Caravaggio, spunta un Demostene inedito: il mistero

🌐 Una nuova opera di Caravaggio potrebbe riemergere dopo secoli di oblio. Una tela conservata in una collezione privata all’estero è al centro di una ricerca che propone di identificarla con il misterioso ritratto di Demostene, collegato al cosiddetto parlatore togato dipinto dal maestro lombardo per l’amico Onorio Longhi. Tre studiosi sostengono l’attribuzione attraverso documenti antichi, confronti iconografici e indagini diagnostiche. Una scoperta potenzialmente straordinaria, ma ancora da sottoporre al confronto della comunità scientifica.

Il dipinto che potrebbe riscrivere il catalogo di Caravaggio

Un volto antico, una tela custodita lontano dai musei e un interrogativo capace di scuotere il mondo dell’arte: Michelangelo Merisi da Caravaggio potrebbe avere lasciato un’opera finora non riconosciuta?

La risposta arriva sotto forma di una proposta attributiva avanzata da tre studiosi italiani, Carmelo Occhipinti, Michele Frazzi e Mario Bigetti, autori di una ricerca pubblicata nel volume L’urlo di Caravaggio, edito da UniversItalia con il patrocinio dell’Università di Roma Tor Vergata.

Al centro dell’indagine si trova un dipinto conservato in una collezione privata straniera, identificato dagli autori come una raffigurazione dell’oratore greco Demostene.

La novità consiste soprattutto nel possibile collegamento con un’opera ricordata dalle fonti seicentesche: il parlatore togato, che Caravaggio avrebbe realizzato per il suo amico Onorio Longhi.

Se l’identificazione venisse accolta dagli specialisti, il dipinto potrebbe contribuire a illuminare una parte ancora discussa della produzione del maestro.

Il misterioso parlatore togato e l’amicizia con Onorio Longhi

L’ipotesi nasce dall’incrocio fra testimonianze letterarie, documenti storici e analisi della raffigurazione.

Onorio Longhi, architetto romano e amico di Caravaggio, rappresenta una figura importante per ricostruire l’ambiente frequentato dal pittore durante il suo soggiorno nella capitale.

La ricerca attribuisce particolare peso alle testimonianze sul dipinto raffigurante un oratore in toga e alla possibile relazione con due componimenti del poeta Giovan Battista Marino.

L’identificazione con Demostene, celebre oratore ateniese del IV secolo avanti Cristo, consentirebbe di interpretare il personaggio non come un generico filosofo antico, ma come una figura storica associata alla forza della parola.

Un soggetto che, se effettivamente realizzato da Caravaggio, mostrerebbe un aspetto particolarmente interessante della sua attività pittorica.

Le indagini scientifiche e il problema dell’autenticità

Gli studiosi illustrano la loro proposta attraverso tre contributi distinti. Occhipinti affronta il contesto storico e artistico; Frazzi approfondisce le fonti e l’iconologia; Bigetti esamina le indagini diagnostiche.

L’approccio interdisciplinare costituisce uno degli aspetti più significativi della ricerca.

Tuttavia, le analisi scientifiche di un dipinto non equivalgono automaticamente alla certificazione della sua paternità.

Lo studio dei materiali può fornire indicazioni sulla compatibilità cronologica, sui procedimenti pittorici e sugli eventuali interventi successivi. L’attribuzione richiede anche confronti stilistici, valutazioni storico-documentarie e un dibattito tra studiosi.

Una scoperta che impone prudenza

Il catalogo di Caravaggio continua a essere terreno di discussioni, proprio perché l’artista lasciò una produzione relativamente limitata e numerose opere sono state oggetto di attribuzioni controverse.

L’emergere di una nuova tela suscita inevitabilmente interesse, ma anche la necessità di verificare in modo rigoroso le argomentazioni proposte.

La collocazione in una collezione privata rende ancora più importante conoscere la provenienza, la storia conservativa e la possibilità di un esame diretto da parte di specialisti indipendenti.

Per il momento, il Demostene è dunque un’opera attribuita a Caravaggio dai tre autori dello studio, non un dipinto universalmente riconosciuto come autentico.

La forza di una ricerca che riapre il dibattito

Il valore della notizia non dipende esclusivamente dal fatto che l’attribuzione venga accettata o respinta.

La ricerca richiama l’attenzione su un’opera storicamente documentata e su un segmento della produzione caravaggesca ancora da chiarire.

Se l’ipotesi sarà confermata, potremmo trovarci davanti a un’aggiunta di enorme rilievo al patrimonio pittorico del Seicento.

Se invece dovessero emergere elementi contrari, il confronto contribuirà comunque a chiarire la storia di una tela e il contesto culturale in cui fu realizzata.

La grande storia dell’arte non si costruisce attraverso annunci sensazionali, ma attraverso prove che resistono al confronto scientifico. Ed è proprio questo il banco di prova che attende il possibile Demostene di Caravaggio.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.