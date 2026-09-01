Declino cognitivo, la nuova pista passa dagli oligodendrociti

🌐 Declino cognitivo: uno studio apre una nuova strada per capire perché il cervello invecchia in modo diverso da persona a persona. Gli oligodendrociti, cellule che producono la mielina e proteggono le fibre nervose, con l’età possono diventare disfunzionali e contribuire al rallentamento delle capacità mentali.

Per molto tempo, quando si è cercato di capire perché alcune persone mantengano una mente brillante fino a tarda età mentre altre vadano incontro a un rallentamento più marcato, l’attenzione si è concentrata soprattutto sui neuroni. Sono loro, dopotutto, a trasmettere i segnali, elaborare informazioni e costruire le reti attraverso cui memoria, linguaggio e ragionamento prendono forma.

Ma il cervello non funziona soltanto grazie alle cellule che stanno al centro della scena.

Attorno ai neuroni esiste una complessa infrastruttura di cellule e strutture che permette alle comunicazioni nervose di avvenire in modo rapido ed efficiente. E proprio una parte di questa infrastruttura potrebbe avere un ruolo molto più importante di quanto si pensasse nel declino cognitivo legato all’invecchiamento.

A puntare i riflettori sugli oligodendrociti è un nuovo studio pubblicato il 25 agosto 2026 su Nature Medicine. La ricerca suggerisce che queste cellule, normalmente considerate fondamentali per il mantenimento della mielina, con l’età possano diventare disfunzionali e contribuire attivamente ai cambiamenti associati al rallentamento cognitivo.

Non significa che gli oligodendrociti siano la causa unica dell’invecchiamento cerebrale, né che ogni forma di declino cognitivo dipenda da loro. Il risultato, però, sposta l’attenzione su un elemento spesso rimasto in secondo piano: la qualità dei collegamenti che permettono ai neuroni di comunicare.

Declino cognitivo, perché la mielina è così importante

Per comprendere la scoperta bisogna partire da una struttura apparentemente semplice: l’assone.

Gli assoni sono i lunghi prolungamenti attraverso i quali i neuroni trasmettono i segnali. Alcuni possono estendersi per distanze considerevoli all’interno del cervello e devono consentire alle informazioni di viaggiare rapidamente e con precisione.

A rendere possibile questa efficienza interviene la mielina, una sostanza ricca di lipidi e proteine che avvolge numerose fibre nervose formando una sorta di rivestimento isolante.

Nel sistema nervoso centrale la mielina viene prodotta dagli oligodendrociti. Una singola cellula può contribuire alla formazione di guaine mieliniche su più fibre, diventando così parte essenziale della rete che sostiene la comunicazione tra le diverse aree cerebrali.

La metafora più intuitiva è quella di un sistema elettrico.

Il neurone rappresenta il circuito che deve trasmettere l’informazione; l’assone è il cavo e la mielina costituisce il rivestimento che ne permette il funzionamento efficiente. Se il rivestimento cambia, anche la trasmissione può risentirne.

Ed è proprio qui che la nuova ricerca introduce un elemento sorprendente: con l’età non cambiano soltanto i neuroni, ma anche le cellule che dovrebbero proteggerli e mantenere efficienti le loro connessioni.

La ricerca ha seguito il cervello per decenni

Uno dei punti di forza dello studio è rappresentato dalla particolare banca dati utilizzata dai ricercatori.

La Lothian Birth Cohort 1936 comprende 1.091 persone nate nel 1936 in Scozia, molte delle quali avevano già partecipato a un test cognitivo all’età di circa 11 anni. In età adulta avanzata, i partecipanti sono stati nuovamente sottoposti a valutazioni cognitive, permettendo ai ricercatori di osservare l’evoluzione delle capacità mentali lungo un arco temporale eccezionalmente ampio.

Per lo studio sono state particolarmente importanti le valutazioni effettuate tra i 70 e gli 82 anni.

