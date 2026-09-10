Aurora Tila, pena ridotta a 15 anni: la rabbia della madre

🌐 Femminicidio Aurora Tila, la Corte d’Appello di Bologna riduce da 17 a 15 anni la condanna per l’ex fidanzato della 13enne uccisa a Piacenza. La madre Morena Corbellini protesta: “Sentenze fatte alla leggera, intervenga Meloni”. La decisione arriva dopo la confessione del ragazzo in appello, che in precedenza aveva negato di averla uccisa.

La sentenza che la famiglia di Aurora Tila sperava di non dover ascoltare è arrivata oggi. La Corte d’Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna inflitta all’ex fidanzato della ragazza, che aveva appena 13 anni quando morì, il 25 ottobre 2024, precipitando dal balcone della propria abitazione a Piacenza.

Il ragazzo, all’epoca quindicenne, era stato condannato in primo grado dal Tribunale per i minorenni di Bologna a 17 anni per omicidio volontario pluriaggravato, con il riconoscimento anche dell’aggravante dello stalking e del legame affettivo con la vittima. La sentenza era arrivata il 3 novembre 2025 al termine del rito abbreviato.

La decisione d’appello arriva in un passaggio particolarmente delicato del procedimento. Poche settimane fa, infatti, il giovane aveva cambiato versione e aveva confessato in aula di essere stato lui a uccidere Aurora, chiedendo di fatto alla Corte di valutare anche il peso della sua ammissione.

Per la madre, però, quella confessione arrivata a distanza di tempo non avrebbe dovuto tradursi in una riduzione così significativa della pena.

La madre di Aurora: “Andrà sempre peggio”

Morena Corbellini, madre di Aurora, ha reagito con parole durissime alla decisione dei giudici.

La sua contestazione non riguarda soltanto i due anni di differenza tra la condanna di primo grado e quella d’appello. Dietro la protesta c’è la convinzione che la risposta dello Stato alla violenza contro le donne e alle vittime minorenni debba essere più severa.

“Poi pretendiamo che i femminicidi diminuiscano?”, è il senso della sua denuncia, accompagnata dall’appello alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché il governo intervenga.

Una reazione comprensibile sul piano umano, ma che si inserisce anche in un dibattito molto più ampio: quanto deve pesare l’età dell’autore quando l’autore stesso è minorenne? E quanto può incidere una confessione tardiva nella determinazione della pena?

Sono interrogativi che diventano ancora più delicati quando la vittima è una ragazzina di soli 13 anni.

La confessione arrivata in appello

Il passaggio decisivo che ha preceduto la sentenza odierna è avvenuto lo scorso luglio.

L’ex fidanzato di Aurora, collegato dal carcere minorile di Catanzaro, aveva reso dichiarazioni spontanee durante il processo d’appello. Dopo avere mantenuto per lungo tempo una posizione diversa, aveva ammesso di essere stato lui a provocare la morte della ragazza e si era scusato sia per il gesto sia per aver aspettato tanto prima di confessare.

In primo grado il giovane aveva invece sostenuto di non essere responsabile della morte di Aurora e aveva parlato di una caduta volontaria. Gli investigatori avevano però ricostruito un quadro differente, nel quale emergevano una relazione conflittuale, atteggiamenti possessivi e comportamenti di controllo nei confronti della ragazza.

L’avvocato Emilio Malaspina, che assiste la madre di Aurora, aveva già contestato l’eventualità che la confessione potesse diventare un elemento determinante per ottenere uno sconto di pena.

Secondo il legale, si trattava infatti di una confessione tardiva, arrivata dopo che il ragazzo aveva impugnato la precedente condanna chiedendo l’assoluzione. La difesa della famiglia sosteneva quindi che l’ammissione non dovesse modificare sostanzialmente la valutazione della responsabilità già compiuta dai giudici di primo grado.

Oggi, invece, la pena è scesa a 15 anni.

