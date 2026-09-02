Dermatophilus congolensis, cos’è la “malattia della pioggia”: sintomi

🌐 Dermatophilus congolensis, la cosiddetta “malattia della pioggia”, torna sotto osservazione in Europa dopo la comparsa di diversi cluster di infezioni cutanee. L’ECDC segnala una possibile nuova dinamica di trasmissione da persona a persona, ma rassicura: il rischio per la popolazione generale resta molto basso e i casi finora descritti hanno avuto un decorso generalmente lieve.

La dermatofilosi è una rara infezione batterica della pelle provocata da Dermatophilus congolensis, un microrganismo conosciuto soprattutto in ambito veterinario. Il batterio colpisce principalmente bovini, ma può infettare anche cavalli, pecore e altri animali domestici o selvatici.

Per molto tempo le infezioni nell’uomo sono state considerate eventi sporadici, generalmente associati al contatto diretto con animali infetti o con ambienti e materiali contaminati.

Nel corso del 2025 e del 2026, tuttavia, diversi Paesi europei hanno segnalato gruppi di casi che non sembrano riconducibili al tradizionale contatto con gli animali. È proprio questo elemento ad aver attirato l’attenzione delle autorità sanitarie.

Perché si parla della “malattia della pioggia”

La dermatofilosi è conosciuta anche come “rain rot”, espressione inglese traducibile come “marciume da pioggia” o, più comunemente, “malattia della pioggia”.

Il nome deriva dal fatto che Dermatophilus congolensis trova condizioni favorevoli in ambienti caldi e umidi. Negli animali, l’infezione può manifestarsi con caratteristiche lesioni cutanee, soprattutto quando la pelle rimane bagnata a lungo.

Nell’uomo, invece, la malattia è molto meno frequente e tende generalmente a rimanere localizzata alla pelle.

L’attenzione europea nasce dunque non dalla comparsa di un nuovo batterio, ma dal fatto che un’infezione tradizionalmente considerata zoonotica sembra avere sviluppato, in alcuni contesti, una possibile trasmissione interumana.

I casi osservati in Europa

Il quadro epidemiologico è stato analizzato dall’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Nel giugno 2026 l’agenzia europea aveva individuato 70 casi nei quattro Paesi dell’Unione europea inizialmente interessati dai principali cluster: Francia, Germania, Spagna e Svezia. A questi si sono aggiunti casi segnalati in Norvegia tra persone che praticavano arti marziali e ulteriori diagnosi in Austria.

Gli aggiornamenti successivi mostrano che il fenomeno non è circoscritto a un singolo Paese.

Al 20 agosto, secondo le informazioni epidemiologiche riportate sulla base dei dati ECDC, erano stati confermati 23 casi in Spagna, 17 in Germania, 10 in Norvegia e 4 in Svezia. Nei Paesi Bassi erano stati confermati tre casi.

La situazione viene monitorata perché, in alcuni gruppi di pazienti, non è stato individuato alcun contatto con animali, mentre sono emersi elementi epidemiologici compatibili con una trasmissione attraverso contatto ravvicinato tra persone.

Come si trasmette il batterio

Tradizionalmente, l’uomo poteva contrarre Dermatophilus congolensis attraverso il contatto con animali infetti oppure con materiali e ambienti contaminati.

La novità osservata nei cluster europei riguarda invece la possibilità di una trasmissione da persona a persona attraverso il contatto pelle contro pelle.

L’ECDC considera questa, sulla base delle evidenze disponibili, la via di trasmissione più probabile nei cluster attualmente studiati. Non può essere invece completamente escluso il passaggio indiretto attraverso superfici o oggetti contaminati.

Alcuni casi sono stati associati a contesti caratterizzati da contatto fisico molto stretto, compresi rapporti sessuali e ambienti come saune. Altri episodi sono stati osservati tra persone che praticavano sport di contatto, tra cui le arti marziali.

Questo non significa però che la dermatofilosi debba essere considerata automaticamente una nuova infezione sessualmente trasmissibile in senso stretto. Le evidenze disponibili indicano soprattutto che il contatto ravvicinato tra superfici cutanee può favorire la trasmissione, mentre il ruolo specifico delle diverse modalità di esposizione è ancora oggetto di studio.

Quali sono i sintomi della dermatofilosi

La dermatofilosi nell’uomo interessa principalmente la pelle.

I sintomi possono comprendere:

papule , cioè piccole lesioni rilevate;

, cioè piccole lesioni rilevate; pustole ;

; croste;

desquamazione;

lesioni simili a una follicolite;

arrossamento;

prurito, in alcuni casi.

Le lesioni possono comparire in diverse parti del corpo. Nei casi europei sono state osservate soprattutto nell’area genitale, all’inguine, sulle cosce, sul tronco e sul volto, compresa la zona della barba.

Una caratteristica importante è l’assenza, nella maggior parte dei casi descritti, di una malattia sistemica importante.

Febbre o altri sintomi generali non rappresentano infatti la caratteristica principale dei cluster osservati in Europa. L’infezione è stata generalmente localizzata alla pelle e con andamento lieve.