In 866 partecipanti erano disponibili misure ripetute sufficienti per distinguere differenti traiettorie: persone che mostravano un declino minimo, individui con un rallentamento più moderato e soggetti nei quali la perdita di prestazioni cognitive risultava più marcata.

Sono state considerate diverse funzioni, tra cui memoria, velocità di elaborazione e abilità visuospaziali.

Questo approccio è importante perché l’invecchiamento cognitivo non è una fotografia scattata in un singolo momento.

È una traiettoria.

Due persone della stessa età possono avere prestazioni molto diverse e, soprattutto, possono seguire percorsi differenti negli anni. Capire che cosa accompagni queste diverse traiettorie permette di avvicinarsi maggiormente ai meccanismi biologici che rendono alcuni cervelli più vulnerabili di altri.

Il cervello che rallenta non è necessariamente un cervello malato

C’è poi una distinzione fondamentale da mantenere.

Declino cognitivo legato all’età non significa automaticamente demenza o malattia di Alzheimer.

Con l’avanzare degli anni possono verificarsi cambiamenti nella velocità con cui vengono elaborate le informazioni, nella capacità di recuperare rapidamente un nome o nella memoria di alcuni dettagli. Questi fenomeni possono avere intensità molto diversa e non equivalgono necessariamente a una patologia neurodegenerativa.

La nuova ricerca si concentra proprio su questo territorio dell’invecchiamento cerebrale.

L’obiettivo non era semplicemente individuare una malattia, ma comprendere perché alcune persone conservino meglio di altre le proprie capacità cognitive.

E il risultato suggerisce che la risposta potrebbe trovarsi anche nella salute della sostanza bianca, cioè nelle regioni cerebrali ricche di fibre nervose mielinizzate.

Quando lo scudo cambia, anche la trasmissione può rallentare

Analizzando il tessuto cerebrale di persone appartenenti alla coorte, i ricercatori hanno osservato differenze nella struttura degli assoni mielinizzati e della mielina associate alla severità del declino cognitivo.

In particolare, nei soggetti con traiettorie cognitive peggiori sono emerse modificazioni nella distribuzione delle fibre mielinizzate e caratteristiche di mielina più spessa attorno ad alcuni assoni di maggiore dimensione.

Non è soltanto una questione quantitativa.

Il problema sembra riguardare anche come gli oligodendrociti funzionano.

Le analisi molecolari hanno indicato cambiamenti nei programmi cellulari associati alla loro attività e alle risposte allo stress. Tra gli elementi emersi c’è anche una ridotta attività di alcuni meccanismi protettivi legati alla risposta antiossidante, compreso il sistema regolato dal fattore NRF2 in specifiche popolazioni cellulari.

In altre parole, le cellule incaricate di mantenere lo scudo attorno alle fibre nervose potrebbero, con l’età, perdere parte della loro capacità di svolgere correttamente il proprio lavoro.

La sorpresa: gli oligodendrociti possono diventare parte del problema

È questo probabilmente il passaggio più interessante della ricerca.

Gli oligodendrociti sono tradizionalmente considerati cellule di supporto. La loro funzione nella produzione e nel mantenimento della mielina è fondamentale per il sistema nervoso, ma per lungo tempo sono stati considerati soprattutto come elementi di sostegno rispetto ai neuroni.

Il nuovo studio propone una visione più dinamica.

Con l’invecchiamento, una parte di queste cellule potrebbe entrare in uno stato disfunzionale, modificando il modo in cui interagisce con gli assoni e mantenendo una mielina meno efficiente.

Il punto non è quindi che gli oligodendrociti “diventino cattivi”.

È piuttosto che una cellula nata per proteggere e sostenere la rete nervosa può perdere la propria efficienza e contribuire, indirettamente, al deterioramento della rete stessa.

È una differenza concettuale importante, perché amplia la ricerca oltre il tradizionale modello centrato esclusivamente sulla morte o sul malfunzionamento dei neuroni.

