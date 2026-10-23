Reflusso, i rimedi naturali funzionano. La verità sulle cure

🌐 Gastroprotettori naturali per il reflusso, non tutti i prodotti offrono gli stessi benefici. Gli alginati possono contribuire ad alleviare bruciore e rigurgito grazie a una barriera fisica nello stomaco, mentre le prove sull’efficacia di aloe, liquirizia e altri estratti vegetali rimangono limitate. Anche alcune abitudini quotidiane possono aiutare, ma i rimedi naturali non sostituiscono le terapie necessarie per curare un’esofagite.