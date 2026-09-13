Gasolio, taglio delle accise prorogato fino al 17 settembre

🌐 Gasolio, il taglio delle accise viene prorogato di una settimana: il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri mantiene lo sconto fino a giovedì 17 settembre. La decisione arriva mentre i prezzi alla pompa continuano a salire e il diesel supera in media i 2,18 euro al litro sulla rete stradale.

Il conto del pieno continua a pesare sulle famiglie e sulle imprese, ma per gli automobilisti arriva almeno una nuova boccata d’ossigeno. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto contro il caro carburanti, prorogando per un’altra settimana il taglio delle accise sul gasolio.

La misura interviene a poche ore dalla scadenza del precedente provvedimento, prevista alla mezzanotte di giovedì 10 settembre. Lo sconto resterà quindi operativo fino a giovedì 17 settembre, evitando nell’immediato un ritorno alla tassazione ordinaria sul diesel.

La decisione arriva in una fase particolarmente delicata per il mercato dei carburanti. I prezzi continuano infatti a muoversi verso l’alto e il vantaggio garantito dall’intervento pubblico rischia di essere progressivamente assorbito dall’aumento dei prezzi industriali.

Gasolio, quanto costa oggi il diesel in Italia

I dati più recenti fotografano una situazione ancora difficile per chi utilizza l’auto ogni giorno. Il 10 settembre il prezzo medio nazionale del gasolio in modalità self service è arrivato a 2,184 euro al litro, contro i 2,177 euro del giorno precedente.

Anche la benzina ha registrato un nuovo incremento, raggiungendo 2,077 euro al litro nella rete stradale nazionale. Sulle autostrade il quadro è ancora più pesante: il diesel self si attesta mediamente a 2,258 euro al litro, mentre la benzina arriva a 2,163 euro.

Sono valori medi nazionali, destinati quindi a nascondere differenze anche significative tra singoli distributori, territori e modalità di rifornimento. Il dato ufficiale viene elaborato sulla base dei prezzi comunicati dagli operatori e aggiornato quotidianamente.

La proroga assume dunque un significato concreto per milioni di automobilisti. Senza il rinnovo, alla scadenza del provvedimento il costo fiscale del gasolio sarebbe tornato immediatamente a gravare sul prezzo finale, proprio mentre il mercato mostra una nuova fase rialzista.

Perché il governo ha scelto una proroga di una settimana

La caratteristica più evidente del nuovo intervento è la sua durata estremamente breve. Non si tratta infatti di una soluzione strutturale, ma di una proroga ponte di sette giorni.

Il governo sceglie così di evitare uno scalino improvviso sui prezzi e, contemporaneamente, di guadagnare tempo per definire il quadro degli interventi successivi.

La strategia sulle accise si è già sviluppata attraverso diverse proroghe nelle ultime settimane. Il precedente intervento aveva mantenuto lo sconto sul gasolio fino al 10 settembre, utilizzando il meccanismo delle cosiddette accise mobili e le maggiori entrate fiscali legate all’Iva sui carburanti.

Ora il nuovo decreto sposta ancora una volta in avanti la scadenza.

È un passaggio importante soprattutto perché segnala che il problema del caro carburanti non viene considerato esaurito. Al contrario, la necessità di intervenire nuovamente a distanza di pochi giorni mostra quanto rapidamente stiano cambiando le condizioni del mercato.

Lo sconto resta quindi per un’altra settimana

Per chi deve fare rifornimento, la conseguenza più immediata è semplice: il taglio delle accise sul gasolio resta in vigore fino al 17 settembre.

La proroga consente di evitare, almeno nel breve periodo, che l’eventuale cessazione dello sconto si traduca in un ulteriore aumento del prezzo alla pompa.

Ma la questione centrale resta quella che riguarda il dopo. Una nuova proroga di pochi giorni non può infatti risolvere alla radice il problema di un carburante che ha ormai raggiunto livelli molto elevati.

