Elena Maraga vuole tornare maestra: un anno dopo il caso OnlyFans

🌐 Elena Maraga è pronta a tornare a scuola dopo il caso che nel 2025 l’ha portata al centro delle cronache. L’ex educatrice di un asilo paritario cattolico nel Trevigiano dice di aver riscoperto la propria vocazione all’insegnamento, senza però rinunciare all’attività da content creator che ha cambiato la sua vita professionale. Un ritorno in aula che riapre il confronto su social, privacy, lavoro e libertà personale.

Elena Maraga, un anno dopo la bufera è pronta a tornare in aula

È passato circa un anno da quando il nome di Elena Maraga è diventato uno dei più discussi nel mondo della scuola italiana. Oggi, però, la prospettiva è cambiata.

L’ex educatrice trevigiana, che aveva perso il posto in un asilo paritario cattolico dopo la scoperta della sua attività su OnlyFans, ha annunciato di voler tornare a insegnare.

La decisione arriva dopo un periodo nel quale Maraga ha continuato a lavorare come content creator, trasformando quella che inizialmente era stata descritta come un’attività parallela in una parte importante della propria vita professionale. Ma la lontananza dalla scuola, evidentemente, non ha cancellato il legame con il mestiere di educatrice.

«In questo anno di pausa che mi sono presa ho sentito che la mia vocazione di maestra non poteva essere lasciata da parte», ha spiegato, annunciando l’intenzione di tornare a scuola. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro in quale istituto e con quali modalità possa concretizzarsi il progetto.

È proprio questo il punto che rende la vicenda nuovamente attuale: Maraga vuole rientrare nel mondo dell’insegnamento senza cancellare ciò che nel frattempo è diventata la sua nuova attività professionale.

Dal licenziamento all’accordo con la scuola

Per capire il significato del possibile ritorno bisogna tornare alla primavera del 2025.

Maraga lavorava da anni come educatrice e aveva un contratto a tempo indeterminato. Parallelamente aveva aperto un profilo su OnlyFans, piattaforma nella quale proponeva contenuti destinati a un pubblico adulto.

Il caso era esploso quando alcune immagini erano state scaricate dal suo profilo e successivamente condivise senza autorizzazione. Da quel momento la vicenda aveva assunto una dimensione pubblica, fino ad arrivare all’interno dell’istituto nel quale lavorava.

La scuola aveva prima sospeso l’educatrice e successivamente deciso di interrompere il rapporto di lavoro. La motivazione indicata era legata all’incompatibilità tra l’attività svolta sulla piattaforma e l’ispirazione cattolica della struttura educativa.

La vicenda aveva provocato reazioni molto diverse.

Da una parte c’erano le posizioni di chi riteneva che il ruolo di educatrice imponesse determinati limiti anche nella vita privata e nell’utilizzo dei social. Dall’altra, diversi genitori si erano schierati a sostegno della maestra, sostenendo che l’attività svolta fuori dalla scuola non avesse avuto ripercussioni sul rapporto con i bambini.

Il caso aveva così superato rapidamente i confini di Treviso, diventando una discussione nazionale sul rapporto tra vita privata e professione educativa.

La solidarietà delle famiglie e il dibattito sulla libertà personale

Uno degli aspetti più significativi della storia era stato proprio il sostegno arrivato da una parte delle famiglie.

Alcuni genitori avevano sottolineato le qualità professionali di Maraga, descrivendola come un’educatrice attenta e affettuosa. In sostanza, il ragionamento era semplice: ciò che una persona adulta fa nella propria vita privata non dovrebbe automaticamente determinare la sua capacità di svolgere un lavoro educativo.

La questione, tuttavia, non era rimasta confinata al rapporto tra maestra e genitori.

Il caso aveva sollevato interrogativi più generali sulla reputazione digitale degli insegnanti, sulla permanenza delle immagini online e sulla difficoltà di separare completamente identità professionale e identità privata nell’epoca dei social.

Per un insegnante, infatti, il problema non riguarda soltanto ciò che viene pubblicato volontariamente. Nel caso di Maraga aveva avuto un peso decisivo anche la diffusione non autorizzata di contenuti personali.

Ed è proprio questo uno dei punti più delicati dell’intera vicenda.

Le immagini private e la denuncia dopo lo scandalo

Maraga aveva raccontato di essere arrivata al centro dell’attenzione dopo che un utente abbonato al suo profilo aveva scaricato e diffuso le sue immagini in una chat privata.

La vicenda aveva quindi assunto anche una dimensione legata alla privacy e alla diffusione illecita di contenuti personali.

L’ex maestra aveva annunciato iniziative legali contro chi aveva diffuso le immagini e aveva parlato pubblicamente delle conseguenze che quella vicenda aveva avuto sulla sua vita.

Il caso dimostra quanto possa essere fragile il confine tra un contenuto pubblicato all’interno di uno spazio digitale riservato e la sua successiva circolazione al di fuori di quel contesto.

Una volta che un’immagine viene sottratta al suo ambiente originario, infatti, la persona ritratta perde in larga parte il controllo sulla sua diffusione.

Nel caso di Maraga, questo passaggio è stato determinante per trasformare una scelta personale in un caso pubblico.

A settembre 2025 la fine del rapporto con l’asilo

La vicenda lavorativa si era poi chiusa con un accordo.

