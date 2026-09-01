CavallinoMatto, magia e legalità contro il bullismo a scuola

🌐 CavallinoMatto lancia il 5 settembre la campagna contro il bullismo “A scuola fai sparire il bullismo con la magia di fare squadra”, insieme ai Carabinieri e al Club Magico La Corte dei Miracoli: un’iniziativa dedicata a bambini, ragazzi e famiglie tra educazione, inclusione e spettacolo.

La scuola ricomincia e con il ritorno in classe torna anche una delle sfide più delicate per bambini e adolescenti: imparare a stare insieme, riconoscendo il valore dell’amicizia, del rispetto e dell’inclusione.

È da questa consapevolezza che nasce una nuova iniziativa del Parco Divertimenti CavallinoMatto, che sabato 5 settembre 2026 promuove una giornata dedicata alla prevenzione del bullismo attraverso un’insolita combinazione di legalità, magia e lavoro di squadra.

Il progetto, intitolato “A scuola fai sparire il bullismo con la magia di fare squadra”, coinvolge l’Arma dei Carabinieri e il Club Magico La Corte dei Miracoli di Livorno. L’obiettivo è portare ai più giovani un messaggio semplice ma fondamentale: di fronte a esclusione, prepotenze e isolamento, restare uniti può fare la differenza.

L’iniziativa arriva proprio alla vigilia del nuovo anno scolastico, quando per molti ragazzi il ritorno sui banchi non significa soltanto riprendere lezioni, compiti e interrogazioni. Per alcuni, infatti, coincide anche con il timore di ritrovare situazioni di solitudine, conflitto o prevaricazione.

CavallinoMatto porta il bullismo al centro della giornata

La scelta del luogo non è casuale.

Il CavallinoMatto, a Marina di Castagneto Carducci, nel territorio della provincia di Livorno, è uno dei principali parchi divertimento della Toscana e ha un pubblico composto soprattutto da famiglie, bambini e adolescenti.

La proprietà ha quindi scelto di trasformare per una giornata il luogo dello svago in uno spazio nel quale divertimento e sensibilizzazione possano convivere.

Non una lezione tradizionale, dunque, ma un appuntamento pensato per parlare ai ragazzi utilizzando linguaggi che appartengono maggiormente alla loro quotidianità: spettacolo, magia, social network e incontro diretto.

Il filo conduttore sarà quello della squadra. Perché il messaggio della campagna parte da una considerazione concreta: chi viene isolato è più vulnerabile, mentre una comunità capace di accorgersi di ciò che accade può diventare una prima forma di protezione.

I Carabinieri spiegano ai ragazzi come affrontare il bullismo

Uno dei momenti centrali della giornata sarà affidato all’Arma dei Carabinieri.

A intervenire sarà il Capitano Domenico Grieco, Comandante della Compagnia Carabinieri di Cecina, che parlerà ai ragazzi delle regole necessarie per una convivenza rispettosa.

Il tema non sarà limitato al bullismo nella sua forma più tradizionale. Una parte importante dell’incontro riguarderà infatti anche l’utilizzo responsabile dello smartphone e dei social network.

È un passaggio particolarmente significativo perché il confine tra vita scolastica e vita digitale è ormai diventato estremamente sottile.

Una presa in giro nata in classe può continuare online. Un’immagine condivisa senza consenso può raggiungere rapidamente un pubblico molto più ampio. Un gruppo di chat può diventare uno strumento di esclusione. E un episodio apparentemente circoscritto può trasformarsi in una pressione difficile da gestire per chi la subisce.

Per questo parlare di bullismo significa oggi parlare anche di cittadinanza digitale, responsabilità e consapevolezza.

Dal bullismo al cyberbullismo, perché lo smartphone conta

Lo smartphone è diventato uno degli strumenti attraverso i quali i ragazzi costruiscono e mantengono le proprie relazioni.

Ma la stessa tecnologia può amplificare comportamenti aggressivi.

Il cyberbullismo può infatti accompagnare la vittima anche fuori dall’ambiente scolastico, rendendo più difficile trovare uno spazio nel quale sentirsi al sicuro. Una chat, un social network o un contenuto condiviso possono prolungare nel tempo una situazione di disagio che, in passato, sarebbe rimasta confinata soprattutto alle ore trascorse a scuola.

Ecco perché imparare a usare i social in modo responsabile è parte integrante della prevenzione.

L’invito rivolto ai ragazzi non dovrebbe essere soltanto quello di evitare comportamenti offensivi, ma anche di non rimanere spettatori passivi quando assistono a una situazione di prepotenza o isolamento.

La magia diventa una metafora del fare squadra

Accanto ai Carabinieri ci saranno gli artisti del Club Magico La Corte dei Miracoli di Livorno, realtà che riunisce appassionati di illusionismo e mentalismo.

