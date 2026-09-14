Denise Cosco, casa sequestrata ad Ariccia: si indaga sulle ultime ore

🌐 Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, è morta a 35 anni dopo la caduta dal terzo piano della sua abitazione ad Ariccia. La Procura di Velletri indaga per istigazione al suicidio: sequestrato l’appartamento, acquisiti telefoni e atteso l’ascolto del compagno.

La morte di Denise Cosco apre una nuova pagina di un’inchiesta che gli investigatori vogliono ricostruire senza lasciare zone d’ombra. La figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa dalla ‘ndrangheta nel 2009, è morta giovedì in un ospedale di Roma, quattro giorni dopo essere precipitata dal terzo piano dell’abitazione di Ariccia nella quale viveva.

Ora quella casa è stata posta sotto sequestro dai carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati, su disposizione della Procura di Velletri. Gli investigatori sono tornati nell’appartamento per nuovi rilievi e hanno acquisito anche un secondo telefono, elemento che potrebbe contribuire alla ricostruzione delle ultime ore della donna.

Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Carlo Villani, procede al momento per istigazione al suicidio contro ignoti. Non significa che esista già un’accusa nei confronti di una persona precisa: l’obiettivo degli inquirenti è capire se, oltre alla decisione volontaria di Denise, ci siano stati comportamenti, pressioni o circostanze esterne capaci di avere inciso sul suo stato d’animo.

Il compagno, che si trovava nell’abitazione al momento della tragedia, sarà ascoltato dagli investigatori come persona informata sui fatti.

Denise Cosco, perché la Procura ha sequestrato la casa

Il sequestro dell’appartamento rappresenta un passaggio importante nell’attività investigativa.

Dopo il sopralluogo effettuato dagli inquirenti, la Procura ha ritenuto necessario mantenere sotto sequestro l’abitazione per consentire ulteriori accertamenti. L’ambiente domestico può infatti offrire elementi utili a ricostruire la sequenza degli avvenimenti, verificare la posizione degli oggetti, acquisire dispositivi elettronici e individuare eventuali tracce o informazioni che potrebbero essere sfuggite ai primi rilievi.

Tra gli elementi acquisiti c’è un secondo telefono cellulare, che dovrà essere analizzato insieme al dispositivo appartenuto a Denise.

L’esame dei telefoni potrebbe assumere particolare importanza perché consente agli investigatori di ricostruire contatti, comunicazioni e attività digitali delle ore e dei giorni precedenti alla tragedia.

Al momento, tuttavia, non sono emersi elementi pubblici sufficienti per stabilire che un messaggio o una comunicazione abbiano avuto un ruolo determinante. Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire se esistano informazioni utili per l’inchiesta.

Il compagno di Denise sarà ascoltato dagli investigatori

Un altro tassello centrale dell’indagine riguarda il compagno di Denise.

L’uomo era presente nell’abitazione al momento della caduta e dovrà quindi fornire agli inquirenti la propria ricostruzione degli ultimi momenti trascorsi insieme alla donna.

Il suo ascolto non equivale a un’accusa. Al momento il procedimento resta contro ignoti, e il compagno viene sentito per fornire informazioni utili alla ricostruzione dei fatti.

Secondo quanto riportato da diverse testate, l’uomo non sarebbe stato ascoltato immediatamente anche a causa dello stato di choc seguito alla morte di Denise. Gli investigatori intendono ora mettere a confronto la sua testimonianza con gli altri elementi raccolti, compresi i rilievi nell’abitazione e i dati contenuti nei telefoni.

La ricostruzione delle ultime ore sarà quindi uno degli snodi fondamentali dell’inchiesta.

L’autopsia e gli accertamenti sulla morte

Sul corpo di Denise è stata eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Velletri.

Gli accertamenti medico-legali si inseriscono nel quadro dell’indagine e servono a fornire agli investigatori ulteriori elementi sulla dinamica della morte. Secondo quanto emerso finora, non sarebbero stati rilevati segni di difesa tali da far pensare a una colluttazione o a un’aggressione fisica prima della caduta.

La circostanza non chiude però l’inchiesta.

Il procedimento per istigazione al suicidio è stato aperto proprio per verificare ogni possibile elemento che possa avere influito sulla decisione di Denise. Gli investigatori devono quindi tenere insieme più livelli: la dinamica materiale della caduta, le condizioni personali della donna, i rapporti familiari e affettivi, le comunicazioni recenti e il contesto nel quale viveva.

La priorità è ricostruire i fatti, non anticipare conclusioni.

Il peso di una vita vissuta sotto protezione

Per comprendere la portata della tragedia bisogna però tornare indietro.

Denise era la figlia di Lea Garofalo, una donna che aveva scelto di rompere il silenzio sulla criminalità organizzata e di collaborare con la giustizia. Lea fu assassinata nel novembre 2009 a Milano dall’ex compagno Carlo Cosco, padre di Denise, in una vicenda che ha rappresentato uno dei casi più drammatici della storia recente della lotta alla ‘ndrangheta.

Denise era allora ancora giovane.

La sua vita venne inevitabilmente segnata dalle conseguenze di quella scelta e dalla necessità di essere protetta. Per anni ha vissuto lontano dalla propria identità, utilizzando un nome di copertura e una vita costruita nel segno della sicurezza.

Secondo le ricostruzioni pubblicate nelle ultime ore, nel 2018 era uscita dal programma di protezione. Negli anni successivi aveva costruito una propria vita, diventando madre e cercando una normalità che per lei era stata a lungo difficile da conquistare.

