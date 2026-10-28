Radicchio e pancetta, la pasta cremosa che conquista tutti

🌐 Pasta al radicchio, Bimby, pancetta e un trucco per rendere il condimento più morbido e meno amaro: la ricetta che sta attirando l’attenzione in questi giorni punta tutto sull’equilibrio tra sapori decisi e cremosità. Il risultato è un primo piatto facile, autunnale e sorprendentemente goloso, perfetto anche per chi normalmente tiene il radicchio a distanza.

Il radicchio che divide a tavola ora cambia completamente faccia

C’è un ingrediente che riesce a spaccare una tavola in due: il radicchio. C’è chi lo ama proprio per quella nota amarognola, intensa e inconfondibile, e chi invece lo considera troppo aggressivo per poterlo apprezzare davvero.

Eppure basta abbinarlo nel modo giusto per ottenere un risultato completamente diverso.

La pasta al radicchio con pancetta è uno di quei primi piatti capaci di trasformare un ingrediente apparentemente difficile in un condimento cremoso, saporito e avvolgente. Non è soltanto una questione di gusto: è soprattutto un gioco di contrasti. Da una parte il carattere vegetale del radicchio, dall’altra la sapidità e la parte grassa della pancetta, mentre la mantecatura porta tutto verso una consistenza più morbida.

La combinazione radicchio-pancetta, inoltre, non è una trovata isolata. È presente anche nella cucina guidata del Bimby, dove una preparazione per quattro persone utilizza radicchio trevisano, pancetta, scalogno, olio e brodo vegetale, con un tempo complessivo di circa mezz’ora.

Ed è proprio qui che arriva la parte interessante: il radicchio non deve necessariamente dominare il piatto.

Perché il radicchio può risultare troppo amaro

L’amaro non è un difetto accidentale. È una delle caratteristiche naturali di questo ortaggio ed è legata alla presenza di composti polifenolici. Il problema nasce quando questa componente prende il sopravvento e copre completamente gli altri sapori.

La buona notizia è che esistono diversi modi per attenuarla.

Uno dei più semplici consiste nel lasciare il radicchio in acqua molto fredda per un certo periodo, eventualmente con una piccola quantità di succo di limone o aceto. Anche la scelta della varietà conta parecchio: il radicchio tardivo viene generalmente considerato tra quelli dal gusto più delicato e meno amaro.

Ma attenzione a un errore molto comune: pensare che basti cuocerlo all’infinito per eliminare l’amaro.

Non funziona così.

Una cottura eccessiva può addirittura peggiorare il risultato, soprattutto quando le foglie perdono troppa acqua e diventano scure e asciutte. Per questo il segreto è cuocerlo quanto basta per ammorbidirlo e concentrarne il sapore, senza trasformarlo in una massa sfatta.

Il colpo di scena è l’abbinamento con la pancetta

Il motivo per cui questa pasta può conquistare anche chi non ama il radicchio è abbastanza semplice: la pancetta cambia completamente la percezione del condimento.

La sua componente sapida e grassa crea un contrappunto naturale all’amaro. Non lo cancella del tutto, ed è proprio questo il punto. Se il radicchio venisse completamente privato della sua personalità, il piatto perderebbe interesse.

Il risultato migliore nasce invece dall’equilibrio.

Il radicchio deve rimanere riconoscibile, ma la sua intensità viene accompagnata da ingredienti capaci di renderla più rotonda. Anche l’uso di un formaggio nella fase finale può contribuire a costruire una crema più avvolgente, mentre una piccola quantità di acqua di cottura della pasta aiuta a legare il condimento.

È una tecnica semplice ma decisiva: non bisogna asciugare completamente il sugo prima di unire la pasta.

Come preparare la pasta al radicchio con il Bimby

La versione con il Bimby punta sulla comodità: il robot permette di gestire il soffritto, la pancetta e il radicchio senza dover controllare continuamente la padella.

Per quattro persone si può partire da circa 320 grammi di pasta, 200 grammi di radicchio e una quantità generosa di pancetta, regolando poi olio, scalogno e brodo secondo il risultato desiderato. Una preparazione ufficiale molto simile utilizza proprio 320 grammi di pasta, 200 grammi di radicchio trevisano, 250 grammi di pancetta e 130 grammi di brodo vegetale.

Il primo passaggio da non sbagliare

Il radicchio va lavato accuratamente, asciugato e tagliato a striscioline. Se si teme un gusto troppo deciso, può essere lasciato precedentemente in acqua fredda.