La loro presenza introduce nella campagna una componente spettacolare, ma con un significato che va oltre il semplice intrattenimento.

I maghi mostreranno attraverso le loro performance come il risultato di un’impresa possa diventare più sorprendente quando più persone collaborano.

La magia diventa così una metafora della relazione con gli altri: ciò che sembra impossibile da realizzare individualmente può diventare possibile quando si mettono insieme competenze, idee e fiducia.

È lo stesso principio che la campagna vuole trasferire nel contesto scolastico.

Fare squadra significa non lasciare solo chi è in difficoltà.

Significa anche imparare a chiedere aiuto, riconoscere i segnali di disagio e coinvolgere gli adulti di riferimento quando una situazione supera la capacità di gestione dei ragazzi.

L’ispirazione è anche quella di Harry Potter

Nel progetto trova spazio anche un riferimento all’immaginario di Harry Potter, il personaggio creato da J.K. Rowling che, nelle sue avventure, affronta gli ostacoli affidandosi spesso all’amicizia e alla collaborazione.

Il richiamo non vuole naturalmente trasformare una questione complessa come il bullismo in una favola.

Serve piuttosto a utilizzare un linguaggio immediatamente riconoscibile dai più giovani per trasmettere un concetto concreto: il coraggio non consiste soltanto nell’affrontare da soli una difficoltà, ma anche nel sapere quando è necessario stare accanto a qualcun altro e chiedere aiuto.

Nel mondo reale non esistono formule magiche capaci di far scomparire il bullismo con un semplice gesto.

Esistono però comportamenti, adulti, istituzioni e comunità che possono contribuire a prevenirlo e affrontarlo.

Famiglia, scuola e amici sono la vera squadra

Uno degli aspetti centrali dell’iniziativa è proprio l’invito a non considerare il problema come una questione esclusivamente scolastica.

Famiglia, insegnanti e amici rappresentano una rete fondamentale.

Un ragazzo che cambia improvvisamente comportamento, tende a isolarsi, appare intimorito dal ritorno a scuola o mostra un disagio persistente può avere bisogno di essere ascoltato. Non significa automaticamente che sia vittima di bullismo, ma significa che un adulto dovrebbe prestare attenzione.

Allo stesso modo, chi assiste a episodi di prepotenza può trovarsi nella condizione di non sapere come intervenire.

La prevenzione passa anche dalla possibilità di parlare senza paura di essere giudicati.

La campagna di CavallinoMatto prova quindi a spostare l’attenzione dalla figura del “bullo” alla responsabilità dell’intera comunità. Perché il problema non riguarda soltanto chi agisce e chi subisce, ma anche il contesto nel quale determinati comportamenti possono essere tollerati, minimizzati o ignorati.

Una giornata tra attrazioni e messaggi educativi

La campagna si inserisce nella normale programmazione del parco, che nel mese di settembre continua a offrire al pubblico le proprie attrazioni.

Tra queste figurano Pirati, Jurassic River, Freestyle, Safari Adventure, Dynamite e Baia dei Bucanieri, insieme agli spettacoli dal vivo e alle altre proposte del parco.

La formula permette quindi alle famiglie di vivere una giornata di divertimento senza separare necessariamente l’intrattenimento dal momento di riflessione.

È una scelta che punta soprattutto a raggiungere i ragazzi attraverso un ambiente nel quale si sentono a proprio agio.

Il CavallinoMatto resterà aperto tutti i giorni fino al 13 settembre, mentre successivamente l’apertura sarà concentrata sui fine settimana. In ottobre il parco entrerà poi nella tradizionale atmosfera di Halloween, con un calendario dedicato.

Dal parco alla scuola, un messaggio che deve continuare

Il vero obiettivo della giornata del 5 settembre non è però esaurirsi all’interno del parco.

Il valore di un’iniziativa contro il bullismo si misura soprattutto nella capacità di lasciare ai ragazzi qualcosa che possa essere utilizzato anche una volta tornati in classe.

Chiedere aiuto non è una debolezza. Difendere un compagno non significa mettersi contro qualcuno. E accorgersi che una persona viene esclusa può essere il primo passo per cambiare una situazione.

Sono concetti semplici, ma non sempre facili da mettere in pratica.

Per questo la combinazione scelta da CavallinoMatto — Carabinieri e maghi, legalità e spettacolo, informazione e divertimento — prova a trasformare un messaggio educativo in un’esperienza concreta.

La “magia” evocata dal titolo della campagna, alla fine, non è quella che fa sparire davvero il bullismo.

È quella, molto più reale, di una comunità che decide di non lasciare indietro nessuno.

Ed è proprio con questo messaggio che il nuovo anno scolastico può cominciare: non soltanto con zaini, quaderni e nuovi impegni, ma con la consapevolezza che fare squadra è uno dei modi più efficaci per costruire un ambiente nel quale sentirsi accolti, rispettati e mai invisibili.