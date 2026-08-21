Cambiamento climatico, agricoltura italiana sempre più a rischio

🌐 Cambiamento climatico e agricoltura italiana sono ormai un binomio inseparabile: quasi 7 aziende agricole su 10 hanno subito danni da eventi naturali estremi tra il 2023 e il 2025, mentre caldo, grandine, alluvioni e siccità stanno trasformando il rischio climatico in un problema economico strutturale.

Il dato più importante non è soltanto la percentuale delle imprese colpite. È il fatto che il clima stia entrando sempre più direttamente nei bilanci delle aziende agricole italiane, modificando raccolti, investimenti, costi di produzione e prospettive future.

Tra il 2023 e il 2025, il 67,6% delle aziende agricole italiane ha subito almeno un danno provocato da eventi naturali. La fotografia arriva dalla sesta edizione di AGRIcoltura100, realizzata su oltre 3.800 imprese del comparto. Un campione ampio che consente di leggere il fenomeno non come una successione di episodi isolati, ma come una trasformazione progressiva del profilo di rischio dell’agricoltura nazionale.

E mentre l’estate 2026 continua a mettere sotto pressione diverse aree del Paese con caldo, scarsità d’acqua e nuovi episodi di maltempo, il messaggio che arriva dalle campagne è sempre più netto: il cambiamento climatico non appartiene più al futuro. È già dentro la stagione agricola di oggi.

Agricoltura italiana, il clima è diventato un rischio economico

Per decenni l’agricoltura ha convissuto con l’incertezza meteorologica come parte integrante del mestiere. Una gelata tardiva, una grandinata improvvisa o una stagione troppo asciutta erano rischi da mettere in conto.

La differenza, oggi, è nella frequenza, nella combinazione e nell’intensità degli eventi.

Un’impresa può trovarsi a fronteggiare una primavera caratterizzata da piogge intense, seguita da temperature eccezionalmente elevate e poi da una fase di siccità. Oppure può subire una grandinata pochi giorni prima della raccolta, quando gran parte del valore economico della coltura è già stato accumulato.

È questa imprevedibilità a rendere il cambiamento climatico particolarmente difficile da gestire.

Secondo l’indagine, precipitazioni violente, grandine e tempeste, insieme alle ondate di caldo estremo, hanno interessato il 40,2% delle aziende agricole. In quasi un caso su quattro, il danno è stato considerato ingente.

Non si tratta quindi soltanto di una questione meteorologica. Quando un evento estremo distrugge una coltura, il danno si propaga lungo tutta la filiera: diminuiscono le quantità disponibili, aumentano i costi, cambiano i prezzi e si riduce la capacità dell’impresa di programmare la stagione successiva.

Grandine e caldo estremo: la doppia minaccia nei campi

La grandine rappresenta uno degli esempi più evidenti della nuova vulnerabilità agricola.

Basta un episodio particolarmente violento per compromettere in pochi minuti settimane o mesi di lavoro. Frutteti, vigneti, ortaggi e cereali possono essere danneggiati proprio nella fase più delicata del ciclo produttivo.

Il caldo estremo agisce invece in modo diverso. Non arriva necessariamente con la spettacolarità di una tempesta, ma può produrre effetti progressivi e altrettanto pesanti.

Temperature elevate per periodi prolungati aumentano il fabbisogno idrico delle colture, accelerano alcuni cicli vegetativi e possono compromettere la qualità dei prodotti. Nei periodi più delicati, lo stress termico può ridurre rese e pezzature, mentre negli allevamenti può incidere sulla produttività e sulle condizioni degli animali.

La combinazione tra temperature elevate e disponibilità limitata di acqua è particolarmente critica.

Nell’estate 2026 la questione idrica è tornata infatti al centro dell’attenzione nazionale. Le stime diffuse nelle ultime settimane indicano danni per miliardi di euro legati a caldo, siccità, grandine e incendi, con effetti significativi su comparti come riso, grano duro e ortofrutta.

Il problema, dunque, non è più soltanto quanto piove. È quando piove, con quale intensità e per quanto tempo l’acqua rimane disponibile nel territorio.

Alluvioni, gelate e frane completano la mappa dei rischi

Il quadro degli eventi estremi non si ferma alla grandine e al caldo.

