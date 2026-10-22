Il cervello non invecchia tutto allo stesso modo: la nuova mappa
🌐 Età biologica del cervello, invecchiamento cerebrale, emisfero destro e risonanza magnetica: il passare degli anni non modifica tutte le aree cerebrali con la stessa velocità. Le nuove mappe neuroscientifiche mostrano che i cambiamenti dipendono dalla regione osservata e dal tipo di tessuto. Alcuni collegamenti della sostanza bianca raggiungono il loro picco prima della corteccia, mentre le differenze seguono schemi spaziali precisi. L’idea che il lato destro possa invecchiare prima di quello sinistro va però interpretata con cautela: non significa che metà del cervello sia destinata a deteriorarsi rapidamente, né che questo fenomeno riguardi ogni persona.
Il cervello ha più di un orologio biologico
Quando si parla di invecchiamento, l’età anagrafica sembra offrire una misura semplice: gli anni trascorsi dalla nascita. Ma il corpo non segue un calendario uniforme. Alcuni organi e tessuti cambiano prima, altri mantengono più a lungo determinate caratteristiche, mentre lo stile di vita, la genetica e le condizioni di salute possono influenzare il percorso individuale.
Anche il cervello segue traiettorie complesse. Non esiste un’unica età biologica cerebrale valida per tutte le sue regioni: le connessioni nervose, la corteccia e le diverse strutture interne possono mostrare cambiamenti differenti nel corso della vita.
Una ricerca pubblicata nel gennaio 2026 sulla rivista scientifica Brain Communications ha esaminato proprio questa variabilità. Gli studiosi hanno analizzato immagini di risonanza magnetica quantitativa di 293 adulti sani, con età comprese tra 18 e 79 anni, per descrivere come cambiano alcune proprietà dei tessuti cerebrali con l’avanzare degli anni.
Il risultato è una mappa dell’invecchiamento più articolata rispetto a una semplice misura globale: le traiettorie cambiano a seconda della regione e del tessuto considerato. I fasci di sostanza bianca mostrano in generale punti di svolta più precoci, seguiti dalla sostanza bianca superficiale e, successivamente, dalla materia grigia corticale.
Questo non significa che tutte le connessioni inizino a deteriorarsi a un’età precisa. I ricercatori hanno modellato le variazioni medie osservate nel campione, ricavando andamenti statistici che aiutano a comprendere la complessità dell’invecchiamento cerebrale.
Perché si parla di un lato destro che invecchia prima
L’idea che l’emisfero destro possa mostrare segni di invecchiamento prima del sinistro richiama una questione studiata da tempo nelle neuroscienze: le due metà del cervello non sono perfettamente simmetriche, né per struttura né per funzione.
Gli emisferi sono collegati tra loro, ma presentano differenze nell’organizzazione di alcune aree e nelle modalità con cui partecipano a specifiche attività. Il linguaggio, l’attenzione spaziale, l’elaborazione delle informazioni e numerose altre funzioni dipendono da reti distribuite, nelle quali possono emergere specializzazioni relative, non divisioni assolute.
Queste differenze anatomiche e funzionali rendono plausibile che anche alcuni processi legati all’età seguano traiettorie non identiche nei due emisferi. Tuttavia, non autorizzano a concludere che l’intero lato destro del cervello invecchi sempre più rapidamente.
La ricerca sull’invecchiamento cerebrale individua infatti variazioni specifiche in determinate regioni e connessioni. Per stabilire se un emisfero mostri un’accelerazione più marcata occorre precisare quali misure siano state considerate, quali aree siano coinvolte e se il risultato sia stato replicato in campioni indipendenti.
La distinzione è fondamentale: una differenza statistica in alcune strutture non equivale a una regola universale valida per tutte le funzioni cognitive e per tutte le persone.
La mappa dell’invecchiamento: 293 cervelli sotto la lente
Per costruire la mappa, il gruppo di ricerca ha studiato 293 adulti sani, con un’età mediana di 52 anni. Le scansioni hanno permesso di analizzare tre parametri quantitativi della risonanza magnetica, sensibili a caratteristiche differenti del tessuto cerebrale.
Tra gli elementi osservati c’erano proprietà associate alla mielina, la sostanza che riveste molte fibre nervose e contribuisce a rendere efficiente la trasmissione dei segnali, e caratteristiche influenzate dalla presenza di ferro nei tessuti.
I ricercatori hanno quindi confrontato le variazioni associate all’età nelle diverse regioni. Il quadro emerso mostra un’organizzazione precisa: i cambiamenti non avanzano in modo uniforme, ma seguono gradienti anatomici. Nella corteccia, per esempio, gli andamenti osservati seguivano una progressione dalle regioni posteriori verso quelle anteriori; nei fasci di sostanza bianca emergeva invece una distribuzione dal basso verso l’alto.
