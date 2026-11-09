COP31, Amnesty: basta potere ai fossili, servono diritti

🌐 Alla COP31 di Antalya Amnesty chiede l’uscita dai combustibili fossili, finanziamenti equi e protezione dei diritti umani.

COP31, i governi davanti alla prova dei fatti

La COP31 si apre il 9 novembre 2026 ad Antalya, in Turchia, con una richiesta netta di Amnesty International: i governi devono interrompere il sostegno politico all’industria dei combustibili fossili e trasformare gli impegni climatici in decisioni verificabili. L’organizzazione per i diritti umani considera il vertice, in programma fino al 20 novembre, un banco di prova per una transizione energetica rapida, equa e rispettosa delle persone. Non basta annunciare obiettivi lontani; occorre affrontare gli interessi economici che possono rallentare il cambiamento. Sul tavolo non ci sono soltanto grafici sulle emissioni, ma vite, territori e disuguaglianze che la crisi del clima rende sempre più visibili.

Il nodo politico della dipendenza dai fossili

Nel suo appello alla vigilia del vertice, Amnesty sostiene che la mancanza di conoscenze non possa più essere invocata per spiegare l’inazione. La scienza ha descritto i rischi e le tecnologie per accelerare la transizione esistono, ma le scelte pubbliche restano spesso condizionate dalla dipendenza da carbone, petrolio e gas. Per Marta Schaaf, responsabile del programma di Amnesty dedicato a clima, giustizia economica e sociale e responsabilità delle imprese, il problema riguarda soprattutto il coraggio dei decisori. Il punto è separare l’interesse pubblico da quello di settori produttivi che avrebbero vantaggio a prolungare il modello energetico attuale.

Il limite di 1,5 gradi e il rischio di superamento

L’allarme richiamato dall’organizzazione si basa anche sulle valutazioni del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. Secondo l’analisi citata, il mondo è avviato verso un superamento della soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale rispetto ai livelli preindustriali. Non significa che ogni scenario sia identico né che le politiche siano irrilevanti. Al contrario: conta quanto a lungo quella soglia rimarrà superata e quanto rapidamente sarà possibile ridurre le temperature in futuro. Il pericolo, sottolinea Amnesty, è che il superamento temporaneo venga presentato come una resa inevitabile, invece che come motivo per intervenire subito. Ogni frazione di grado può aggravare danni alle persone e agli ecosistemi.

Giustizia climatica significa proteggere chi paga di più

Siccità, incendi, alluvioni, tempeste e innalzamento dei mari non colpiscono tutti allo stesso modo. Comunità con risorse limitate possono subire conseguenze gravissime pur avendo contribuito poco alle emissioni storiche. Amnesty chiede perciò che la transizione sia finanziata in modo giusto e che i paesi più ricchi partecipino con responsabilità adeguate alla protezione di quelli più esposti. Sono necessari sistemi di adattamento, sostegni per i danni già subiti e risorse per cambiare i modelli energetici senza scaricare i costi sulle persone più vulnerabili. Una politica climatica che ignorasse queste differenze rischierebbe di produrre nuove esclusioni mentre prova a correggerne altre.

Le richieste concrete per i negoziati

L’agenda proposta dall’organizzazione comprende il rafforzamento del meccanismo di transizione giusta tra Belém e Antalya, la tutela dei diritti umani nelle politiche di riduzione delle emissioni e l’applicazione del piano di azione sul genere. Amnesty chiede inoltre attenzione ai difensori dell’ambiente, un ruolo effettivo delle comunità interessate nel processo di valutazione globale degli impegni e fondi adeguati per le perdite e i danni climatici. Sono capitoli spesso trattati come questioni collaterali, ma determinano chi paga la trasformazione e chi può partecipare alle decisioni. Senza strumenti di controllo e risorse, anche una dichiarazione finale ambiziosa rischia di restare un esercizio diplomatico.

Turchia e Australia sotto osservazione

La conferenza mette in evidenza una contraddizione politica: Turchia e Australia hanno responsabilità centrali nel percorso diplomatico della COP31, mentre conservano forti legami con l’economia dei fossili. Amnesty richiama la dipendenza turca dal carbone e i progetti sul gas, oltre al peso australiano nelle esportazioni di carbone e gas naturale liquefatto. La questione non riguarda soltanto le politiche interne dei due paesi. Riguarda la credibilità di una guida negoziale chiamata a sollecitare sacrifici e cambiamenti su scala globale. Per l’organizzazione, una leadership climatica credibile richiede di accelerare l’uscita dai fossili, non di perpetuare investimenti destinati a mantenere la dipendenza per decenni.

Proteste, attivisti e libertà di parola

Un altro punto centrale riguarda la partecipazione civile. Amnesty domanda che chi prende parte al vertice possa esprimersi senza intimidazioni, discriminazioni o ritorsioni. I difensori dell’ambiente, le comunità indigene e le persone colpite direttamente dai progetti energetici devono poter influire sulle decisioni. Anche le proteste pacifiche sono parte del controllo democratico sulle politiche climatiche. Se i negoziati restassero aperti alla pressione delle grandi imprese ma chiusi alle voci delle comunità, osserva l’organizzazione, la parola giustizia perderebbe gran parte del proprio significato. La libertà di critica non è un ostacolo alla diplomazia: è una delle condizioni per renderla credibile.

Dalle promesse ai risultati misurabili

La delegazione di Amnesty sarà presente ad Antalya durante i negoziati e intende intervenire su finanziamenti climatici, difesa degli attivisti e politiche di elettrificazione. Tra gli obiettivi ricordati figura il cosiddetto «35 per 35», l’aumento della quota di elettricità nella domanda finale di energia fino al 35 per cento entro il 2035. È un orientamento che richiede investimenti, reti, accessibilità economica e tutele sociali. Il risultato della COP31 non potrà essere valutato soltanto in base alle fotografie di gruppo o alla forza delle dichiarazioni conclusive. La misura decisiva sarà la capacità degli stati di rendere concreti gli impegni e di farlo senza lasciare indietro le persone già esposte alla crisi.

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