Le alluvioni e le esondazioni hanno colpito il 17% delle aziende considerate nell’indagine. Un fenomeno che può distruggere direttamente le colture, ma anche danneggiare impianti, strade poderali, sistemi di irrigazione, depositi e macchinari.

A seguire ci sono gelo e brina, con il 15,2% delle imprese coinvolte, un dato particolarmente significativo perché dimostra come il cambiamento del quadro climatico non significhi semplicemente “più caldo”.

Il rischio può diventare anche una maggiore instabilità delle stagioni.

Un inverno mite può favorire un anticipo vegetativo e rendere alcune colture più vulnerabili a un successivo abbassamento delle temperature. Una gelata tardiva, arrivata quando la pianta ha già iniziato il proprio ciclo, può così provocare danni molto superiori rispetto a quelli di un normale episodio invernale.

Trombe d’aria e uragani hanno interessato il 10,4% delle imprese, mentre frane e smottamenti hanno riguardato il 7,7%.

La mappa che emerge è quella di un’agricoltura esposta contemporaneamente a rischi differenti, spesso difficili da prevedere e ancora più difficili da assicurare.

Il danno non resta nei campi: a rischio anche le infrastrutture

Il primo bersaglio sono le colture, ma il problema non finisce con il raccolto perduto.

Il 92% delle aziende colpite ha registrato danni alle coltivazioni, mentre il 23,4% ha segnalato conseguenze sulle infrastrutture.

È una distinzione decisiva.

Quando una grandinata rovina un raccolto, l’impresa perde una parte del proprio ricavo. Quando un’alluvione danneggia contemporaneamente magazzini, impianti, strade, serre o sistemi di irrigazione, il costo diventa molto più difficile da assorbire.

In questi casi l’azienda deve sostenere nuove spese proprio nel momento in cui dispone di minori entrate.

È il meccanismo che può trasformare un’emergenza meteorologica in una crisi finanziaria.

Per una grande impresa il problema può essere affrontato attraverso riserve, assicurazioni, diversificazione e capacità di investimento. Per una realtà agricola più piccola, invece, un singolo evento grave può avere conseguenze molto più profonde.

Ecco perché il tema del clima è ormai anche un tema di competitività del Made in Italy agricolo.

La contraddizione: il rischio viene percepito soprattutto dopo il danno

Uno degli aspetti più interessanti della ricerca riguarda la percezione del rischio.

Il 51% delle aziende si considera esposto a grandine e tempeste. Ma la consapevolezza del fatto che il rischio sia aumentato a causa del cambiamento climatico è molto più bassa.

La situazione cambia radicalmente quando l’impresa ha già subito un danno.

Tra le aziende colpite, la percezione del rischio sale oltre il 70% per quasi tutti gli eventi analizzati. Tra quelle che non hanno ancora subito conseguenze, invece, la soglia di attenzione può scendere intorno al 30% per le precipitazioni e arrivare a circa il 20% per altri fenomeni.

È un paradosso della prevenzione: spesso il rischio diventa concretamente percepibile soltanto quando si trasforma in una perdita.

Ma aspettare il primo danno può essere troppo costoso.

Una strategia efficace dovrebbe spostare il momento della decisione molto più avanti, prima che arrivi l’emergenza: analisi della vulnerabilità, sistemi di allerta, gestione dell’acqua, protezioni fisiche, diversificazione delle colture, coperture assicurative e investimenti tecnologici.

Dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione

L’agricoltura italiana si trova davanti a una scelta obbligata: adattarsi non è più un’opzione, ma una condizione per continuare a produrre.

L’adattamento, però, non significa soltanto installare una rete antigrandine o costruire nuovi invasi.

Significa ripensare progressivamente il modo in cui un’azienda agricola pianifica il proprio futuro.

La gestione dell’acqua è uno dei punti centrali. Irrigazione di precisione, riduzione delle perdite, recupero e accumulo della risorsa, scelta di varietà più resistenti allo stress idrico e monitoraggio digitale dei terreni possono contribuire a ridurre la vulnerabilità.

Anche la tecnologia può diventare una forma di protezione. Sensori, stazioni meteorologiche aziendali, sistemi previsionali e strumenti di agricoltura di precisione permettono di intervenire prima che il problema raggiunga il livello critico.