Prezzi del carburante, la pressione non riguarda solo gli automobilisti

Il caro diesel non è soltanto un problema per chi utilizza l’auto privata.

Il gasolio rappresenta infatti un costo fondamentale per una parte consistente del sistema economico: trasporto merci, logistica, agricoltura, attività artigiane e numerose imprese dipendono ancora in larga misura dal carburante.

Quando il prezzo del diesel aumenta, il rincaro può propagarsi lungo la filiera. Il trasporto delle merci diventa più costoso, aumentano le spese operative delle imprese e una parte di questi maggiori costi può successivamente riflettersi sui prezzi finali dei prodotti.

È per questo che ogni intervento sulle accise viene seguito con attenzione non soltanto dagli automobilisti, ma anche dalle associazioni di categoria e dal mondo produttivo.

Il problema è particolarmente sensibile per chi percorre ogni giorno decine o centinaia di chilometri per lavoro. Per queste categorie, pochi centesimi in più o in meno al litro possono trasformarsi in centinaia di euro di differenza nell’arco di un mese.

Il nodo delle accise e il costo per lo Stato

Il sostegno al prezzo del gasolio ha però un costo per le casse pubbliche. Ogni proroga richiede risorse e rende necessario individuare una copertura finanziaria.

Il governo si trova quindi davanti a un equilibrio complesso: da una parte la necessità di proteggere famiglie e imprese dal caro carburanti, dall’altra quella di evitare che un intervento emergenziale diventi una misura permanente e troppo onerosa per i conti pubblici.

Nelle precedenti proroghe il governo aveva già fatto ricorso a risorse aggiuntive e a meccanismi fiscali collegati all’andamento delle entrate. La discussione sulle misure successive si intreccia quindi inevitabilmente con quella sulla disponibilità di nuove coperture.

La scelta di procedere ora con una sola settimana lascia aperto proprio questo capitolo.

Benzina e diesel, cosa può succedere dopo il 17 settembre

Il 17 settembre diventa ora la nuova data da osservare.

Entro quella scadenza il governo dovrà valutare se il quadro dei prezzi giustifichi un’altra proroga, se intervenire con strumenti differenti oppure se lasciare progressivamente terminare il meccanismo dello sconto.

La situazione potrebbe dipendere anche dall’andamento dei prezzi internazionali dell’energia e dei prodotti petroliferi. Se le quotazioni dovessero continuare a esercitare pressione sui carburanti, la questione tornerebbe rapidamente al centro dell’agenda economica.

Al contrario, un’inversione del mercato potrebbe ridurre la necessità di mantenere un sostegno fiscale così intenso.

Per ora, però, il dato più concreto è quello che interessa direttamente gli automobilisti: il taglio delle accise sul gasolio non termina nella notte del 10 settembre.

La proroga approvata dal Consiglio dei ministri porta la scadenza al 17 settembre e offre una settimana supplementare di protezione contro un ulteriore incremento del prezzo alla pompa.

Il vero banco di prova sarà dopo l’emergenza

La nuova misura risolve dunque un problema immediato, ma non quello strutturale.

Il prezzo medio del gasolio sulla rete stradale resta sopra i 2,18 euro al litro, mentre sulle autostrade supera i 2,25 euro. Sono livelli che rendono evidente quanto il costo del carburante continui a rappresentare una voce significativa nei bilanci familiari e aziendali.

La proroga di sette giorni evita uno shock immediato, ma lascia sul tavolo la domanda più importante: quanto a lungo sarà possibile sostenere il prezzo del diesel attraverso il taglio delle imposte?

La risposta dipenderà dall’evoluzione delle quotazioni, dalle risorse disponibili e dalle prossime decisioni del governo.

Nel frattempo, per chi deve fare rifornimento, il calendario è stato aggiornato ancora una volta: il nuovo termine è giovedì 17 settembre. E quella data potrebbe diventare il prossimo snodo decisivo della strategia italiana contro il caro carburanti.