Nel settembre 2025 era stato annunciato che Maraga e la scuola avevano raggiunto un’intesa sulla cessazione del rapporto di lavoro, evitando così un contenzioso giudiziario. L’accordo aveva effetto retroattivo rispetto alla primavera, quando il rapporto era già terminato.

Quel passaggio aveva segnato la fine della prima fase della storia.

Non c’è stato quindi un reintegro nell’istituto nel quale aveva lavorato, né un ritorno alla situazione precedente allo scandalo.

Per Maraga si è aperto invece un nuovo capitolo professionale.

Ed è proprio da questa nuova fase che arriva oggi l’annuncio del possibile ritorno all’insegnamento.

Non vuole però rinunciare alla sua nuova professione

Il progetto di tornare a scuola non significa che Maraga abbia intenzione di abbandonare l’attività nata dopo il caso.

È questo l’elemento che potrebbe rendere particolarmente delicato un eventuale ritorno in aula.

Nel corso dell’ultimo anno l’ex educatrice ha infatti continuato a costruire la propria presenza online. La notorietà conquistata durante il caso ha avuto conseguenze anche sul piano economico e professionale.

Nel giugno 2026 Maraga aveva spiegato di aver aperto una Srl, parlando pubblicamente anche del tema della fiscalità legata ai guadagni prodotti attraverso OnlyFans. Un segnale di come quell’attività non venga più considerata semplicemente un episodio della sua vita, ma una vera componente professionale.

La domanda che inevitabilmente accompagna il suo possibile ritorno è quindi la seguente: è possibile far convivere le due identità professionali?

Non esiste una risposta valida per ogni situazione. Molto dipenderà dal tipo di scuola, dal contratto, dai regolamenti interni e dalle eventuali condizioni richieste dall’istituto.

Il caso Maraga ha cambiato anche il dibattito sulla scuola

La storia dell’ex maestra ha avuto un effetto che va oltre la vicenda personale.

Nel pieno della controversia si era discusso anche delle regole che riguardano il comportamento degli insegnanti sui social network. Il caso aveva contribuito a riportare l’attenzione sulla necessità di definire meglio i confini tra libertà individuale, immagine professionale e responsabilità educativa.

È un tema destinato a diventare ancora più rilevante.

Gli insegnanti, come milioni di altri lavoratori, vivono infatti in un ambiente nel quale la propria identità digitale può essere facilmente rintracciata. Ma la scuola mantiene una funzione particolare: chi lavora con bambini e ragazzi rappresenta contemporaneamente un professionista, un punto di riferimento e, in alcuni contesti, l’immagine stessa dell’istituzione.

Questo non significa automaticamente che la vita privata debba essere sottoposta a un controllo permanente.

Significa piuttosto che il confine tra privato e pubblico è diventato molto più difficile da tracciare.

Ed è proprio su questa linea sottile che si colloca il possibile ritorno di Maraga.

«Voglio tornare a scuola»: perché oggi la scelta è diversa

Quando la vicenda era esplosa, Maraga aveva inizialmente parlato della possibilità di non tornare più a insegnare.

Il trauma professionale e mediatico sembrava aver chiuso definitivamente quel capitolo. In un’intervista del 2025 aveva raccontato di sentire la mancanza dei bambini, ma non del contesto nel quale si era trovata dopo lo scandalo.

Un anno dopo, invece, il quadro appare diverso.

La notorietà non è più soltanto qualcosa che le è piombato addosso. È diventata parte della sua nuova dimensione pubblica. Maraga ha costruito una presenza sui social e ha continuato a lavorare nel settore dei contenuti per adulti.

Allo stesso tempo, però, sembra essere maturata la consapevolezza che il lavoro educativo rappresenta qualcosa di più di un semplice impiego.

La definizione di “vocazione”, utilizzata dalla stessa Maraga, è significativa proprio perché indica un legame personale con l’insegnamento che il licenziamento non avrebbe cancellato.

Il possibile ritorno apre una nuova fase del caso

Oggi, dunque, la domanda non è più soltanto se Elena Maraga sia stata giustamente o ingiustamente allontanata dalla scuola.

Quella fase si è chiusa con un accordo.

La domanda è un’altra: può una professionista tornare a svolgere il lavoro per il quale si è formata dopo essere diventata pubblicamente associata a un’attività completamente diversa?

È un interrogativo che riguarda direttamente Maraga, ma anche un numero crescente di professionisti che costruiscono la propria carriera attraverso i social.

La vicenda dimostra infatti quanto sia cambiato il concetto di identità professionale. Un tempo era più semplice separare il lavoro dalla vita privata. Oggi una fotografia, un profilo o un contenuto digitale possono rendere quella separazione estremamente fragile.

Nel caso dell’ex maestra trevigiana c’è però un elemento ulteriore: non sta chiedendo di cancellare il passato.

Sta dicendo di voler tornare a fare ciò che aveva scelto come professione prima che quel passato diventasse pubblico.

Resta da capire se questa volontà troverà una scuola disposta ad accoglierla e, soprattutto, in quale forma.

Per ora non c’è un nuovo incarico annunciato né un istituto identificato. C’è però una certezza: Elena Maraga non considera conclusa la propria storia con la scuola.

Dopo un anno nel quale il suo nome è stato associato soprattutto allo scandalo, la ex maestra vuole provare a riportarlo dove era iniziato tutto: in un’aula, davanti ai bambini.