Che cosa è successo ad Aurora Tila

Per comprendere la reazione della famiglia bisogna tornare alla sera del 25 ottobre 2024.

Aurora aveva 13 anni. Morì dopo essere precipitata dal settimo piano del palazzo nel quale viveva con la famiglia a Piacenza. In quei momenti si trovava con lei l’ex fidanzato, che aveva 15 anni.

La prima versione fornita dal ragazzo parlava di un gesto volontario della giovane. Ma quella ricostruzione non convinse gli investigatori, che iniziarono a raccogliere elementi sulla relazione tra i due.

Dalle indagini emerse una situazione descritta come sempre più problematica. Aurora avrebbe raccontato alle amiche di essere pedinata e controllata e avrebbe cercato anche aiuto attraverso conversazioni con l’intelligenza artificiale per comprendere la natura del rapporto che stava vivendo.

Quelle conversazioni sono poi entrate nel procedimento e sono state considerate dai giudici come elementi utili per ricostruire la situazione di stalking nella quale si sarebbe trovata la ragazza.

Un altro elemento investigativo particolarmente importante è rappresentato dalla testimonianza di una persona che avrebbe riferito di avere visto Aurora aggrappata alla balaustra e il ragazzo colpirle le mani, fino alla caduta nel vuoto.

Anche un ex compagno di cella aveva riferito in aula di una presunta confessione del giovane, secondo la quale sarebbe stato lui a spingere Aurora.

Il quadro processuale si è quindi costruito progressivamente attorno a una serie di elementi che hanno portato alla condanna per omicidio volontario.

Il caso di Aurora e il tema del femminicidio minorile

La vicenda ha avuto fin dall’inizio un enorme impatto sull’opinione pubblica anche per l’età della vittima.

Aurora aveva appena 13 anni.

La sua morte ha riacceso l’attenzione sul fenomeno della violenza nelle relazioni adolescenziali, dove comportamenti di controllo, gelosia e possessività possono essere erroneamente interpretati come manifestazioni di affetto.

È proprio questo uno degli aspetti più inquietanti emersi dalla storia di Aurora: secondo la ricostruzione processuale, la ragazza avrebbe cercato di comprendere ciò che stava vivendo e di trovare una via d’uscita.

Il fatto che avesse utilizzato anche ChatGPT per interrogarsi sulla differenza tra un rapporto sano e uno tossico è diventato uno degli elementi più discussi del processo. Le sue domande, secondo le motivazioni della sentenza di primo grado, erano indicative della situazione di stalking che stava vivendo.

È una circostanza che rende questa vicenda particolarmente attuale: sempre più adolescenti utilizzano strumenti digitali per chiedere informazioni, cercare conforto o interpretare situazioni che non riescono a condividere con gli adulti.

Perché la pena è stata ridotta

La riduzione da 17 a 15 anni va collocata all’interno delle regole della giustizia minorile e del percorso processuale seguito dal ragazzo.

Non si tratta quindi, semplicemente, di una decisione che “cancella” la gravità dell’omicidio. La Corte d’Appello ha rivalutato il trattamento sanzionatorio nel procedimento a carico di un imputato che all’epoca del delitto aveva 15 anni.

È proprio questo uno dei punti che alimentano lo scontro tra la percezione della famiglia e quella del sistema giudiziario.

Per la madre, due anni in meno significano una distanza simbolica enorme rispetto alla gravità della perdita. Sul piano giudiziario, invece, la pena deve essere determinata tenendo conto anche della disciplina applicabile ai minorenni e di tutti gli elementi valutati dalla Corte.

Il contrasto tra queste due prospettive è destinato a rimanere al centro del dibattito.

La richiesta della famiglia: più attenzione alla violenza tra adolescenti

La protesta di Morena Corbellini va oltre il singolo processo.

La madre di Aurora chiede che il caso diventi un punto di partenza per interrogarsi sulla capacità delle istituzioni di prevenire la violenza nelle relazioni tra adolescenti.