I topi hanno fornito un indizio sulla causa

La ricerca non si è fermata all’osservazione del tessuto umano.

Per capire se gli oligodendrociti potessero avere un ruolo funzionale, gli scienziati hanno utilizzato anche modelli murini, intervenendo sulla funzione di queste cellule.

Quando gli oligodendrociti venivano alterati, si osservavano cambiamenti nella mielina accompagnati da una riduzione delle prestazioni cognitive negli animali.

Questo passaggio è particolarmente importante perché introduce un elemento che va oltre la semplice correlazione.

Se nelle persone con maggiore declino si osservano determinate alterazioni degli oligodendrociti, la domanda successiva è capire se quelle alterazioni possano contribuire direttamente al problema.

Gli esperimenti sugli animali offrono un primo indizio in questa direzione.

Ma è importante non trasformare questo risultato in una certezza clinica: un modello animale non dimostra che lo stesso meccanismo sia sufficiente a spiegare il declino cognitivo umano.

La ricerca indica una strada, non una diagnosi.

Una nuova frontiera per le terapie contro l’invecchiamento cerebrale?

La scoperta potrebbe avere conseguenze importanti soprattutto sul piano della ricerca futura.

Se una parte del declino cognitivo è associata a oligodendrociti disfunzionali e alterazioni della mielina, intervenire su queste cellule potrebbe diventare un nuovo obiettivo terapeutico.

L’idea sarebbe quella di proteggere la sostanza bianca, migliorare la capacità degli oligodendrociti di mantenere la mielina oppure contrastare i processi cellulari che ne compromettono la funzione.

Ma siamo ancora lontani da una terapia pronta per essere utilizzata nelle persone.

Lo studio non identifica una cura e non dimostra che assumere una determinata sostanza, modificare una singola abitudine o “riparare” la mielina possa prevenire il declino cognitivo.

Il suo valore è soprattutto quello di aprire una nuova ipotesi biologica.

Perché questa scoperta cambia il modo di guardare al cervello che invecchia

Il messaggio più interessante non riguarda soltanto gli oligodendrociti.

Riguarda il modo in cui immaginiamo l’invecchiamento del cervello.

Un cervello che perde velocità non è necessariamente un cervello nel quale i neuroni stanno semplicemente “spegnendosi”. Può essere anche una rete nella quale i collegamenti diventano meno efficienti, la sostanza bianca cambia e le cellule che dovrebbero garantire la manutenzione delle connessioni non riescono più a svolgere perfettamente il loro compito.

È una prospettiva che rende il cervello ancora più simile a una città complessa.

Non basta che gli edifici siano intatti. Servono strade efficienti, collegamenti rapidi, manutenzione continua e sistemi capaci di intervenire quando qualcosa si deteriora.

Gli oligodendrociti sono una parte di quella infrastruttura.

E la ricerca suggerisce che, con l’età, anche la manutenzione può diventare vulnerabile.

La prossima sfida sarà capire come proteggere la “rete”

Il risultato dello studio non cancella ciò che già sappiamo sull’invecchiamento cerebrale. Piuttosto, aggiunge un tassello a un quadro nel quale interagiscono molti fattori: genetica, salute cardiovascolare, metabolismo, infiammazione, qualità del sonno, attività fisica, riserva cognitiva e condizioni neurologiche.

La novità è che ora anche la salute degli oligodendrociti e della mielina entra con maggiore forza nella discussione.

La prospettiva futura sarà capire se il deterioramento di queste cellule rappresenti soltanto un effetto dell’invecchiamento oppure anche uno dei meccanismi attraverso i quali il cervello perde progressivamente efficienza.

E soprattutto se quel processo possa essere modificato.

Per ora la risposta non c’è. Ma la direzione è nuova e promettente: per comprendere perché alcune menti rallentino più di altre, potrebbe non bastare osservare i neuroni. Bisogna guardare anche a chi, per tutta la vita, ha lavorato nell’ombra per proteggerne le connessioni.