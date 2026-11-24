🌐 Massimo Bossetti, condannato definitivamente all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha iniziato a lavorare fuori dal carcere di Bollate. Ogni giorno rientra in istituto: non si tratta di scarcerazione. La difesa prosegue intanto le iniziative sul processo.

Un’uscita dal carcere che non significa libertà

Dopo più di dodici anni trascorsi in detenzione, Massimo Bossetti torna ogni mattina oltre i cancelli del carcere di Bollate. Non per riprendere una vita da uomo libero, ma per svolgere un’attività professionale autorizzata, con orari e prescrizioni stabiliti nell’ambito del percorso penitenziario. È un cambiamento significativo nella sua quotidianità, non nella condanna: per l’omicidio di Yara Gambirasio resta infatti definitiva la pena dell’ergastolo.

Le prime uscite per lavorare risalgono, secondo le ricostruzioni diffuse in questi giorni, al 17 novembre 2026. Bossetti raggiunge una società dell’hinterland milanese che si occupa di coibentazione termoacustica. L’attività si svolge al mattino e il rientro nell’istituto è previsto poco dopo mezzogiorno. Non si tratta di una liberazione, di un annullamento della sentenza né di una revisione già concessa: cambia soltanto, nei limiti dell’autorizzazione ricevuta, il luogo in cui trascorre alcune ore della giornata.

Il nuovo impiego e il primo contatto con un mondo cambiato

Per anni il tempo di Bossetti è stato scandito dai ritmi della detenzione. Ora il lavoro richiede gesti, spostamenti e responsabilità esterne alla struttura. L’impiego richiama anche il suo passato professionale nel settore edile e rappresenta un percorso di reinserimento attraverso un’attività concreta, anziché un semplice allentamento simbolico delle restrizioni.

Il primo tragitto fuori dal penitenziario, raccontato dal suo difensore Claudio Salvagni, avrebbe avuto il sapore di uno spaesamento inatteso. Ad accompagnarlo c’erano, secondo il legale, lo stesso avvocato e il figlio Nicolas. L’autoradio che si accende automaticamente, lo smartphone privo dei vecchi tasti, perfino WhatsApp sarebbero apparsi oggetti poco familiari. Il particolare tecnologico ha conquistato i titoli, ma non deve oscurare la portata esatta del provvedimento: un detenuto che può lavorare all’esterno resta un detenuto.

Perché il lavoro esterno non cancella l’ergastolo

Il sistema penitenziario italiano prevede forme di attività lavorativa anche fuori dagli istituti, nei casi consentiti e secondo una procedura regolata. Il principio è che la pena non debba tradursi automaticamente in inattività: il lavoro può favorire disciplina, responsabilizzazione e preparazione a una possibile vita sociale futura. L’applicazione concreta dipende però da valutazioni e controlli, non da una presunta riabilitazione giudiziaria del condannato.

Nel caso Bossetti, il suo difensore ha riferito che l’iniziativa per il nuovo inserimento lavorativo sarebbe partita dall’amministrazione carceraria e non da una richiesta personale del detenuto. Le cronache descrivono una soluzione organizzativa riferita al lavoro fuori dall’istituto. Sarebbe improprio attribuirle automaticamente una qualificazione tecnica ulteriore senza il testo del relativo provvedimento. Ciò che risulta confermato è la possibilità di uscire per lavorare e l’obbligo di rientrare.

Yara Gambirasio, la condanna definitiva e la memoria del delitto

La vicenda rimanda inevitabilmente al 26 novembre 2010, quando Yara Gambirasio, tredicenne di Brembate di Sopra, scomparve dopo essere stata in palestra. Il suo corpo fu ritrovato il 26 febbraio 2011 in un campo a Chignolo d’Isola. Le indagini, durate anni e caratterizzate da una vasta raccolta di campioni genetici, portarono all’arresto di Bossetti il 16 giugno 2014.

Il processo si concluse con la condanna all’ergastolo, diventata definitiva dopo i successivi gradi di giudizio. Un ruolo centrale fu attribuito dai giudici agli accertamenti genetici relativi al profilo identificato dagli investigatori come “Ignoto 1”. La responsabilità penale di Bossetti è stata accertata con sentenza definitiva, mentre la difesa continua a contestare la ricostruzione giudiziaria e a cercare strumenti per riaprire il confronto processuale. La notizia del lavoro esterno non modifica nessuno di questi dati.

La difesa insiste sui reperti e sulla revisione del processo

Gli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini proseguono l’attività difensiva in vista di un’eventuale revisione. Un passaggio richiamato nelle cronache è il rigetto, all’inizio di ottobre 2026, di una richiesta di ulteriori accertamenti sui reperti. Le iniziative della difesa e le decisioni che le riguardano costituiscono un capitolo diverso dal trattamento penitenziario: l’ammissione al lavoro non anticipa un esito favorevole della revisione e non mette in discussione, da sola, il giudicato.

Nelle interviste recenti Bossetti ha ribadito la propria versione dei fatti, riferendo convinzioni su un possibile collegamento del delitto con l’ambiente della palestra frequentata dalla ragazza. Si tratta di affermazioni del condannato, non di nuove conclusioni investigative accertate. In una vicenda così dolorosa, distinguere ciò che è stato giudicato dalle ipotesi sostenute dalle parti è un dovere di precisione prima ancora che di linguaggio.

Il confine tra reinserimento e giustizia per la vittima

La ripresa di un’attività professionale pone una questione più ampia del singolo caso: che cosa significa concretamente reinserimento per chi sta scontando una pena gravissima? La risposta dell’ordinamento non coincide con la cancellazione del reato o della sofferenza dei familiari. Significa piuttosto verificare se, nel rispetto delle regole, un percorso lavorativo possa essere parte dell’esecuzione della pena.

La morte di Yara e il dolore della sua famiglia restano il centro umano di questa storia. Raccontare il lavoro di Bossetti senza semplificazioni non impone di scegliere tra la dignità del detenuto e la memoria della vittima. Impone di separare fatti, procedure e dichiarazioni. Dal carcere di Bollate si esce al mattino per lavorare, ma si rientra dopo poche ore: l’ergastolo resta in vigore. È questa, al momento, la sostanza della novità.

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