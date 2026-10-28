Castagne del prete, il tesoro d’Irpinia nato dal fuoco

🌐 Castagne del prete irpine: affumicate lentamente, tostate e immerse nell’acqua, conservano una tradizione contadina secolare. Dai gratali del Partenio alle tavole natalizie, un prodotto che racconta la cultura dell’entroterra campano.

Il segreto delle castagne che diventano morbide grazie al fumo

Ci sono prodotti che raccontano il territorio attraverso il sapore. Le castagne del prete, specialità tradizionale dell’Irpinia, appartengono a questa categoria: un alimento semplice, trasformato attraverso una lavorazione lenta che può richiedere diverse settimane.

Il risultato è una castagna dalla polpa morbida, dal colore bruno e dal sapore caratteristico, nel quale si riconoscono note affumicate e una dolcezza che ricorda il caramello.

La preparazione affonda le proprie radici nelle pratiche contadine della provincia di Avellino, in particolare nell’area del Partenio e nei territori legati alla castanicoltura campana.

Non è una semplice castagna arrosto. Il procedimento combina essiccazione, affumicatura, tostatura e reidratazione, secondo una successione di passaggi che richiede esperienza e conoscenza delle caratteristiche del frutto.

Una tradizione che continua a essere tramandata da produttori e famiglie, soprattutto nei luoghi dove i castagneti hanno rappresentato per generazioni una risorsa alimentare ed economica.

I gratali, le antiche stanze dell’affumicatura

Il cuore della lavorazione è rappresentato dai gratali, locali tradizionali organizzati su due livelli.

Nella parte inferiore viene mantenuto un focolare alimentato con legna di castagno. Il fuoco deve rimanere basso e costante, producendo calore e fumo senza sviluppare temperature eccessive.

Nella parte superiore si trova un graticcio di travi e assi di legno, sul quale vengono disposte le castagne ancora racchiuse nel guscio.

Lo strato dei frutti può raggiungere uno spessore di circa mezzo metro. Durante l’essiccazione, le castagne vengono periodicamente rimescolate per favorire un trattamento uniforme.

La procedura consente di ridurre progressivamente l’umidità contenuta nei frutti, che può passare da valori prossimi al 60% a poco più del 10%.

Il periodo di affumicatura varia secondo le pratiche locali. Alcune lavorazioni si sviluppano nell’arco di circa quindici giorni, mentre altri produttori possono prolungare il processo fino a venticinque o trenta giorni.

La lentezza è una caratteristica essenziale del metodo tradizionale, perché permette di ottenere la conservabilità e gli aromi ricercati senza ricorrere a una semplice cottura rapida.

Dal forno all’acqua, il passaggio chiamato battesimo

Dopo l’essiccazione e l’affumicatura, le castagne vengono sottoposte a un’ulteriore fase di riscaldamento.

La tostatura in forno dura indicativamente mezz’ora, anche se i tempi possono variare secondo le caratteristiche del prodotto e delle attrezzature.

Durante questo passaggio si sviluppano trasformazioni che contribuiscono a definire il profilo aromatico della castagna.

Il frutto, diventato secco durante l’affumicatura, viene poi immerso nell’acqua oppure in una miscela di acqua e vino, secondo le diverse consuetudini.

È il momento conosciuto localmente come battesimo delle castagne.

Attraverso il contatto con il liquido, la polpa riacquista parte della morbidezza perduta durante l’essiccazione.

Il risultato è molto diverso da quello delle classiche caldarroste, che vengono consumate poco dopo la cottura. Le castagne del prete presentano una consistenza particolare e un aroma che deriva dall’intera sequenza di lavorazione.

Perché si chiamano castagne del prete

L’origine del nome è circondata da racconti popolari.

Una delle leggende più conosciute parla di un sacerdote che avrebbe ricevuto in dono un carico di castagne. Durante il trasporto, un mulo sarebbe inciampato attraversando un corso d’acqua, facendo bagnare il contenuto dei sacchi.

Per recuperare il raccolto, le castagne sarebbero state messe ad asciugare vicino al fuoco, dando origine involontariamente a una preparazione destinata a diffondersi.

Un’altra tradizione attribuisce invece ai monaci la nascita della lavorazione, facendo riferimento alla disponibilità di forni e ambienti adatti all’essiccazione.

Nessuna delle due versioni dispone di una documentazione storica sufficiente per essere considerata l’origine accertata del prodotto.

Entrambe testimoniano però il legame tra la castagna, la vita religiosa e la cultura alimentare dell’entroterra campano.

Montella, Ospedaletto e la cultura del Partenio

La produzione tradizionale interessa diversi territori della provincia di Avellino, con particolare attenzione a Montella e Ospedaletto d’Alpinolo.

A Ospedaletto, nei primi giorni di ottobre 2026, è stata celebrata la decima edizione di una manifestazione dedicata alle castagne del prete.

Il paese si trova ai piedi del santuario di Montevergine, importante luogo di pellegrinaggio e punto di riferimento religioso e culturale per l’Irpinia.

La lavorazione dei frutti si collega anche ad altre specialità locali, come le castagne mosce o tenerelle, caratterizzate da una consistenza più morbida.

Esiste inoltre una tradizione di collane realizzate intrecciando castagne e altri frutti secchi. Le cosiddette ‘nzerte venivano preparate a mano, attraverso un’attività artigianale tramandata soprattutto dalle donne.

Questi intrecci potevano essere indossati dai pellegrini diretti a Montevergine, rappresentando una riserva alimentare facilmente trasportabile durante il cammino.

Un prodotto tradizionale, non una varietà botanica

Un aspetto importante riguarda la denominazione.

Le castagne del prete non identificano una specifica varietà di castagno. Il nome si riferisce principalmente a una modalità tradizionale di lavorazione.

Per questo prodotti preparati con procedure simili possono provenire da aree differenti.

Chi desidera acquistare castagne effettivamente prodotte in Irpinia deve quindi verificare le indicazioni di origine presenti sull’etichetta.

La Castagna di Montella IGP rappresenta una produzione territoriale riconosciuta e caratterizzata da specifici requisiti.

La denominazione geografica riguarda tuttavia il frutto e il relativo disciplinare, mentre la dicitura castagne del prete descrive una preparazione.

Una tradizione che accompagna il Natale campano

Le castagne del prete vengono tradizionalmente consumate soprattutto nel periodo natalizio, quando compaiono sulle tavole familiari insieme ad altri prodotti della stagione invernale.

La loro conservabilità deriva dalla trasformazione del frutto fresco attraverso i passaggi di essiccazione e tostatura.

Il lavoro artigianale richiede spazi, strumenti e conoscenze che rischiano di diventare meno comuni nelle produzioni alimentari contemporanee.

I gratali, in particolare, rappresentano una testimonianza materiale dell’organizzazione economica e domestica delle comunità rurali.

Ogni fase della preparazione conserva una funzione precisa, ma anche un patrimonio di gesti e competenze tramandati nel tempo.

Nei borghi irpini, la stagione delle castagne continua così a coinvolgere castagneti, laboratori, piccoli produttori e famiglie, mantenendo riconoscibile una lavorazione che accompagna da generazioni l’arrivo dell’inverno.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.