È questo uno degli aspetti più dolorosi della sua storia: la donna che aveva cercato di costruire un’esistenza diversa da quella imposta dalla violenza mafiosa si è ritrovata nuovamente al centro di una tragedia.

La zia Marisa mostra per la prima volta il volto di Denise

Nel dolore della famiglia c’è anche un gesto dal forte valore simbolico.

Per tutta la sua vita Denise aveva dovuto proteggere la propria identità. Il suo volto non poteva essere mostrato pubblicamente proprio per le esigenze legate alla protezione.

Dopo la sua morte, la zia Marisa Garofalo ha deciso di pubblicare sui social alcune fotografie della nipote.

È un gesto che rovescia una delle regole che hanno accompagnato l’esistenza di Denise: finalmente il suo volto può essere mostrato.

Le parole della zia raccontano soprattutto il desiderio di restituirle un’identità che per anni era stata necessariamente nascosta. «Nessuno potrà più decidere per te», ha scritto Marisa, spiegando che Denise non avrebbe più dovuto nascondersi né cambiare nome.

Quelle fotografie hanno avuto così un significato che va oltre il semplice ricordo familiare.

Per la prima volta Denise viene raccontata non come “la figlia di Lea Garofalo”, ma attraverso il proprio volto.

La voce di Denise nel processo per la morte della madre

C’è un altro momento che rende ancora più importante la storia di Denise.

Nel processo per l’omicidio di Lea Garofalo, la figlia testimoniò contro il padre. Era una ragazza giovanissima, costretta a confrontarsi pubblicamente con la vicenda che aveva sconvolto la sua famiglia.

La sua testimonianza arrivò in un’aula di tribunale nella quale si discuteva non soltanto della responsabilità per la morte della madre, ma anche della ricostruzione di una vita familiare segnata dalla criminalità organizzata.

Denise scelse di parlare.

Quella decisione la rese una figura importante nella storia della lotta alla ‘ndrangheta, anche se lei stessa aveva dovuto pagare un prezzo altissimo in termini di privacy e normalità.

Negli anni, il suo nome è rimasto legato soprattutto alla figura della madre. Ma dietro quel nome c’era una donna che aveva cercato di costruirsi una propria esistenza, lontano dalla notorietà e dalla dimensione pubblica.

Una storia che riapre la ferita di Lea Garofalo

La coincidenza più drammatica è quella dell’età.

Denise aveva 35 anni, la stessa età che aveva la madre quando venne uccisa.

Una coincidenza anagrafica che ha colpito profondamente chi aveva seguito la storia della famiglia Garofalo e che rende ancora più difficile separare il presente dal passato.

Ma proprio per questo è importante evitare letture semplicistiche.

La morte di Denise è oggetto di un’indagine e non può essere automaticamente interpretata come una conseguenza diretta della vicenda della madre, né è possibile stabilire oggi quali fattori abbiano contribuito alla sua decisione.

Gli investigatori stanno cercando risposte proprio attraverso gli strumenti della giustizia: rilievi, autopsia, analisi dei dispositivi elettronici e testimonianze.

Che cosa dovrà chiarire l’inchiesta

Nelle prossime settimane gli accertamenti dovranno mettere in ordine diversi elementi.

Il primo riguarda la dinamica della caduta e le circostanze immediatamente precedenti. Il secondo riguarda le comunicazioni di Denise: telefoni e altri dispositivi potrebbero permettere di ricostruire contatti e conversazioni recenti.

Il terzo elemento è rappresentato dalla testimonianza del compagno.

Infine, gli investigatori dovranno verificare se esistano elementi che possano sostenere l’ipotesi di istigazione al suicidio, al momento formulata contro ignoti.

È una fase nella quale ogni conclusione sarebbe prematura.

La Procura non sta dicendo che qualcuno abbia provocato la morte di Denise. Sta verificando se esistano responsabilità penali che vadano oltre la ricostruzione immediata del gesto.

È una distinzione fondamentale, soprattutto in una vicenda nella quale il peso della storia familiare rischia di condizionare la percezione dei fatti.

Denise, oltre la cronaca: una vita che cercava normalità

La vicenda di Denise Cosco non può essere racchiusa soltanto nella cronaca giudiziaria.

Prima della tragedia c’era una donna di 35 anni, una madre, una compagna e una persona che aveva trascorso gran parte della propria esistenza cercando di riconquistare il diritto a una vita normale.

Era cresciuta sotto protezione, aveva dovuto cambiare identità e aveva portato con sé il peso della morte della madre e del processo contro il padre.

Poi aveva provato a costruire qualcosa di suo.

Per questo, mentre l’inchiesta di Velletri prosegue, la sua storia merita di essere raccontata con particolare cautela. Senza trasformare il dolore in spettacolo, senza attribuire responsabilità che la magistratura non ha ancora accertato e senza ridurre Denise alla tragedia che ha segnato i suoi ultimi giorni.

Il volto pubblicato dalla zia Marisa racconta proprio questo passaggio.

Denise non è più soltanto un nome protetto, una testimone di giustizia o la figlia di una donna uccisa dalla ‘ndrangheta. È una persona con un volto, una storia e una vita che, per anni, ha cercato di riprendersi il proprio spazio.

Ora toccherà alla Procura ricostruire con precisione ciò che è accaduto ad Ariccia e stabilire se, dietro quella morte, esistano responsabilità che devono ancora essere individuate.