🌐 Eva Yi Xie, dottoranda di Princeton, è stata fermata dall’ICE dopo un convegno di neuroscienze. La difesa contesta la detenzione; un giudice ha vietato trasferimenti fuori dal distretto orientale della Virginia senza una nuova disposizione.

Il fermo dopo la presentazione scientifica

Aveva appena presentato il proprio lavoro a un convegno di neuroscienze a Washington. Il giorno successivo, mentre si preparava a prendere un aereo, è stata fermata dagli agenti dell’immigrazione. Eva Yi Xie, 24 anni, dottoranda al terzo anno a Princeton, è detenuta in Virginia. La sua avvocata contesta la legittimità dell’intervento; l’amministrazione federale sostiene invece che la giovane non abbia diritto a restare negli Stati Uniti.

Il fermo risale a giovedì 19 novembre 2026, al Ronald Reagan Washington National Airport, situato ad Arlington, in Virginia. Xie aveva partecipato alla conferenza annuale della Society for Neuroscience, presentando un poster di ricerca. Non si trovava quindi in viaggio per entrare negli Stati Uniti dall’estero: il controllo è avvenuto prima di un volo interno, dopo il soggiorno nella capitale per l’appuntamento scientifico.

Dal messaggio ai colleghi al centro di detenzione

Il primo allarme è arrivato al suo gruppo di ricerca. Secondo il Brody Lab, il 19 novembre Eva ha inviato ai colleghi una richiesta di aiuto attraverso Slack; successivamente il gruppo ha perso i contatti con lei. Il laboratorio ha reso pubblica la vicenda, descrivendola come una ricercatrice, una mentore e un’amica, e chiedendo sostegno per riportarla alla sua attività scientifica.

Dopo il fermo, Xie è stata inizialmente trattenuta in una struttura dell’ICE a Chantilly. È stata poi trasferita al Caroline Detention Facility di Bowling Green, sempre in Virginia. La nuova collocazione risultava nel sistema di ricerca dei detenuti dell’agenzia sabato 21 novembre. È questo l’aggiornamento che distingue la sua situazione dalle prime informazioni diffuse nelle ore immediatamente successive all’arresto.

La domanda d’asilo e la posizione del DHS

La controversia riguarda il percorso migratorio della giovane, arrivata dalla Cina nel 2016, quando aveva 14 anni. Secondo l’avvocata Kerry Doyle, la famiglia presentò una domanda d’asilo entro un anno dall’ingresso. La richiesta è ancora pendente e, sempre secondo la legale, il procedimento davanti al tribunale dell’immigrazione prevede un’udienza nel gennaio 2028. La difesa sostiene che Eva possa rimanere nel Paese mentre il caso viene esaminato.

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna propone una lettura diversa. In una dichiarazione attribuita a un suo portavoce, sostiene che Xie fu ammessa temporaneamente negli Stati Uniti il 16 marzo 2016 e avrebbe dovuto partire entro il 15 settembre dello stesso anno. Il dipartimento afferma inoltre che una domanda pendente non conferisce uno status legale e contesta che la studentessa abbia avuto una valida autorizzazione allo studio. Sono le posizioni dell’amministrazione, contestate dalla difesa.

Perché la difesa contesta l’intervento

Doyle sostiene che la ricercatrice abbia il permesso di vivere, lavorare e studiare negli Stati Uniti durante l’esame della richiesta. Nel ricorso contesta anche il fermo senza mandato: secondo la sua ricostruzione, non vi sarebbero stati né rischio di fuga né pericolosità per la comunità tali da giustificare l’intervento. Si tratta degli argomenti presentati per ottenere la liberazione, non di conclusioni già accolte dal tribunale.

Restano aspetti della storia migratoria non chiariti pubblicamente. Non è stato precisato quale visto avesse la famiglia all’ingresso, né se la richiesta d’asilo fosse stata depositata prima o dopo la scadenza dell’ammissione iniziale. La stessa avvocata ha spiegato di non avere ancora tutta la documentazione. Queste lacune impediscono di trasformare le dichiarazioni contrapposte in una ricostruzione definitiva della posizione giuridica della giovane.

Il giudice limita i trasferimenti

I legali hanno presentato un ricorso per habeas corpus, chiedendo al tribunale federale di verificare la legittimità della privazione della libertà. Il giudice Anthony Trenga è intervenuto venerdì 20 novembre, ordinando che Xie non venga trasferita fuori dal distretto orientale della Virginia senza un’ulteriore disposizione del tribunale. Il provvedimento riguarda dunque gli spostamenti della detenuta mentre viene affrontata la contestazione della difesa.

L’ordinanza non equivale a una liberazione e non decide se la domanda d’asilo debba essere accolta. Mantiene la giovane all’interno del distretto giudiziario e impone alle autorità una risposta al ricorso. La distinzione è essenziale: la verifica della detenzione e la decisione sulla protezione richiesta sono questioni diverse, e il provvedimento disponibile non risolve il merito della permanenza negli Stati Uniti.

La ricerca sulle decisioni e il sostegno di Princeton

Xie si è laureata al MIT nel maggio 2024 in informatica e matematica. Al Princeton Neuroscience Institute studia le basi neurali del processo decisionale, combinando modelli computazionali ed esperimenti cellulari. Nella propria presentazione professionale descrive un lavoro che va dai meccanismi dei circuiti al coordinamento tra aree cerebrali, con raccolta di dati elettrofisiologici e sviluppo di compiti comportamentali per collegare teoria e osservazioni sperimentali.

Princeton ha organizzato l’assistenza legale per la dottoranda. Il responsabile della Graduate School, Rodney Priestley, ha espresso preoccupazione e annunciato che l’università resterà in contatto con avvocati, familiari e colleghi. Il suo relatore Carlos Brody ha chiesto pubblicamente sostegno per Eva, ricordandone il contributo scientifico e il ruolo nel laboratorio. Per il procedimento federale, l’ordinanza fissa alle 17 del 25 novembre il termine entro cui le autorità devono rispondere al ricorso.

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