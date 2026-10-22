Il cervello non invecchia tutto allo stesso modo: la nuova mappa

La mappa dell’invecchiamento: 293 cervelli sotto la lente

Per costruire la mappa, il gruppo di ricerca ha studiato 293 adulti sani, con un’età mediana di 52 anni. Le scansioni hanno permesso di analizzare tre parametri quantitativi della risonanza magnetica, sensibili a caratteristiche differenti del tessuto cerebrale.

Tra gli elementi osservati c’erano proprietà associate alla mielina, la sostanza che riveste molte fibre nervose e contribuisce a rendere efficiente la trasmissione dei segnali, e caratteristiche influenzate dalla presenza di ferro nei tessuti.

I ricercatori hanno quindi confrontato le variazioni associate all’età nelle diverse regioni. Il quadro emerso mostra un’organizzazione precisa: i cambiamenti non avanzano in modo uniforme, ma seguono gradienti anatomici. Nella corteccia, per esempio, gli andamenti osservati seguivano una progressione dalle regioni posteriori verso quelle anteriori; nei fasci di sostanza bianca emergeva invece una distribuzione dal basso verso l’alto.

Questi risultati aiutano a capire perché una singola misura globale possa non raccontare tutta la storia. Due persone della stessa età possono avere profili differenti, mentre aree diverse dello stesso cervello possono seguire traiettorie di cambiamento non coincidenti.

Va ricordato che lo studio descrive modelli statistici ricavati da una popolazione relativamente contenuta. Non è un test diagnostico pronto per stabilire l’età biologica del cervello di ogni individuo, né una previsione precisa di quando una determinata area comincerà a perdere efficienza.

Che cosa sappiamo davvero sulle differenze tra emisfero destro e sinistro

Una seconda ricerca, pubblicata su Nature Communications nel 2024, ha esaminato le asimmetrie cerebrali in un campione molto più ampio: oltre 48.000 partecipanti della banca dati britannica UK Biobank.

Gli studiosi hanno analizzato immagini di risonanza magnetica strutturale e di diffusione, cercando di capire come le differenze tra i due emisferi si modifichino nel corso della vita. I risultati hanno mostrato che molte caratteristiche della sostanza grigia e della sostanza bianca sono asimmetriche e che diverse di queste asimmetrie risultano più marcate nelle fasce d’età avanzate.

Ma c’è una precisazione fondamentale: quando i ricercatori hanno confrontato le stime complessive dell’età cerebrale dei due emisferi, non è emersa una differenza statisticamente significativa considerando insieme uomini e donne. Le analisi separate per sesso hanno invece evidenziato variazioni differenti: in alcune stime l’età cerebrale risultava relativamente maggiore nell’emisfero destro delle donne e in quello sinistro degli uomini.

Questo significa che la relazione tra lateralità e invecchiamento è più complessa di quanto suggerisca l’affermazione secondo cui il lato destro invecchierebbe sempre prima. Le differenze dipendono dalla misura utilizzata, dalle caratteristiche delle persone e dal metodo con cui viene calcolata l’età cerebrale.

Età cerebrale: non è una diagnosi né una sentenza

L’espressione età biologica del cervello può far pensare a un numero preciso, simile all’età anagrafica. In realtà, le stime ottenute attraverso la risonanza magnetica dipendono dagli indicatori scelti e dai modelli utilizzati per confrontare le immagini con quelle di persone di età differenti.

Una discrepanza tra età anagrafica e stima cerebrale può essere interessante per la ricerca, ma non significa automaticamente che una persona svilupperà una malattia neurodegenerativa o che le sue capacità cognitive stiano peggiorando.

Per interpretare correttamente questi dati servono informazioni cliniche, valutazioni cognitive e, quando necessario, controlli nel tempo. Le immagini possono individuare associazioni e anomalie da approfondire, ma non sostituiscono una valutazione medica.

È altrettanto importante non confondere l’invecchiamento fisiologico con una patologia. Il cervello cambia durante tutta la vita; questi cambiamenti non implicano necessariamente una malattia e non hanno la stessa intensità in tutti gli individui.

Si può rallentare l’invecchiamento cerebrale

Le ricerche sulle mappe cerebrali non individuano una formula capace di fermare il tempo biologico, ma si inseriscono in un filone più ampio di studi sulla salute del cervello.

Le evidenze disponibili sostengono l’importanza di controllare i fattori di rischio cardiovascolare, mantenersi fisicamente attivi, dormire a sufficienza, non fumare e seguire un’alimentazione equilibrata. Anche la partecipazione ad attività cognitive e sociali può contribuire al benessere complessivo.

Nessuna di queste abitudini garantisce di evitare il declino cognitivo, e non è dimostrato che possa correggere selettivamente un’eventuale differenza di invecchiamento tra emisfero destro e sinistro. Sono però comportamenti utili per la salute generale e possono ridurre alcuni fattori di rischio associati a problemi cerebrovascolari e cognitivi.

La sfida per la ricerca sarà capire se le mappe regionali potranno un giorno aiutare a individuare precocemente traiettorie anomale, distinguendole dalle normali variazioni legate all’età.

La scoperta più importante: il cervello invecchia a velocità diverse

L’immagine di un cervello che invecchia tutto insieme è sempre meno adeguata. Le nuove tecniche di neuroimaging permettono di osservare differenze tra regioni, connessioni e tipi di tessuto, aprendo la strada a modelli più precisi dell’invecchiamento cerebrale.

La possibile asimmetria tra emisfero destro e sinistro è una parte di questa storia, non una legge universale. Le ricerche disponibili mostrano che le differenze anatomiche cambiano con l’età, ma non dimostrano che il lato destro sia sistematicamente più vecchio in tutte le persone.

La vera novità è poter studiare l’invecchiamento del cervello come una mappa complessa, anziché come un unico numero. In futuro, questo approccio potrebbe aiutare a comprendere meglio le differenze individuali e a riconoscere i cambiamenti che meritano approfondimenti clinici. Per ora, il messaggio è chiaro: il cervello cambia con il tempo, ma il modo in cui invecchia è molto più articolato di quanto lasci immaginare la data di nascita.