Eravamo noi i bambini “teledipendenti”: dalla maturità del 1989 agli studenti di oggi.

Gli adulti che oggi si preoccupano dei social sono cresciuti davanti alla televisione. Una traccia della maturità magistrale di trentasette anni fa aiuta a rileggere il presente, tra somiglianze educative e differenze tecnologiche. Le riflessioni del docente e scrittore Alfredo Vassalluzzo.

Nel 1989 una traccia della maturità magistrale invitava i candidati a riflettere sul fanciullo “teledipendente”, sulle preoccupazioni per l’influenza della televisione e sul ruolo educativo della scuola primaria. Riletta oggi, sembra anticipare molte discussioni sugli studenti e sui social network, ma contiene anche un richiamo che riguarda direttamente chi quelle discussioni le conduce: noi, adulti di oggi, siamo proprio quei bambini e ragazzi di ieri.

Siamo la generazione cresciuta tra cartoni animati, pubblicità, telefilm e pomeriggi davanti al televisore. Quella di cui gli adulti temevano la passività, l’impoverimento del linguaggio, la perdita di interesse per i libri. Oggi siamo diventati genitori, insegnanti, commentatori. Osserviamo gli adolescenti con lo smartphone in mano e ci domandiamo che cosa stiano perdendo. È una preoccupazione comprensibile, che acquisterebbe però maggiore profondità se ricordassimo di essere stati, a nostra volta, i destinatari di un allarme educativo.

Questa continuità non dimostra che i timori di allora fossero tutti infondati, né che quelli attuali siano esagerati. Ci invita a una maggiore consapevolezza: ogni generazione adulta rischia di confrontare l’infanzia reale dei propri figli con una versione selezionata e rassicurante della propria.

Ricordiamo i giochi all’aperto e le conversazioni senza telefono. Più facilmente lasciamo sullo sfondo le ore trascorse davanti allo schermo, i richiami dei genitori, i programmi guardati per abitudine. La memoria restituisce un passato nel quale eravamo più presenti, più liberi, meno condizionati. Ma anche noi siamo cresciuti dentro un ambiente mediatico che orientava desideri, consumi e modelli di comportamento.

Il parallelismo con il presente parte da qui. Allora come oggi, gli adulti si chiedono quanto spazio uno schermo sottragga allo studio, all’esperienza e alle relazioni. La differenza è che oggi quello schermo accompagna i ragazzi ovunque e permette loro di essere contemporaneamente spettatori, autori e oggetto del giudizio altrui.

La televisione tradizionale proponeva soprattutto programmi a un pubblico. Sui social, invece, lo studente pubblica la propria immagine, attende risposte, osserva i compagni e interpreta reazioni. Il mezzo entra direttamente nelle relazioni del gruppo.

Alfredo Vassalluzzo, docente di Italiano e Storia nella scuola secondaria, ha individuato questa continuità tra aula e ambiente digitale in una riflessione pubblicata dall’ANSA: «Un episodio che nasce in classe continua online, si espande e raccoglie odio». Il conflitto può così proseguire oltre le lezioni, raggiungere altri spettatori e ripresentarsi sul telefono anche quando il ragazzo è tornato a casa.

Il televisore poteva suggerirci come desiderare di essere. I social possono anche mostrarci, in tempo reale, come gli altri reagiscono a ciò che siamo o scegliamo di rappresentare. Commenti, condivisioni e visualizzazioni rendono visibile il consenso. L’assenza di una risposta può diventare motivo di inquietudine.

Sono differenze che impediscono di liquidare il problema con un semplice “anche ai nostri tempi”. Il flusso personalizzato dei contenuti, le notifiche e la disponibilità continua dello smartphone rendono più complesso stabilire un confine. Ma la memoria della nostra infanzia dovrebbe aiutarci a evitare anche il movimento opposto: descrivere i ragazzi come una generazione irrimediabilmente compromessa.

Serve precisione persino nelle parole. Nel rapporto HBSC diffuso nel 2024, basato sulle rilevazioni del 2022 in 44 Paesi e regioni, l’OMS Europa segnalava comportamenti problematici nell’11% degli adolescenti intervistati, rispetto al 7% del 2018. Il riferimento comprende difficoltà nel controllare l’uso e le conseguenze negative sulla quotidianità dei nuovi modelli di comunicazione bidirezionale. Ma frequentare assiduamente i social non equivale, in maniera isolata, a una diagnosi di dipendenza.

C’è poi una responsabilità che riguarda proprio noi, ex bambini “teledipendenti”. Il digitale attraversa anche la vita adulta. Quando chiediamo attenzione ai ragazzi, dobbiamo interrogarci sull’esempio che offriamo: il telefono durante una conversazione, la notifica controllata a tavola, il bisogno di pubblicare immediatamente un’esperienza. La credibilità educativa si costruisce anche nella coerenza tra ciò che chiediamo e ciò che facciamo.

La vecchia traccia affidava un compito alla scuola. Oggi quel compito comprende la capacità di comprendere i meccanismi delle piattaforme, riconoscere le pressioni del gruppo e accorgersi di quando un’abitudine comincia a limitare la propria libertà. Comprende anche l’offerta di esperienze condivise abbastanza significative da meritare attenzione.

Vassalluzzo, nella stessa riflessione, invitava a «ripartire dalla qualità del tempo condiviso». È un’indicazione che coinvolge gli adulti quanto gli studenti.

Nel 1989 eravamo noi i giovani dei quali si temeva il futuro. Oggi quel futuro siamo diventati noi. Ricordarlo può renderci educatori più attenti: capaci di riconoscere i rischi nuovi, ma anche di guardare chi cresce con la memoria di essere stati, un tempo, anche noi dall’altra parte.