Questi risultati aiutano a capire perché una singola misura globale possa non raccontare tutta la storia. Due persone della stessa età possono avere profili differenti, mentre aree diverse dello stesso cervello possono seguire traiettorie di cambiamento non coincidenti.
Va ricordato che lo studio descrive modelli statistici ricavati da una popolazione relativamente contenuta. Non è un test diagnostico pronto per stabilire l’età biologica del cervello di ogni individuo, né una previsione precisa di quando una determinata area comincerà a perdere efficienza.
Che cosa sappiamo davvero sulle differenze tra emisfero destro e sinistro
Una seconda ricerca, pubblicata su Nature Communications nel 2024, ha esaminato le asimmetrie cerebrali in un campione molto più ampio: oltre 48.000 partecipanti della banca dati britannica UK Biobank.
Gli studiosi hanno analizzato immagini di risonanza magnetica strutturale e di diffusione, cercando di capire come le differenze tra i due emisferi si modifichino nel corso della vita. I risultati hanno mostrato che molte caratteristiche della sostanza grigia e della sostanza bianca sono asimmetriche e che diverse di queste asimmetrie risultano più marcate nelle fasce d’età avanzate.
Ma c’è una precisazione fondamentale: quando i ricercatori hanno confrontato le stime complessive dell’età cerebrale dei due emisferi, non è emersa una differenza statisticamente significativa considerando insieme uomini e donne. Le analisi separate per sesso hanno invece evidenziato variazioni differenti: in alcune stime l’età cerebrale risultava relativamente maggiore nell’emisfero destro delle donne e in quello sinistro degli uomini.
Questo significa che la relazione tra lateralità e invecchiamento è più complessa di quanto suggerisca l’affermazione secondo cui il lato destro invecchierebbe sempre prima. Le differenze dipendono dalla misura utilizzata, dalle caratteristiche delle persone e dal metodo con cui viene calcolata l’età cerebrale.
Età cerebrale: non è una diagnosi né una sentenza
L’espressione età biologica del cervello può far pensare a un numero preciso, simile all’età anagrafica. In realtà, le stime ottenute attraverso la risonanza magnetica dipendono dagli indicatori scelti e dai modelli utilizzati per confrontare le immagini con quelle di persone di età differenti.
Una discrepanza tra età anagrafica e stima cerebrale può essere interessante per la ricerca, ma non significa automaticamente che una persona svilupperà una malattia neurodegenerativa o che le sue capacità cognitive stiano peggiorando.
Per interpretare correttamente questi dati servono informazioni cliniche, valutazioni cognitive e, quando necessario, controlli nel tempo. Le immagini possono individuare associazioni e anomalie da approfondire, ma non sostituiscono una valutazione medica.
È altrettanto importante non confondere l’invecchiamento fisiologico con una patologia. Il cervello cambia durante tutta la vita; questi cambiamenti non implicano necessariamente una malattia e non hanno la stessa intensità in tutti gli individui.
Si può rallentare l’invecchiamento cerebrale
Le ricerche sulle mappe cerebrali non individuano una formula capace di fermare il tempo biologico, ma si inseriscono in un filone più ampio di studi sulla salute del cervello.
Le evidenze disponibili sostengono l’importanza di controllare i fattori di rischio cardiovascolare, mantenersi fisicamente attivi, dormire a sufficienza, non fumare e seguire un’alimentazione equilibrata. Anche la partecipazione ad attività cognitive e sociali può contribuire al benessere complessivo.
Nessuna di queste abitudini garantisce di evitare il declino cognitivo, e non è dimostrato che possa correggere selettivamente un’eventuale differenza di invecchiamento tra emisfero destro e sinistro. Sono però comportamenti utili per la salute generale e possono ridurre alcuni fattori di rischio associati a problemi cerebrovascolari e cognitivi.
La sfida per la ricerca sarà capire se le mappe regionali potranno un giorno aiutare a individuare precocemente traiettorie anomale, distinguendole dalle normali variazioni legate all’età.
La scoperta più importante: il cervello invecchia a velocità diverse
L’immagine di un cervello che invecchia tutto insieme è sempre meno adeguata. Le nuove tecniche di neuroimaging permettono di osservare differenze tra regioni, connessioni e tipi di tessuto, aprendo la strada a modelli più precisi dell’invecchiamento cerebrale.
La possibile asimmetria tra emisfero destro e sinistro è una parte di questa storia, non una legge universale. Le ricerche disponibili mostrano che le differenze anatomiche cambiano con l’età, ma non dimostrano che il lato destro sia sistematicamente più vecchio in tutte le persone.
La vera novità è poter studiare l’invecchiamento del cervello come una mappa complessa, anziché come un unico numero. In futuro, questo approccio potrebbe aiutare a comprendere meglio le differenze individuali e a riconoscere i cambiamenti che meritano approfondimenti clinici. Per ora, il messaggio è chiaro: il cervello cambia con il tempo, ma il modo in cui invecchia è molto più articolato di quanto lasci immaginare la data di nascita.
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