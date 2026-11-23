🌐 Sarah Ferguson non riceverebbe nulla dal patrimonio di Paddy McNally, secondo il biografo Andrew Lownie. Ma l’esclusione dall’eredità non risulta confermata da documenti testamentari pubblicamente verificabili.

L’esclusione annunciata non è una conferma testamentaria

Sarah Ferguson sarebbe rimasta fuori dall’eredità del suo ex compagno Paddy McNally. È questa la ricostruzione avanzata dal biografo Andrew Lownie dopo la morte dell’imprenditore legato alla Formula 1. Il punto decisivo, però, è un altro: l’esclusione non risulta documentata da un testamento pubblicamente verificabile. Le dichiarazioni del biografo descrivono quanto sostiene di avere appreso dalle proprie fonti, non una decisione comunicata ufficialmente da chi amministra il patrimonio.

Alla verifica del 23 novembre 2026, il materiale consultabile non permette quindi di trasformare il condizionale in certezza. Non emerge una comunicazione degli esecutori che indichi Ferguson tra i beneficiari, ma neppure un documento che ne certifichi l’esclusione. La distinzione conta soprattutto perché, nelle settimane successive alla scomparsa di McNally, erano circolate previsioni opposte: una possibile eredità era stata descritta come un aiuto per le finanze dell’ex duchessa.

La retromarcia di Andrew Lownie

La versione più netta dell’esclusione è stata riportata il 4 agosto 2026, a meno di due settimane dalla morte dell’imprenditore. Intervenendo nel programma di Jeremy Kyle, Lownie ha spiegato di avere cambiato opinione dopo avere parlato con alcune fonti. In precedenza aveva considerato possibile che McNally avesse provveduto economicamente a Ferguson attraverso le proprie disposizioni patrimoniali; successivamente ha detto di non ritenere più probabile che lei ricevesse qualcosa.

Secondo la sua ricostruzione, McNally avrebbe voluto destinare il denaro a buone cause. Anche questo elemento deve restare attribuito: non è disponibile un elenco verificato di organizzazioni beneficiarie, né una ripartizione ufficiale delle somme. Il cambiamento di valutazione del biografo è dunque parte della notizia, ma non sostituisce la documentazione necessaria a stabilire chi abbia effettivamente ricevuto denaro, proprietà o altri beni.

I 600 milioni di sterline sono una stima del patrimonio

Nelle ricostruzioni ricorre una fortuna di circa 600 milioni di sterline, presentata anche come un patrimonio nell’ordine dei 700 milioni di euro. Non si tratta di una cifra certificata dagli amministratori dell’eredità. E soprattutto non è una somma che fosse stata promessa a Ferguson: indica la ricchezza complessiva attribuita a McNally, dalla quale non si può ricavare automaticamente l’importo di un eventuale lascito personale.

Le notizie iniziali non indicavano una quota precisa, un trasferimento già eseguito o un bene assegnato formalmente all’ex compagna. Le ipotesi si fondavano soprattutto sulla durata del loro rapporto e sul sostegno che McNally le avrebbe assicurato nel tempo. Un’amicizia rimasta stretta non dimostra, da sola, l’esistenza di un’eredità: è proprio il passaggio tra vicinanza personale e benefici patrimoniali che le informazioni disponibili non consentono di documentare.

Una relazione iniziata prima del matrimonio con Andrea

Il legame sentimentale tra Ferguson e McNally appartiene agli anni precedenti al suo ingresso nella famiglia reale. Il British Racing Drivers’ Club colloca la relazione tra il 1982 e il 1985. Ferguson sposò poi Andrea nel luglio 1986. La fine della storia con l’imprenditore non coincise, secondo le successive ricostruzioni, con la fine dei contatti: McNally sarebbe rimasto una presenza importante nella sua vita per decenni.

Nell’ottobre 2026 il commentatore reale Phil Dampier ha descritto McNally come una persona alla quale Ferguson tornava quando aveva bisogno di aiuto o conforto. Sono valutazioni attribuite a chi segue la famiglia reale, non dichiarazioni testamentarie. Aiutano a spiegare perché l’attenzione si sia concentrata sull’ex compagna dopo la morte dell’imprenditore, ma non chiariscono quali disposizioni lui abbia effettivamente lasciato per il proprio patrimonio.

Lo chalet di Verbier e il sostegno raccontato dagli osservatori

Un altro elemento ricorrente è il soggiorno di Ferguson nella proprietà di McNally a Verbier, in Svizzera. Dampier ha sostenuto che lei avesse vissuto lì fino alla morte dell’imprenditore. Lo chalet è stato descritto nelle ricostruzioni come una residenza del valore di circa 15 milioni di sterline: anche questa è una valutazione riportata, non il prezzo accertato di una vendita o di un trasferimento alla Ferguson.

L’ospitalità avrebbe rappresentato una forma concreta di sostegno, ma non equivale alla cessione dell’immobile. Nelle informazioni consultate non compare un atto che assegni lo chalet all’ex duchessa. Il racconto della permanenza in Svizzera e quello dell’eredità vanno perciò tenuti distinti: il primo riguarda una sistemazione abitativa riferita dagli osservatori, il secondo una destinazione dei beni che rimane priva di conferma documentale pubblica.

La fortuna costruita nel mondo della Formula 1

McNally non era soltanto un nome della cronaca mondana. Dopo l’esperienza nelle corse e nel giornalismo automobilistico, sviluppò un’attività commerciale attorno alla Formula 1. Alla fine del 1983 fondò in Svizzera Allsport Management, con il sostegno di Bernie Ecclestone: pubblicità a bordo pista e ospitalità aziendale furono i pilastri dell’impresa. Da quel lavoro nacque il Paddock Club, destinato agli ospiti del circuito dei Gran Premi.

L’azienda venne venduta a CVC Capital Partners nel 2006; McNally rimase amministratore delegato fino al ritiro nel 2011. Sono passaggi della sua carriera confermati dal ricordo pubblicato dal British Racing Drivers’ Club, che ne ha annunciato anche la morte. L’imprenditore, membro del club dal 1972, è scomparso il 22 luglio 2026, all’età di 88 anni.

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