Nel frattempo si prepara la base con scalogno e olio, quindi si aggiunge la pancetta.

È proprio qui che il profumo comincia a cambiare: la pancetta rilascia parte dei suoi grassi e crea una base saporita nella quale il radicchio verrà successivamente cotto.

Con il Bimby la gestione è particolarmente comoda perché il dispositivo può occuparsi della fase di insaporimento e cottura del condimento. La ricetta può poi essere utilizzata per condire la pasta cotta separatamente, evitando di compromettere consistenza e cottura del formato scelto.

Quale pasta scegliere per raccogliere tutto il condimento

Qui il formato non è un dettaglio.

Con un sugo cremoso al radicchio funzionano particolarmente bene penne, rigatoni, mezze maniche, sedanini e conchiglie. La superficie rigata trattiene la crema e permette di portare nel piatto anche i piccoli frammenti di radicchio e pancetta.

Ma non bisogna fermarsi alla pasta corta.

Anche tagliatelle e pappardelle possono funzionare molto bene, soprattutto quando il condimento viene lasciato leggermente più fluido. L’abbinamento tra pasta lunga, crema e radicchio crea infatti un piatto più elegante, mentre il formato corto restituisce una sensazione più rustica e conviviale.

Una ricetta pubblicata recentemente per un sugo al radicchio preparato con il Bimby suggerisce proprio formati come rigatoni, penne, mezze penne, sedanini e conchiglie, ma anche pappardelle e tagliatelle con una spolverata finale di Parmigiano.

Il trucco per renderla ancora più golosa

Se il problema è l’amaro, non serve necessariamente aggiungere zucchero. Il modo più intelligente è costruire un contrasto gastronomico.

La pancetta è già una risposta efficace. Ma si può spingere il piatto ancora più avanti con una piccola quantità di formaggio, qualche noce tritata oppure una spolverata di Parmigiano.

Le noci, in particolare, aggiungono una componente croccante che rompe la morbidezza del condimento. È un abbinamento già sperimentato in numerose versioni della pasta al radicchio e si presta bene anche alle preparazioni con il Bimby.

Chi ama i sapori più decisi può invece giocare con gorgonzola dolce o Taleggio. La combinazione radicchio-formaggio cremoso è particolarmente efficace perché il latticino smorza l’intensità vegetale e contemporaneamente aumenta la sensazione di cremosità. Anche le proposte autunnali più recenti stanno puntando proprio sull’incontro tra radicchio, formaggi e frutta secca.

Una ricetta da autunno che arriva nel momento giusto

Il tempismo è perfetto.

Con l’arrivo della stagione più fresca, il radicchio torna protagonista di primi piatti, risotti e preparazioni al forno. E la tendenza recente conferma quanto questo ortaggio venga utilizzato proprio per costruire ricette autunnali dove amaro, dolce, sapido e cremoso convivono nello stesso piatto. Una proposta pubblicata il 5 ottobre 2026 abbina, per esempio, radicchio, Gorgonzola e noci in una pasta cremosa pensata proprio per questo periodo dell’anno.

La vera forza della pasta al radicchio, quindi, non sta nell’essere una ricetta sofisticata.

Sta nel fatto che sembra molto più elaborata di quanto sia davvero.

Il Bimby riduce il lavoro, la pancetta dà immediatamente carattere al condimento e il radicchio porta colore e personalità. Con il giusto equilibrio, quello che sulla carta potrebbe sembrare un piatto destinato soltanto agli amanti delle verdure amare diventa invece un primo ricco e appagante.

Il dettaglio finale che fa la differenza

Una volta scolata la pasta, meglio tenerla al dente e completare la mantecatura con il condimento ancora caldo. Se la crema appare troppo compatta, una piccola quantità di acqua di cottura può riportarla alla consistenza ideale.

Poi arriva il momento decisivo: Parmigiano, pepe nero e, per chi vuole un contrasto più netto, qualche noce spezzettata direttamente nel piatto.

Il risultato deve essere cremoso, ma non liquido. Il radicchio deve sentirsi, ma senza aggredire. La pancetta deve dare sapore, senza trasformare il piatto in una semplice pasta con salume.

È questo equilibrio a rendere la ricetta interessante.

E forse è proprio qui che sta la sorpresa: non è necessario amare il radicchio per innamorarsi di questa pasta. Basta cucinarlo nel modo giusto, abbinarlo a ingredienti capaci di sostenerne il carattere e lasciare che il Bimby faccia gran parte del lavoro.