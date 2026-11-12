Bella Hadid, baci con Nathan Lacy sugli spalti dell’hockey

🌐 Bella Hadid condivide le immagini della serata a Denver con Nathan Lacy: le effusioni alimentano le voci di una relazione, mentre il suo messaggio celebra Hockey Fights Cancer.

Baci e abbracci a bordo pista

Bella Hadid porta sul proprio profilo Instagram una serata di hockey e, insieme, un nuovo capitolo della sua vita privata. Nelle fotografie condivise il 9 novembre, la modella compare tra baci e abbracci con l’uomo identificato come Nathan Lacy. Gli scatti arrivano dalla partita dei Colorado Avalanche disputata sabato 7 novembre alla Ball Arena di Denver.

La scena è quella degli spalti accanto alle protezioni trasparenti della pista: i due seguono l’incontro, posano vicini e si scambiano gesti affettuosi. In una delle immagini lui si avvicina scherzosamente alla guancia di lei, mentre Hadid manda un bacio verso l’obiettivo. Non si tratta quindi soltanto di una presenza nello stesso luogo, ma di una vicinanza esibita nelle fotografie.

La lettura sentimentale è immediata, ma richiede una distinzione: le effusioni sono visibili, la definizione della relazione non è esplicita. Nei resoconti disponibili non emerge un annuncio dei due che precisi da quanto tempo si frequentino o quale nome diano al loro legame. Le immagini pubblicate dalla modella aggiungono un elemento concreto alle indiscrezioni, senza rispondere a ogni domanda.

Le fotografie e ciò che non raccontano

La novità non sta soltanto nei gesti, ma nel fatto che queste immagini siano entrate nel racconto social di Hadid. Un’uscita fotografata dall’esterno e una sequenza condivisa sul proprio account hanno una diversa visibilità pubblica. In questo caso è la stessa protagonista a mostrare la serata e la compagnia, pur senza accompagnare gli scatti con una dichiarazione sentimentale formale.

L’uomo accanto a lei non viene nominato né contrassegnato nella didascalia, secondo le ricostruzioni del post. L’identificazione con Lacy arriva dai riscontri pubblicati sulle fotografie. È un dettaglio da conservare anche nel racconto della notizia: il nome del presunto nuovo compagno non è stato annunciato da Hadid nel testo che accompagna la sequenza della partita.

Restano quindi fuori dal perimetro dei fatti verificabili una data d’inizio della storia, eventuali progetti comuni e le circostanze del primo avvicinamento. Il contenuto pubblico documenta una serata insieme e atteggiamenti affettuosi. Trasformarlo in una cronologia completa significherebbe aggiungere informazioni che le fotografie, da sole, non possono fornire, anche quando il loro significato appare romantico.

Chi è Nathan Lacy, oltre l’etichetta di cowboy

Lacy viene descritto come un cowboy del Colorado, legato a Crested Butte e al mondo dei cavalli. Il profilo che emerge non è però limitato a questa immagine: lavora anche nell’impresa di costruzioni della famiglia. È soprattutto questo incarico professionale ad avere un riscontro diretto e pubblico, distinto dalle ricostruzioni che riguardano la sua frequentazione con la modella.

Sul sito della Lacy Construction compare infatti come estimator e project manager, ruoli che riguardano la stima dei lavori e la gestione dei progetti. La breve presentazione aziendale spiega che ha iniziato a lavorare nell’attività fin da giovane, crescendo in un ambiente nel quale le costruzioni facevano già parte della vita familiare.

La stessa scheda lo indica come quinta generazione della famiglia residente a Crested Butte. La precisazione riguarda il radicamento nella località, non certifica cinque generazioni di attività da cowboy. L’azienda opera a Crested Butte e nelle aree circostanti, occupandosi di scavi, lavori stradali, preparazione dei terreni e altre opere: un contesto professionale concreto, diverso da quello delle passerelle frequentate da Hadid.

Il messaggio della modella guarda alla solidarietà

Le effusioni hanno attirato l’attenzione sulla possibile nuova coppia, ma il testo pubblicato da Hadid aveva un altro centro: la serata Hockey Fights Cancer. La modella ha ringraziato gli Avalanche per aver utilizzato lo sport a sostegno di una causa più grande del risultato sul tabellone, richiamando la raccolta di fondi e la vicinanza alle famiglie colpite dal cancro.

Nel messaggio ha rivolto un pensiero alle persone che hanno affrontato la malattia, a chi la sta ancora affrontando, a chi è scomparso e ai familiari rimasti al loro fianco. È questa la cornice scelta per accompagnare le fotografie: non una didascalia costruita attorno al nuovo legame, ma il racconto di una partecipazione a un appuntamento sportivo e solidale.

Hadid ha inoltre ricordato la propria passione per l’hockey durante gli anni a New York e il legame con il Colorado fin dall’infanzia. La presenza alla partita unisce così una preferenza sportiva dichiarata e un richiamo personale al territorio. Nel post, il tifo per gli Avalanche si affianca al ringraziamento per l’iniziativa dedicata alla comunità.

La serata degli Avalanche

La presenza di Bella Hadid alla serata benefica trova conferma anche nel resoconto della NHL. La partita si è chiusa con la vittoria dei Colorado Avalanche sui Detroit Red Wings per 4-0.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.