Dall’edilizia generale ai lavori specialistici: come valorizzare le competenze tecniche nei bandi pubblici

l mercato degli appalti pubblici in Italia è caratterizzato da una complessa suddivisione delle lavorazioni, concepita per garantire che ogni commessa venga affidata esclusivamente a imprese dotate di un’effettiva idoneità tecnica. All’interno del sistema di qualificazione, la distinzione tra le opere di edilizia generale (indicate con la sigla OG) e quelle di carattere specialistico (indicate con la sigla OS) rappresenta il fulcro organizzativo delle gare. Per le aziende edili e impiantistiche, riuscire a valorizzare la propria esperienza storica nei lavori specialistici è un passaggio cruciale per ampliare le opportunità di business e accedere a bandi ad alto valore aggiunto.

Raggiungere questo obiettivo richiede tuttavia una mappatura preventiva delle lavorazioni eseguite, allo scopo di verificare quali requisiti storici possano essere effettivamente convertiti nelle diverse categorie di qualificazione previste dalla legge. Per orientarsi all’interno di questo complesso sistema di codici e comprendere i requisiti necessari per ogni singola lavorazione suggeriamo di consultare la classificazione delle categorie SOA su SoaSemplice.it, società attiva nelle attestazioni inerenti a questo segmento, che consente di ottenere una panoramica chiara sulle scomposizioni delle opere generali e specialistiche prima di avviare l’istruttoria formale.

La distinzione tra opere generali (OG) e opere specialistiche (OS)

La suddivisione delle lavorazioni in categorie specifiche risponde a precisi criteri di trasparenza stabiliti a livello normativo. Come è possibile riscontrare anche sul portale ufficiale dell’ANAC, l’autorità che vigila sull’intero sistema dei contratti pubblici in Italia, l’attribuzione di queste categorie serve a garantire che le stazioni appaltanti si affidino unicamente a esecutori dotati di provata e verificata competenza tecnica per lo specifico lavoro messo a bando.

Le Opere Generali (OG) comprendono interventi complessi che richiedono una capacità gestionale complessiva, come la costruzione di edifici civili (OG1), strade e ponti (OG3) o impianti per la mobilità (OG12). Le Opere Specialistiche (OS) riguardano invece lavorazioni ad alto contenuto tecnologico o professionale all’interno del cantiere, come la realizzazione di impianti idraulici (OS28), elettrici (OS30) o le fondazioni speciali (OS21). Molte piccole e medie imprese, pur non avendo le dimensioni per competere sulle grandi opere generali, possiedono una straordinaria competenza in queste categorie speciali, che rappresenta il loro vero valore sul mercato.

Come valorizzare il lavoro svolto nei cantieri privati e pubblici

La valorizzazione delle competenze specialistiche passa inevitabilmente attraverso la corretta compilazione dei Certificati di Esecuzione Lavori (CEL), i documenti ufficiali che provano i lavori eseguiti dall’impresa. Spesso accade che una PMI esegua impianti tecnologici o finiture di pregio all’interno di un cantiere di edilizia generale, ma che il certificato finale venga emesso in modo generico nella sola categoria delle opere generali (OG1).

Questo errore di compilazione impedisce all’azienda di far valere i propri requisiti speciali nei bandi futuri. È fondamentale che i direttori dei lavori e le stazioni appaltanti specifichino nel certificato le singole lavorazioni specialistiche effettivamente eseguite con i relativi importi scindibili. Solo attraverso questa scomposizione analitica del certificato, l’impresa potrà dimostrare all’Organismo di Attestazione di possedere i requisiti per ottenere le categorie OS, aumentando notevolmente la propria qualificazione aziendale.

I vantaggi strategici delle categorie specialistiche nei subappalti

Possedere una o più categorie specialistiche rappresenta un vantaggio competitivo enorme, specialmente per le imprese di medie e piccole dimensioni. In moltissime gare d’appalto pubbliche, infatti, la stazione appaltante prevede lavorazioni a qualificazione obbligatoria che l’appaltatore principale non può eseguire se non possiede la specifica categoria OS richiesta.

In queste situazioni, l’impresa generale è obbligata a subappaltare la lavorazione o a formare un’Associazione Temporanea d’Imprese (ATI) con un’azienda specializzata. Questo rende le imprese dotate di qualificazioni OS dei partner commerciali molto ricercati dai grandi costruttori generali, aprendo le porte a collaborazioni di rilievo anche in grandi opere infrastrutturali dove le PMI non potrebbero presentarsi come concorrenti diretti.

Domande Frequenti (FAQ)

Qual è la differenza principale tra una categoria OG e una categoria OS?

Le categorie OG (Opere Generali) si riferiscono a lavori di edilizia e ingegneria civile nella loro totalità strutturale. Le categorie OS (Opere Specialistiche) riguardano invece lavorazioni speciali ad alto contenuto tecnologico o professionale (come impianti, finiture, restauri o indagini geognostiche) inserite all’interno dell’opera complessiva.

Come fa un’impresa a dimostrare i requisiti per una categoria specialistica?

Deve presentare i Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) relativi a lavori svolti negli ultimi 15 anni, in cui sia esplicitamente indicata l’esecuzione di opere appartenenti a quella specifica categoria OS, accompagnati dalla documentazione contabile che provi il possesso di attrezzature idonee e personale specializzato.

Perché le grandi imprese generali cercano partner con categorie specialistiche OS?

Perché molti bandi di gara d’appalto prevedono lavorazioni speciali a qualificazione obbligatoria che il costruttore generale non possiede o non può eseguire direttamente. Per non essere escluso dalla gara, l’appaltatore principale deve necessariamente associare o subappaltare la lavorazione a un’azienda dotata di quella specifica categoria OS.