Ma la tecnologia da sola non basta.

Servono investimenti, infrastrutture, assicurazioni accessibili e politiche agricole capaci di premiare chi investe nella resilienza.

Il dato positivo è che la sostenibilità sta guadagnando terreno nel settore. La quota di imprese agricole considerate ad alto livello di sostenibilità è salita al 57,9%, rispetto al 49,3% del 2020. È un segnale importante perché dimostra che una parte crescente del comparto sta collegando la sostenibilità non soltanto alla tutela ambientale, ma anche alla capacità di rimanere competitiva.

Siccità, il problema che può diventare strutturale

Tra tutti i rischi, quello idrico merita una considerazione particolare.

Una grandinata può distruggere un raccolto in pochi minuti. La siccità, invece, può erodere lentamente la capacità produttiva di un territorio.

Quando i periodi asciutti si prolungano, diminuiscono le riserve disponibili, aumentano i costi dell’irrigazione e diventa più difficile garantire acqua alle colture nei momenti decisivi.

Nelle ultime settimane il problema ha assunto dimensioni economiche rilevanti. Le stime disponibili indicano una contrazione della produzione di riso, grano duro e ortofrutta in diverse aree, mentre alcune produzioni tipiche rischiano di subire effetti particolarmente pesanti.

Il rischio non riguarda soltanto l’agricoltore.

Quando diminuisce la produzione nazionale, l’effetto può arrivare fino al consumatore attraverso prezzi più elevati, maggiore dipendenza dalle importazioni e una disponibilità più incerta di alcune materie prime.

In altre parole, la crisi climatica dei campi può diventare una crisi alimentare, industriale e sociale.

Perché il clima mette alla prova anche il futuro dei giovani agricoltori

C’è poi una conseguenza meno immediata, ma decisiva: l’incertezza climatica può influenzare le scelte di investimento.

Un agricoltore che non sa se una coltura potrà garantire rese economicamente sostenibili per i prossimi dieci o vent’anni sarà inevitabilmente più prudente nel costruire serre, impianti, sistemi irrigui o nuovi stabilimenti.

Questo vale ancora di più per le nuove generazioni.

Il ricambio generazionale dell’agricoltura dipende anche dalla possibilità di considerare l’impresa agricola come un’attività con prospettive ragionevolmente prevedibili. Se il clima rende ogni stagione una scommessa, il rischio è frenare gli investimenti proprio quando sarebbero più necessari.

Per questo la resilienza climatica deve diventare parte integrante delle politiche di sviluppo agricolo.

Non basta intervenire dopo l’alluvione o dopo la grandinata. Occorre finanziare la prevenzione prima che l’evento si verifichi.

Un’agricoltura più resiliente per difendere il Made in Italy

Il dato delle 7 aziende agricole su 10 colpite in tre anni dovrebbe essere letto come un campanello d’allarme, ma non necessariamente come una condanna.

L’agricoltura italiana ha una lunga storia di adattamento. Ha imparato a produrre in territori estremamente diversi, dalle montagne alle pianure, dalle aree mediterranee alle zone più fredde. La sfida del prossimo decennio sarà trasformare questa capacità di adattamento in una vera strategia industriale e territoriale.

La posta in gioco è enorme.

Non riguarda soltanto la sopravvivenza delle singole imprese, ma la difesa di filiere agroalimentari, occupazione, paesaggio, biodiversità e identità produttive che rappresentano una parte essenziale dell’economia italiana.

Il cambiamento climatico sta già modificando le condizioni in cui quelle filiere operano. Continuare a considerarlo un’emergenza episodica significa inseguire i problemi. Considerarlo invece un rischio strutturale permette di programmare.

Ed è probabilmente questa la vera svolta che serve alle campagne italiane: passare dalla domanda “quanto ci è costato l’ultimo evento estremo?” a una domanda molto più importante: “quanto siamo preparati per il prossimo?”

Perché il prossimo temporale, la prossima ondata di calore o la prossima fase di siccità non rappresentano più un’eventualità remota. Per una parte sempre più ampia dell’agricoltura italiana, sono ormai una variabile con cui fare i conti ogni stagione.