Genova, denuncia abusi dopo una serata: due uomini indagati

🌐 Una trentenne a Genova ha denunciato una violenza sessuale dopo una serata con un collega e un suo amico. L’accesso al Galliera ha fatto scattare l’intervento della polizia. I due uomini, indagati a piede libero, respingono l’accusa e sostengono che il rapporto fosse consensuale.

La denuncia e l’indagine a Genova

È arrivata al pronto soccorso per farsi visitare, con lividi sul corpo, e al medico ha raccontato di avere subito una violenza sessuale. Da quell’accesso all’ospedale Galliera è partita un’indagine che a Genova coinvolge due uomini: un collega della donna e un amico di lui. La denunciante ha trent’anni e colloca l’episodio nell’ultimo fine settimana di ottobre. La ricostruzione è al vaglio della squadra mobile.

La notizia è emersa il 10 novembre 2026. I due uomini risultano indagati a piede libero e forniscono una versione diversa da quella della trentenne: confermano di avere trascorso la serata con lei, ma sostengono che il rapporto fosse consensuale. L’indagine deve dunque accertare quanto accaduto nell’abitazione in cui i tre si sarebbero spostati dopo essere usciti insieme. Le accuse non costituiscono responsabilità definitivamente accertate.

Dalla cena all’incontro nel locale

Secondo il racconto raccolto nella denuncia, la serata era iniziata con una pizza insieme a un collega che la donna conosceva da tempo. I due avrebbero poi raggiunto un locale con musica dal vivo. Qui si sarebbe unito a loro un amico dell’uomo, che avrebbe ordinato da bere per tutti. È questa la sequenza che precede il trasferimento nell’appartamento.

La trentenne ha riferito di non avere mai incontrato prima quella sera il secondo uomo. Ha spiegato agli investigatori di essersi fidata perché si trattava di una persona conosciuta dal collega e perché, fino all’ingresso in casa, si era mostrata gentile. La conoscenza preesistente riguardava dunque soltanto il compagno con cui aveva iniziato la serata, non il padrone di casa.

Il racconto della donna e la versione dei due uomini

È all’interno dell’abitazione che, secondo la denuncia, sarebbe avvenuta la violenza. Dopo avere continuato a bere, i due uomini l’avrebbero aggredita sessualmente. La donna ha raccontato di avere chiesto di interrompere il rapporto e di essere riaccompagnata a casa, senza che le sue richieste venissero rispettate. Sono passaggi centrali della sua testimonianza, sui quali devono concentrarsi gli accertamenti.

Gli uomini indicati nella denuncia contestano questa ricostruzione e sostengono che ci fosse consenso. Il punto di contrasto riguarda quanto avvenuto in casa, non il fatto di essersi incontrati e avere trascorso del tempo insieme. Le due versioni non possono essere sovrapposte: quella della donna descrive un abuso, quella degli indagati nega che il rapporto sia stato imposto. Spetta all’indagine verificare le dichiarazioni e gli elementi disponibili.

Il rientro e l’accesso al Galliera

Dopo avere lasciato l’appartamento, la trentenne sarebbe rientrata a casa in taxi. In seguito si è confidata con un’amica e si è presentata al pronto soccorso del Galliera. È durante la visita, alla domanda del medico sull’origine dei lividi, che ha riferito la presunta violenza. Il personale sanitario ha quindi attivato il percorso di assistenza e richiesto l’intervento della polizia.

L’accesso in ospedale ha rappresentato il passaggio dalla richiesta di cure alla segnalazione del caso. La presenza dei lividi e il racconto della donna rientrano nel quadro su cui si svolgono gli accertamenti; non consentono, da soli e senza conoscere gli esiti dell’indagine, di attribuire responsabilità penali. La squadra mobile sta ricostruendo la serata e quanto denunciato dalla trentenne.

L’assistenza sanitaria e il sostegno psicologico

Per la donna è stato avviato anche un sostegno psicologico. Occorre distinguere questa assistenza, riferita come già iniziata dopo l’accesso in ospedale, dal possibile coinvolgimento di un centro antiviolenza: non ci sono elementi sufficienti per descrivere quest’ultimo percorso come già attivo. La tutela della sua riservatezza resta necessaria anche nel racconto pubblico della vicenda, senza dettagli che possano renderla riconoscibile.

Il ruolo del pronto soccorso, nei percorsi dedicati alle donne che riferiscono violenze, non si esaurisce nelle cure immediate. Il Ministero della Salute indica queste strutture anche come punti di orientamento verso la rete di aiuto. È un contesto generale dell’assistenza sanitaria, distinto dagli accertamenti sul singolo episodio di Genova e dalle valutazioni che competono agli investigatori.

Le linee guida nazionali prevedono strumenti per riconoscere la violenza, sostenere la persona, valutare il rischio, documentare gli elementi rilevati e indirizzarla ai servizi territoriali. Assistenza e indagine hanno funzioni differenti: la prima risponde ai bisogni di cura e protezione, mentre l’accertamento delle eventuali responsabilità richiede la verifica delle prove e il rispetto delle garanzie delle persone coinvolte.

I servizi a cui rivolgersi

Per chi subisce violenza o teme di essere in pericolo, il Ministero della Salute indica il 112 per le emergenze e il pronto soccorso quando sono necessarie cure immediate. Il numero antiviolenza e antistalking 1522 è gratuito e attivo ventiquattr’ore su ventiquattro, tutti i giorni dell’anno, da rete fissa e mobile sull’intero territorio nazionale.

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