🌐 La strage familiare in Francia risale al 2 settembre 2026: morti due bambini, la nonna e il padre, sospettato del triplice omicidio. Le autopsie hanno chiarito le cause dei decessi; il 23 ottobre Gy ha ricordato le vittime con una marcia silenziosa.

Quattro morti a Gy, la ricostruzione della procura

Due fratelli di sei e dieci anni, la loro nonna materna e il padre: quattro persone della stessa famiglia trovate morte a Gy, nell’est della Francia. Secondo l’ipotesi privilegiata dalla procura di Vesoul, il padre avrebbe ucciso i figli e la suocera prima di togliersi la vita.

Il caso ha colpito un comune di circa mille abitanti, una trentina di chilometri a nord di Besançon, nel dipartimento dell’Haute-Saône. Le successive autopsie hanno precisato le cause dei quattro decessi, distinguendo le ferite da arma da fuoco subite dai bambini e dall’uomo dalle lesioni mortali riscontrate sulla donna. Il padre, quarantaduenne, resta indicato nelle comunicazioni investigative come il presunto autore.

I bambini nell’utilitario, gli adulti nel bungalow

La famiglia viveva in un bungalow sistemato su un terreno accanto a una casa ancora in costruzione. La proprietà si trova sulle alture del paese, tra vigneti e boschi, ed è delimitata da un muro di pietra. All’arrivo dei gendarmi, i corpi dei due adulti erano all’interno del bungalow; quelli dei bambini si trovavano invece in un veicolo utilitario parcheggiato all’esterno.

La donna di 74 anni era la madre della moglie del quarantaduenne e dunque la nonna materna dei due piccoli. Le età comunicate dalla procura sono sei e dieci anni: un dato che corregge alcune prime informazioni, nelle quali il maggiore era indicato come novenne. La distinzione conta anche per ricostruire correttamente chi fosse presente nella proprietà e i rapporti di parentela fra le persone morte.

Secondo quanto riferito dal sindaco Alexandre Lacroix, sul posto intervennero una trentina di vigili del fuoco e una cinquantina di gendarmi. L’inchiesta venne aperta per omicidio volontario. La procura affidò gli accertamenti alla brigata investigativa di Vesoul, incaricata di chiarire le circostanze dei decessi e la sequenza delle violenze all’interno della proprietà.

Che cosa hanno accertato le autopsie

Gli esami sui quattro corpi furono eseguiti venerdì 4 settembre e i risultati vennero comunicati il giorno successivo dal procuratore Arnaud Grécourt. Per ciascuno dei due bambini venne rilevato un singolo colpo d’arma da fuoco alla parte posteriore del tronco. Le osservazioni medico-legali risultavano compatibili con uno sparo a breve distanza; sui loro corpi non furono segnalate altre lesioni sospette.

Per la nonna emerse invece una causa diversa: un’emorragia provocata da ferite da coltello. L’autopsia rilevò tre colpi al torace e all’addome, oltre a ecchimosi sul volto, sulle braccia e sul torace. Furono inoltre descritti segni fortemente suggestivi di uno strangolamento manuale, che secondo il medico legale avrebbe potuto contribuire al decesso in misura minore. Non si trattò quindi, per tutte le vittime, della stessa modalità di uccisione.

Anche la morte del padre venne ricondotta a un colpo d’arma da fuoco, con elementi compatibili con l’ipotesi del suicidio. La procura dispose ulteriori analisi per precisare le circostanze dei fatti. I risultati delle autopsie chiariscono le cause delle morti, ma vanno distinti dalla ricostruzione completa della successione degli atti e dall’accertamento del movente.

La separazione e il racconto sul video

Il contesto di separazione della coppia è stato indicato dalla procura fin dalle prime comunicazioni. Un uomo presentatosi come cugino del padre ha raccontato che la nonna si sarebbe recata nella proprietà per prendere i nipoti. Si tratta di una testimonianza sulle circostanze precedenti alla strage, da non confondere con quanto direttamente stabilito dagli esami medico-legali.

Lo stesso familiare ha sostenuto che il quarantaduenne avrebbe filmato la scena e inviato le immagini alla compagna e ai fratelli. La procura, il 4 settembre, aveva precisato che erano in corso verifiche sui dispositivi digitali sequestrati e sugli scambi avvenuti prima o durante i fatti. Contenuto, destinatari e cronologia delle comunicazioni richiedono quindi una lettura distinta dalle testimonianze, senza attribuire alle dichiarazioni dei parenti il valore di conclusioni investigative definitive.

L’assistenza a scuola e gli omaggi alle vittime

Le conseguenze della strage hanno coinvolto anche la scuola frequentata dai bambini. Il rettorato di Besançon annunciò l’apertura di un servizio di sostegno psicologico nel polo scolastico, per accogliere i minori colpiti dalla notizia. Il consiglio comunale, riunito in emergenza, cancellò gli appuntamenti festivi del fine settimana successivo, compreso uno spettacolo pirotecnico, per rispetto delle vittime e dei loro familiari.

Gli omaggi sono proseguiti nelle settimane successive. L’8 settembre si sono svolti a Gy i funerali dei due fratelli, Eden e Nino, con circa trecento persone presenti. La madre Aurore, che nella strage ha perso entrambi i figli e la propria madre Ghislaine, ha poi promosso una marcia bianca in loro memoria, fissata per il 23 ottobre.

Il corteo del 23 ottobre ha attraversato il paese in silenzio, fermandosi nei luoghi in cui i bambini erano soliti giocare. Al termine Aurore ha preso la parola, ringraziando i presenti e chiedendo che i figli continuassero a essere ricordati. Alla marcia in memoria di Eden, Nino e Ghislaine hanno partecipato circa quattrocento persone.

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