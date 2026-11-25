🌐 Nel finale della Canzone dell’amore perduto, Fabrizio De André lascia spazio a un nuovo sentimento. Non una promessa di felicità, ma una possibilità che convive con il rimpianto.

La frase è una canzone, non un aforisma

Un amore può finire senza portarsi via ogni possibilità di amare ancora. È questa la lettura che suggerisce il finale della Canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André: dopo il ricordo della passione e il riconoscimento della sua fine, il racconto cambia direzione. Compaiono un incontro possibile, un desiderio ancora da vivere, qualcuno che non appartiene al passato. Il punto non è dimenticare, ma accorgersi che il rimpianto non occupa necessariamente tutto il futuro.

Le parole decisive sono «per un bacio mai dato, per un amore nuovo». Non provengono da un’intervista o da una confidenza successivamente trasformata in massima: sono versi di una canzone. La distinzione conta, perché una voce poetica non coincide automaticamente con una dichiarazione personale dell’autore. Estrarre quel passaggio può renderlo immediato; riascoltarlo nel suo contesto restituisce invece la tensione fra ciò che è finito e ciò che potrebbe cominciare.

Il rimpianto viene prima della possibilità

Il percorso del brano non parte dalla fiducia. Parte dalla memoria di una relazione e dalla distanza fra le promesse iniziali e il presente. Le immagini dei fiori accompagnano questa trasformazione: alla stagione della nascita del sentimento segue quella del suo appassire. È un linguaggio concreto, che rende visibile il tempo senza dover spiegare ogni passaggio della coppia. Anche una lettura didattica del testo individua nel rimpianto il sentimento prevalente.

Per questo il finale non andrebbe ridotto a un invito sbrigativo a sostituire una persona con un’altra. Nella lettura qui proposta, la sua forza nasce dal contrasto: il dolore conserva il proprio peso, ma non diventa una sentenza definitiva sul desiderio. La speranza non cancella la perdita. Le si affianca, lasciando aperta una contraddizione che una frase motivazionale tenderebbe invece a risolvere. È proprio quella contraddizione, più che una facile rassicurazione, a rendere interessante il passaggio.

Il bacio non ancora vissuto

Il dettaglio del bacio è particolarmente significativo. Non è il ricordo di un gesto già condiviso: appartiene a qualcosa che deve ancora accadere. La guida didattica dedicata al brano lo interpreta come un bacio soltanto immaginato, legato a una donna di cui ci si sta innamorando. Il racconto, dunque, non rimane interamente rivolto all’indietro: introduce un’attesa proprio mentre sembra aver descritto soltanto una fine.

Da qui si può ricavare una distinzione, senza attribuirla a De André come una sua teoria dichiarata: ricordare una relazione e desiderarne un’altra non sono necessariamente gesti incompatibili. Il passato non deve essere svalutato perché il futuro acquisti spazio. È un’interpretazione del movimento della canzone, non una regola sui rapporti umani. Il testo non stabilisce tempi di guarigione, non promette incontri risolutivi e non offre istruzioni da seguire dopo una separazione.

La vicenda privata e i limiti della biografia

Alla genesi del brano viene collegato il rapporto fra De André e la prima moglie, Enrica Rignon, detta Puny. Nella testimonianza raccolta dal biografo Luigi Viva, Rignon ricordava una relazione già in difficoltà e una convivenza proseguita perché rimaneva l’affetto. È un elemento biografico pertinente, ma va mantenuta chiara la sua natura: si tratta del ricordo di una protagonista, riportato in una ricostruzione della vita del cantautore.

Quella testimonianza permette di accostare la canzone a un’esperienza concreta, senza trasformarla nella cronaca completa di un matrimonio. Affetto e passione, nella ricostruzione di Rignon, non si esaurivano nello stesso momento. È una distinzione utile per leggere il brano, purché non diventi un’autorizzazione a inventare episodi, responsabilità o intenzioni. La biografia offre una prospettiva; non obbliga ogni immagine poetica a corrispondere a un fatto privato identificabile.

Un testo del 1966 su una melodia di Telemann

La canzone appartiene al 1966: uscì su 45 giri insieme a La ballata dell’amore cieco (o della vanità) e comparve nello stesso anno in Tutto Fabrizio De André. Non è quindi un pensiero inedito emerso oggi, ma un passaggio di un’opera che ha sessant’anni. La sua collocazione discografica aiuta anche a evitare un equivoco frequente nelle citazioni isolate: quelle parole nascono per essere cantate all’interno di un racconto.

Anche la musica ha una storia precedente. La melodia deriva dall’Adagio del Concerto in re maggiore per tromba, archi e continuo di Georg Philipp Telemann, come indicano il catalogo del brano e i crediti musicali del film Fabrizio De André. Principe libero. Il testo del cantautore incontra così una composizione barocca: un dato distinto dall’interpretazione sentimentale, ma essenziale per ricostruire correttamente l’identità musicale della canzone.

Il passaggio a Sanremo nel 2026

Nel 2026 il brano è tornato anche sul palco del Festival di Sanremo, scelto da Nayt e Joan Thiele per la serata delle cover. È un’occasione concreta per ritrovarlo nel presente, senza dover sostenere che la frase sia diventata improvvisamente virale o attribuirle un successo misurabile che questa verifica non documenta. L’esecuzione televisiva è un fatto; il significato che ogni ascoltatore può riconoscervi resta un’esperienza personale.

Per chi incontra quelle parole fuori dalla musica, il riferimento da cercare è dunque il brano completo, non una presunta intervista sull’amore. La lettura del finale cambia quando arriva dopo il ricordo, la tenerezza rimasta e il rimpianto. La canzone dell’amore perduto è stata interpretata da Nayt e Joan Thiele nella serata delle cover del Festival di Sanremo del 27 febbraio 2026.

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