Ballando, La Rocca tra Muti e d’Urso: lo scontro infiamma Rai1

🌐 Pasquale La Rocca conquista la pista con Ornella Muti, ma a Ballando con le stelle esplode lo scontro con Barbara d’Urso. Tra retroscena, giudizi e vita privata, il confine tra danza e spettacolo si fa rovente.

Una coreografia applauditissima, poi la scintilla che spacca la giuria

Una danza può durare pochi minuti e lasciare conseguenze per giorni. È successo nella puntata del 31 ottobre 2026 di Ballando con le stelle, quando Ornella Muti e Pasquale La Rocca hanno presentato un freestyle accolto con grande entusiasmo in studio. Il loro percorso artistico, costruito sulla fiducia reciproca, è diventato il detonatore di una discussione che aveva già attraversato le settimane precedenti. Al centro non soltanto i passi dell’attrice, ma i giudizi di Barbara d’Urso, oggi in giuria e partner del ballerino nell’edizione precedente.

La conduttrice ha elogiato la costruzione coreografica di La Rocca senza soffermarsi su Muti quanto alcuni interlocutori avrebbero voluto. Simona Ventura ha colto la formula per stuzzicarla, mentre Francesca Fialdini ha osservato che la tensione appariva evidente. Così il momento della valutazione tecnica si è spostato progressivamente dal ballo al rapporto tra i protagonisti. Una scena televisiva reale, non la prova di un conflitto sentimentale: questa distinzione resta indispensabile per leggere ciò che è andato in onda senza deformarlo.

La Rocca ha contestato alla giurata una linea di giudizio che, a suo parere, da cinque puntate non arrivava al punto. Ha ricordato che la concorrente da valutare è Ornella Muti. D’Urso ha respinto l’idea di essere obbligata a spiegare il proprio passato con l’ex maestro, rivendicando il diritto di formulare pareri sull’esibizione. Poi il confronto si è allargato a Guillermo Mariotto, provocando una reazione particolarmente aspra della giurata. Alla fine i voti sono stati otto da D’Urso e Carolyn Smith e dieci dagli altri, per un totale di 46.

Ornella Muti e la sintonia con il suo maestro

L’attrice ha raccontato più volte di sentirsi protetta dal modo di lavorare di Pasquale. Parla di attenzione e di fiducia: qualità fondamentali quando una persona abituata al set cinematografico accetta il rischio della diretta e della valutazione pubblica. Per La Rocca il compito è diverso rispetto all’anno scorso: accompagnare Muti nella scoperta di un linguaggio espressivo nuovo, senza pretendere che il talento recitativo si trasformi automaticamente in tecnica di danza. È proprio questa vicinanza professionale ad aver alimentato la curiosità del pubblico.

La coppia non è immune da critiche. Il giudizio sulla postura, sulla pulizia dei movimenti o sulle difficoltà tecniche ha piena cittadinanza in un programma di competizione. Il problema nasce quando il commento sembra smarrire il centro della performance e diventa un messaggio indirizzato a chi era in scena l’anno prima. Nel linguaggio televisivo bastano una pausa, un nome non pronunciato o un’espressione del volto per accendere interpretazioni. Ma non ogni emozione è una confessione e la buona cronaca deve resistere alla tentazione di attribuire intenzioni non dimostrate.

La settimana precedente Ornella e Pasquale avevano offerto un valzer molto applaudito, ma erano arrivati anche rilievi sulla scelta di restare in un territorio relativamente sicuro. La sfida di ogni concorrente consiste nel conciliare spettacolarità e progresso reale. Per questo un voto discutibile si può contestare; diverso è trasformarlo in un processo alle relazioni private. Il pubblico ha diritto di capire quali errori sono stati rilevati e quali meriti riconosciuti, non soltanto di assistere a una battaglia di repliche.

I retroscena di Lucarelli e la prudenza che servirebbe

A complicare il quadro è arrivata una ricostruzione giornalistica dei rapporti tra La Rocca e d’Urso: divergenze su alcuni impegni professionali, un possibile rifiuto del ballerino di partecipare a un progetto di spettacoli e la questione di un reality al quale lui avrebbe preso parte senza poterne parlare in anticipo. Si tratta di retroscena riferiti dalla giornalista e non di una versione concordata o confermata da tutti gli interessati. Presentarli come prove definitive di rancore sarebbe ingiustificato.

Nella stessa ricostruzione figurano le osservazioni della giurata sulle caviglie di Ornella Muti, diventate un piccolo tormentone televisivo. Il punto non è stabilire, senza elementi, se ogni commento fosse una frecciata studiata. È piuttosto comprendere come un dettaglio tecnico possa cambiare significato quando viene ripetuto in un ambiente già carico di sospetti. Qualcuno vi legge malizia, altri vi vedono soltanto critica alla postura. La cronaca può raccontare entrambe le letture, ma non sostituire il sospetto alla verifica.

D’Urso ha respinto le interpretazioni sul suo comportamento, mentre La Rocca ha mostrato irritazione per i giudizi ricevuti. Il loro passato televisivo comprendeva allenamenti intensi, esibizioni applaudite e una forte complicità scenica. Da quei ricordi al presente non esiste però un passaggio obbligato verso una storia d’amore o una rottura intima. Il ballo produce spesso una vicinanza visiva molto forte, senza che questo autorizzi a raccontare sentimenti non dichiarati.

La confessione sull’amore e il peso del privato

Alla curiosità sui rapporti sul palco si aggiungono vecchie parole del ballerino sulla sua vita sentimentale: La Rocca ha raccontato di essersi innamorato pochissime volte, soprattutto da giovane, e di aver vissuto anche una relazione con una persona più grande di lui. Sono dichiarazioni personali che spiegano la sua riservatezza, non indizi da collegare meccanicamente a Barbara d’Urso o Ornella Muti. Confondere una frase del passato con il gossip del presente significa fabbricare una narrazione che le fonti non sostengono.

La televisione ha sempre trasformato la complicità artistica in materia da racconto. Qui, però, la disputa riguarda anche l’identità professionale di una giurata chiamata a valutare l’ex partner e quella di un maestro deciso a ottenere riconoscimento per il lavoro attuale. Ornella Muti, che in pista si espone in prima persona, rischia paradossalmente di diventare comprimaria nella propria esibizione. È il cortocircuito più evidente di una scena nella quale si parla continuamente di chi giudica e troppo poco di chi danza.

Resta un fatto: il confronto ha attirato attenzione e il programma ne ha tratto tensione drammatica. Ma il prossimo passo dovrebbe essere una valutazione chiara, argomentata, della performance. La Rocca e Muti hanno il diritto di essere giudicati per ciò che mostrano in pista; d’Urso quello di esprimere un parere anche severo senza vedersi attribuire automaticamente secondi fini. Se Ballando vuole difendere la propria credibilità di gara, deve saper distinguere lo spettacolo dalla resa dei conti personale.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.