Perché può essere difficile riconoscerla

Uno degli aspetti che possono complicare l’identificazione della dermatofilosi è l’aspetto delle lesioni.

Papule, pustole, croste e manifestazioni simili alla follicolite possono essere presenti anche in numerose altre condizioni dermatologiche o infettive.

Per questo motivo l’aspetto della pelle da solo non è sufficiente per stabilire la diagnosi.

Nei casi europei, la conferma è stata ottenuta attraverso analisi microbiologiche dei campioni prelevati dalle lesioni. In alcuni cluster, inoltre, il sequenziamento genomico ha evidenziato ceppi strettamente correlati, fornendo ulteriori elementi a sostegno dell’ipotesi di trasmissione recente tra persone.

È una malattia grave?

È questo uno degli aspetti più importanti per comprendere correttamente l’allarme.

L’ECDC valuta come molto basso il rischio complessivo per la popolazione generale. La valutazione tiene conto sia della bassa probabilità di infezione sia del fatto che, nei casi osservati, la malattia ha avuto generalmente un impatto clinico molto limitato.

I pazienti descritti nei diversi cluster hanno generalmente presentato forme cutanee lievi.

In diversi casi le lesioni sono scomparse dopo un trattamento antibiotico locale o per via orale; in alcuni pazienti l’infezione si è risolta spontaneamente. Nei casi riportati dalla letteratura scientifica non sono state osservate complicanze gravi né la necessità di ricovero ospedaliero.

Questo non significa che ogni eruzione cutanea debba essere ignorata. Significa invece che l’attuale quadro epidemiologico non giustifica l’idea di una nuova emergenza sanitaria generalizzata in Europa.

Cosa sta studiando l’ECDC

Il punto centrale delle indagini è capire se ci troviamo davanti a una semplice maggiore capacità di identificare un’infezione già esistente oppure a una reale modifica delle modalità di trasmissione del batterio.

L’ipotesi di trasmissione interumana è sostenuta da diversi elementi: casi senza esposizione ad animali, cluster temporalmente collegati e, in alcuni episodi, ceppi batterici geneticamente molto simili.

A Lione, per esempio, il sequenziamento di campioni provenienti da otto pazienti ha mostrato una stretta correlazione genetica tra gli isolati. Anche a Basilea, in Svizzera, quattro casi acquisiti localmente hanno mostrato caratteristiche genetiche compatibili con una possibile trasmissione interumana.

Gli esperti sottolineano però che rimangono elementi di incertezza sulla reale portata del fenomeno e sulla sua evoluzione futura.

Come si può prevenire l’infezione

Non esiste una misura preventiva specifica paragonabile a un vaccino.

Le precauzioni più ragionevoli riguardano soprattutto l’igiene e la gestione dei contatti con eventuali lesioni cutanee.

È opportuno:

mantenere una buona igiene personale;

evitare il contatto diretto con lesioni cutanee sospette;

proteggere tagli, abrasioni e altre soluzioni di continuità della pelle;

non condividere asciugamani, indumenti o biancheria personale;

prestare particolare attenzione all’igiene negli ambienti caratterizzati da intenso contatto fisico.

Nel caso di persone che frequentano sport di contatto o ambienti in cui può verificarsi un contatto pelle contro pelle molto ravvicinato, queste precauzioni assumono particolare importanza.

Quando rivolgersi al medico

La comparsa di papule, pustole, croste o altre lesioni persistenti non significa automaticamente avere una dermatofilosi.

Molte condizioni dermatologiche possono produrre manifestazioni simili.

È invece consigliabile rivolgersi a un medico se le lesioni persistono, aumentano, si infiammano o compaiono dopo un’esposizione che potrebbe essere rilevante, soprattutto quando non esiste una spiegazione evidente.

Il medico può valutare l’aspetto delle lesioni e, se necessario, richiedere esami microbiologici specifici.

È importante evitare l’autodiagnosi e soprattutto non assumere antibiotici senza prescrizione, perché la scelta del trattamento dipende dalla diagnosi e dal quadro clinico.

Il rischio per l’Europa resta basso

Il termine “malattia della pioggia” può evocare una nuova epidemia, ma i dati disponibili raccontano una realtà molto più circoscritta.

La dermatofilosi resta un’infezione rara nell’uomo. I cluster osservati nel 2025-2026 hanno però fornito un segnale nuovo e importante: Dermatophilus congolensis, tradizionalmente considerato soprattutto un patogeno animale trasmissibile occasionalmente all’uomo, potrebbe essere in grado di circolare anche attraverso contatti interumani in determinati contesti.

È proprio questa possibile evoluzione a rendere necessario il monitoraggio.

Non è quindi corretto parlare di una nuova emergenza sanitaria per tutta la popolazione europea. È più corretto parlare di un’infezione rara che sta mostrando una dinamica epidemiologica insolita e che le autorità sanitarie stanno studiando con attenzione.

Per ora, il messaggio dell’ECDC è chiaro: rischio molto basso per la popolazione generale, malattia generalmente lieve e necessità di continuare la sorveglianza, mentre gli studi epidemiologici e microbiologici dovranno chiarire quanto sia effettivamente diffusa la trasmissione da persona a persona.