l’osteoporosi può rimanere silenziosa per lungo tempo. In molti casi non provoca sintomi evidenti fino a quando non si verifica una frattura. Dolore alla schiena, perdita di altezza e atteggiamento sempre più incurvato possono quindi rappresentare segnali da non sottovalutare.

Non significa che una persona con la schiena curva abbia necessariamente l’osteoporosi. Significa, piuttosto, che soprattutto nell’età adulta e anziana una nuova o progressiva alterazione della postura merita di essere inquadrata dal punto di vista clinico, invece di essere attribuita automaticamente all’età o alle abitudini.

Il punto decisivo è capire se la curva è modificabile

Uno degli elementi che il medico può valutare è il comportamento della curvatura durante l’esame obiettivo.

Una persona può assumere spontaneamente una posizione incurvata ma riuscire, entro determinati limiti, a correggerla. In altri casi la curva può risultare molto più rigida e associata a modificazioni strutturali.

La valutazione non si basa quindi soltanto su ciò che si vede allo specchio.

In funzione del quadro clinico possono essere utilizzati radiografie, risonanza magnetica o altri esami di imaging. Le radiografie consentono, tra le altre cose, di misurare la curvatura e osservare eventuali alterazioni delle vertebre; la risonanza può essere indicata quando occorre approfondire la situazione dei tessuti e individuare, per esempio, una frattura recente. In presenza di fattori di rischio per fragilità ossea può essere presa in considerazione anche la valutazione della densità minerale dell’osso.

Il dolore non è l’unico segnale da osservare

Una cifosi lieve può non provocare alcun disturbo. Quando la curvatura diventa più importante, possono comparire dolore, rigidità e una riduzione della funzionalità fisica.

In alcuni casi la postura può rendere più difficili attività quotidiane apparentemente banali: camminare, alzarsi da una sedia, mantenere lo sguardo rivolto verso l’alto o assumere determinate posizioni.

Le forme più severe possono avere conseguenze ulteriori. Una deformazione significativa del tronco può interferire con alcuni organi e, nei casi più importanti, provocare problemi respiratori o digestivi.

È dunque sbagliato pensare alla cifosi esclusivamente come a un problema estetico. La forma della colonna può riflettere il suo funzionamento e, in alcuni casi, la salute generale dell’apparato muscolo-scheletrico.

Perché “stare dritti” non basta sempre

Per anni il consiglio più immediato davanti a una schiena curva è stato quello di “stare dritti”.

Il principio non è completamente sbagliato, ma è insufficiente se trasformato in una regola universale.

Quando la curvatura è legata soprattutto alla postura, un percorso mirato di fisioterapia, mobilità e rinforzo muscolare può contribuire a migliorare il controllo del tronco, la flessibilità e alcuni disturbi associati. Gli esercizi possono essere utili anche per ridurre il dolore e migliorare la funzione.

Diverso è il caso di una deformità strutturale o di una cifosi associata a fratture vertebrali. In queste situazioni non è sufficiente correggere volontariamente la posizione delle spalle.

La terapia deve partire dalla causa.

Cosa cambia tra adolescenti e adulti

L’età rappresenta un elemento fondamentale per comprendere la cifosi.

Durante l’adolescenza, una curva accentuata può essere collegata alla postura oppure a condizioni strutturali come la cifosi di Scheuermann. È una fase nella quale la crescita della colonna rende importante osservare eventuali cambiamenti progressivi e, quando necessario, effettuare una valutazione specialistica.

Nell’adulto, invece, assumono maggiore importanza i processi degenerativi, la perdita di massa ossea e le eventuali fratture vertebrali.

La stessa manifestazione esterna, quindi, può avere origini completamente diverse a seconda dell’età e della storia della persona.

La prevenzione passa anche dalla salute delle ossa

La prevenzione della cifosi non può essere separata dalla prevenzione della fragilità scheletrica.

Attività fisica regolare, esercizi di forza adeguati all’età e alle condizioni individuali, alimentazione equilibrata e attenzione ai fattori di rischio per l’osteoporosi fanno parte di una strategia complessiva per mantenere nel tempo una buona salute muscolo-scheletrica.

Anche su questo fronte, però, è importante evitare semplificazioni. Calcio e vitamina D non devono essere considerati automaticamente una soluzione per ogni problema della colonna: l’eventuale necessità di integrazione dipende dalla situazione individuale e va valutata con un professionista sanitario. Una recente revisione di ampie dimensioni ha inoltre riacceso il dibattito sull’utilità della supplementazione routinaria nella prevenzione di fratture e cadute negli anziani, sottolineando la necessità di distinguere la popolazione generale dalle persone con specifici fattori di rischio o patologie.

Quando è il caso di farsi controllare

Una schiena che cambia aspetto progressivamente, un aumento evidente della curvatura dorsale, dolore persistente, perdita di altezza o una frattura conseguente a un trauma minimo sono elementi che meritano un confronto con il medico.

Particolare attenzione è indicata quando una persona adulta sviluppa una postura molto più curva rispetto al passato senza una spiegazione evidente.

Non significa necessariamente che ci sia una malattia grave. Significa che è utile capire che cosa sta modificando la colonna prima di intervenire.

Anche nei ragazzi, una curvatura persistente o in aumento non dovrebbe essere valutata soltanto davanti allo specchio. Una diagnosi corretta consente di distinguere una situazione prevalentemente posturale da una condizione che richiede un monitoraggio più specifico.

La “gobba” è quindi il punto di arrivo, non la diagnosi

Il messaggio più importante contenuto nella riflessione sulla cifosi è proprio questo: la schiena curva è un segno, non una diagnosi.

Dietro quella forma possono esserci abitudini posturali, alterazioni della crescita, modificazioni dei dischi, problemi vertebrali o fragilità ossea. E la risposta non può essere identica per tutti.

La medicina moderna tende infatti a spostare l’attenzione dall’aspetto esteriore alla causa della deformità, dalla semplice correzione della postura alla valutazione complessiva della colonna e della salute dell’osso.

Anche la ricerca più recente si sta muovendo in questa direzione, studiando i meccanismi biologici che regolano la formazione e il deterioramento dell’osso e dei tessuti della colonna. Alcune ricerche sperimentali del 2026 hanno individuato nuovi possibili bersagli biologici per contrastare la perdita di massa ossea, ma si tratta ancora di risultati di ricerca e non di terapie disponibili per la cifosi.

Per questo, davanti a una schiena che cambia, la domanda più utile non è soltanto “come posso raddrizzarla?”, ma soprattutto “perché si sta incurvando?”.

È da quella risposta che può partire un percorso realmente personalizzato, capace di distinguere una semplice alterazione posturale da un problema della colonna o della salute delle ossa.