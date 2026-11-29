🌐 Un sospettato per il drone esplosivo a Lipsia sarebbe entrato in Schengen con un visto italiano. Le verifiche riferite da fonti di sicurezza non indicavano un transito in Italia: rilascio del documento e percorso effettivo restano due questioni distinte.

Il visto italiano nella ricostruzione degli ingressi

Un visto turistico rilasciato dall’Italia compare nella ricostruzione degli spostamenti di uno dei sospettati per il tentato attacco con un drone esplosivo all’aeroporto di Lipsia/Halle. L’uomo, originario della Bielorussia e in possesso di passaporto russo, sarebbe entrato nello spazio Schengen utilizzando quel documento. Il dettaglio è emerso il 2 settembre 2026.

Secondo le informazioni rese pubbliche, il visto sarebbe stato emesso a fine aprile da una rappresentanza diplomatica italiana a Minsk. Il documento è diventato uno dei punti dell’attenzione italiana sulla vicenda, ma la ricostruzione dell’ingresso deve restare distinta dall’accertamento delle responsabilità nell’attacco. Il possesso del visto, da solo, non dimostra né un coinvolgimento criminale né il percorso seguito dal titolare.

Sul secondo punto arrivò una precisazione da fonti qualificate di sicurezza italiane: gli accertamenti effettuati fino al 2 settembre non avevano individuato un transito dell’uomo nel nostro Paese. Le stesse fonti segnalavano ulteriori verifiche. Visto italiano non significa dunque ingresso attraverso l’Italia: nelle informazioni allora disponibili, il rilascio del documento e l’attraversamento del territorio nazionale non coincidevano.

La risposta di Tajani e il significato dei controlli

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani annunciò accertamenti a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri europei in Irlanda. Spiegò che la concessione dei visti segue una procedura basata su requisiti e segnalazioni individuali. La sua risposta lasciava aperta la verifica del caso concreto: occorreva accertare le informazioni sul documento e capire le ragioni del rilascio, senza anticipare un giudizio sull’operato degli uffici.

Le indicazioni ufficiali della diplomazia italiana chiariscono inoltre che il visto non attribuisce automaticamente il diritto di ingresso in Schengen. Alla frontiera possono essere richiesti documenti sullo scopo e sulle condizioni del soggiorno, sulla disponibilità economica e sulla copertura sanitaria. Si tratta di un controllo ulteriore rispetto al rilascio consolare: l’assenza della documentazione necessaria può comportare il respingimento anche per chi possiede un visto valido.

Il drone esplosivo trovato vicino agli aerei cargo

All’origine dell’inchiesta c’è il ritrovamento avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2026. Un dipendente dell’aeroporto individuò sulla pista sud di Lipsia/Halle un drone a terra, nelle immediate vicinanze di aerei cargo ucraini Antonov. Il velivolo senza pilota era dotato di un dispositivo esplosivo. È questo l’episodio materiale attorno al quale si è sviluppata l’indagine federale.

Il 6 agosto la Procura federale tedesca assunse il procedimento, fino ad allora seguito dalla Procura generale di Dresda, per la particolare rilevanza del caso. Le ipotesi indicate nel comunicato erano tentata provocazione di un’esplosione e pericolosa interferenza con il traffico aereo. Gli investigatori ritenevano vi fossero elementi concreti per sospettare che, la sera del 4 agosto, si volesse causare un’esplosione nell’area aeroportuale.

La stessa comunicazione riferiva anche un altro passaggio: un aereo cargo, costretto a riattaccare a causa dell’episodio, aveva urtato in volo un oggetto nell’area estesa dello scalo. L’oggetto veniva descritto come presumibilmente un ulteriore drone, non come un’identificazione definitiva. La Procura qualificava la vicenda come un grave attacco all’infrastruttura tedesca dei trasporti e della logistica e affidava gli accertamenti di polizia al Bundeskriminalamt.

Due sospetti identificati, un’altra persona da individuare

Nel quadro investigativo pubblico consultato al 13 novembre, il Bundeskriminalamt conferma di avere identificato due sospettati. Segnala inoltre una persona ancora sconosciuta che, secondo le indagini, potrebbe essere collegata all’attacco. Questa formulazione non equivale all’accertamento della partecipazione di tre autori: descrive lo stato degli elementi investigativi pubblicati e mantiene aperta la verifica del ruolo di ciascuno.

Le ricostruzioni diffuse a settembre descrivevano il secondo sospettato come un uomo nato in Russia con cittadinanza lettone, al quale veniva attribuito un possibile ruolo logistico e di preparazione. Anche queste indicazioni devono essere trattate come ricostruzioni, non come responsabilità definitivamente provate. L’identificazione di un sospettato non è una condanna, e i collegamenti personali ipotizzati nell’inchiesta richiedono un accertamento distinto per ogni posizione.

L’accusa di Berlino a Mosca e il piano giudiziario

Il 1° settembre il governo tedesco attribuì alla Russia la responsabilità del tentato attacco. I ministri Alexander Dobrindt e Johann Wadephul richiamarono l’insieme di indagini di polizia, modalità operative e informazioni di intelligence. Berlino precisò però che si trattava di un’attribuzione politica, distinta dai procedimenti penali. Mosca ha respinto il coinvolgimento: l’accusa tedesca non deve quindi essere presentata come una sentenza giudiziaria.

Le conseguenze diplomatiche sono documentate anche in una risposta del governo al Parlamento tedesco, illustrata il 27 ottobre. Berlino ha riferito consultazioni con gli alleati Nato, senza ritenere necessario ricorrere formalmente all’articolo 4 del Trattato. La risposta conferma inoltre che il consolato generale russo a Bonn è stato chiuso con effetto dal 18 settembre 2026.

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