Il problema, infatti, non riguarda soltanto il momento in cui si verifica un delitto. Riguarda tutto ciò che lo precede: i segnali di controllo, le minacce, i pedinamenti, l’isolamento, la gelosia trasformata in possesso.

Nel caso di Aurora, secondo quanto emerso nel processo, alcuni di questi segnali erano già presenti.

La domanda più dolorosa, allora, non è soltanto quale pena sia giusta dopo un femminicidio. È che cosa si possa fare prima, quando una ragazza molto giovane racconta di sentirsi controllata, seguita o minacciata.

È una sfida che coinvolge famiglie, scuola, servizi sociali, forze dell’ordine e istituzioni.

Una storia che interpella anche la politica

L’appello rivolto dalla madre a Giorgia Meloni porta inevitabilmente la vicenda sul terreno politico.

Negli ultimi anni il contrasto alla violenza di genere è diventato una delle priorità dichiarate delle istituzioni italiane. Ma ogni nuovo caso riapre la discussione sull’efficacia delle norme, sulla prevenzione e soprattutto sulla capacità di intervenire quando la violenza emerge già all’interno di una relazione.

Il caso Aurora introduce inoltre una difficoltà specifica: l’autore era minorenne.

Da una parte c’è la necessità di riconoscere pienamente la gravità di un omicidio e il dolore di una famiglia privata di una figlia. Dall’altra esiste un sistema penale minorile che per sua natura tiene conto dell’età dell’imputato e della possibilità di recupero e reinserimento.

È una tensione difficile da risolvere con slogan o contrapposizioni semplicistiche.

La famiglia può ritenere insufficiente una condanna di 15 anni. La giustizia, però, deve applicare regole precise e motivare le proprie decisioni.

Aurora, una vicenda che non può essere ridotta a un numero

Quindici anni, diciassette anni: nel dibattito pubblico il rischio è che tutta la vicenda finisca per essere riassunta in queste due cifre.

Ma Aurora non è una cifra.

Era una ragazzina di 13 anni, con una famiglia, amiche, una vita ancora tutta da costruire. La sua storia racconta una relazione adolescenziale che, secondo la ricostruzione giudiziaria, sarebbe degenerata in comportamenti persecutori e controllo fino alla tragedia.

La confessione arrivata in appello ha rappresentato un momento importante perché ha modificato la posizione dell’imputato. Ma non può modificare ciò che è accaduto alla vittima e alla sua famiglia.

La madre oggi chiede soprattutto che quella morte non venga archiviata come l’ennesimo caso di cronaca.

Il vero nodo ora è la prevenzione

La sentenza d’appello chiude un altro capitolo giudiziario, ma non chiude le domande che la morte di Aurora ha lasciato dietro di sé.

Come riconoscere la violenza quando comincia durante l’adolescenza? Come aiutare una ragazza che teme il proprio fidanzato senza aspettare che la situazione degeneri? E come insegnare ai più giovani che controllo, possesso e isolamento non sono forme di amore?

Sono interrogativi che valgono più di qualsiasi singola sentenza.

La condanna a 15 anni resta una decisione giudiziaria che potrà essere valutata nelle sedi previste dall’ordinamento. La rabbia della famiglia, invece, appartiene a un’altra dimensione: quella di chi ha perso una figlia e vede il tempo della giustizia misurarsi con una perdita che non potrà mai essere ridotta, compensata o cancellata.

Il nome di Aurora Tila continuerà così a essere legato non soltanto a un processo, ma a una domanda che riguarda l’intera società: quanto prima siamo capaci di accorgerci che una relazione tra ragazzi sta diventando violenza?

Perché se una tredicenne arriva a chiedere aiuto per capire se quello che sta vivendo sia amore oppure controllo, il segnale è già arrivato. La vera sfida è fare in modo che qualcuno lo ascolti prima che sia troppo tardi.