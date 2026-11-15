Ballando, profumo e ultimatum: D’Urso esplode contro Mariotto

🌐 La lite Mariotto-D’Urso porta la giuria di Ballando con le stelle al limite del trash: dal profumo spruzzato all’ultimatum a Milly Carlucci. La puntata di sabato 14 novembre, proseguita domenica 15, termina con l’eliminazione di Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

Il ballo passa in secondo piano: al centro c’è un profumo

Un flacone di profumo prende il posto delle palette, il confronto sulle esibizioni diventa una disputa sul cattivo odore e Barbara D’Urso chiede a Milly Carlucci di scegliere tra lei e Guillermo Mariotto. A Ballando con le stelle la giuria finisce per occupare la scena più della gara: il passaggio dalla critica alla provocazione personale trasforma il tavolo dei giudici nel centro di una lite sempre meno governabile.

La precisazione sulla data è necessaria: si tratta della puntata di sabato 14 novembre 2026, proseguita nella notte di domenica 15 novembre, non di sabato 15. È il settimo appuntamento dello spettacolo di Rai 1. E mentre al tavolo si discute di rispetto, offese e posti da scambiare, la competizione arriva comunque al suo verdetto: vengono eliminati Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina.

La scintilla è il confronto con Ornella Muti

La discussione nasce durante il confronto tra D’Urso e Ornella Muti, in gara con Pasquale La Rocca. L’attrice torna a esibirsi dopo il problema alla spalla che aveva interrotto la sua prova precedente e contesta alla giurata il modo in cui è stata valutata. Nella sua lettura, i commenti ricevuti hanno riguardato troppo la persona e troppo poco gli aspetti da migliorare nel ballo.

D’Urso respinge questa impostazione e richiama anche le dichiarazioni rese dall’attrice fuori dal confronto diretto con la giuria. Il dissenso non riguarda più soltanto passi e postura: si allarga al racconto della fragilità, alle battute della settimana precedente e al modo in cui ciascuna ritiene di essere stata trattata. Sono contestazioni reciproche, non una versione condivisa di ciò che è accaduto.

Si aggiunge Simona Ventura, che domanda a Barbara se il suo atteggiamento verso La Rocca dipenda dalla mancata partecipazione del ballerino a uno spettacolo teatrale. D’Urso nega il risentimento e sostiene che fosse stato proprio lui a proporle la collaborazione, salvo cambiare idea. Anche questo passaggio resta sul terreno delle dichiarazioni: la domanda non dimostra che i giudizi di gara siano stati condizionati da questioni personali.

Mariotto spruzza, Barbara mette Milly davanti alla scelta

L’intervento di Mariotto fa cambiare natura allo scontro. Il giurato prende le difese di Muti, accusa D’Urso di essere finta e spruzza profumo nella sua direzione, accompagnando il gesto con riferimenti al cattivo odore. È qui che il confronto assume il suo aspetto più paradossale: non si sta più discutendo di come abbia ballato una concorrente, ma di un gesto rivolto a una collega seduta allo stesso tavolo.

Barbara inizialmente risponde con ironia, poi protesta apertamente. Spiega di non accettare che qualcuno le spruzzi qualcosa addosso insinuando che emani cattivo odore. Infine si rivolge alla conduttrice: «O io o lui». Non è più una replica al voto o una schermaglia tra giudici: l’ultimatum porta la questione sulla possibilità di continuare a condividere la giuria.

Il limite del trash sta proprio in questo rovesciamento: uno spettacolo costruito intorno alla danza si ritrova a discutere di profumo e convivenza tra giurati. La scena non resta confinata a una battuta, perché coinvolge gli altri componenti del tavolo e richiede interventi per riportare il confronto su un piano rispettoso. La provocazione diventa così un problema concreto nella gestione della diretta.

Le scuse contestate e il tentativo di cambiare posto

Alberto Matano richiama Mariotto al rispetto e si offre di cambiare posto per allentare la tensione. Ivan Zazzaroni sollecita scuse rivolte direttamente a Barbara; anche Carolyn Smith interviene criticamente. Il paradosso si completa: chi dovrebbe valutare i concorrenti deve prima trovare un modo per ristabilire la serenità tra colleghi, fino a ipotizzare una diversa disposizione delle sedute.

Mariotto sostiene successivamente che il riferimento al cattivo odore riguardasse gli studi di Saxa Rubra e non D’Urso. È la sua spiegazione, distinta dal gesto e dalla reazione della collega. Le parole di scusa si intrecciano alla prosecuzione della battuta, senza chiudere nettamente il caso. L’ultimatum, però, non va confuso con un provvedimento già adottato: dai riscontri disponibili non emerge una decisione definitiva sull’allontanamento di uno dei due.

L’eliminazione finale riguarda Ghione e Kuzmina

La gara ha un esito distinto dalla lite. Al ballottaggio arrivano Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina e Manuela Moreno con Carlo Aloia. A decidere è il voto del pubblico: Moreno e Aloia ottengono l’80% delle preferenze, mentre Ghione e Kuzmina si fermano al 20% e devono lasciare la competizione. Nessuna eliminazione riguarda invece i protagonisti dello scontro al tavolo.

Per Ghione non arriva un nuovo salvataggio. Nella puntata precedente la Wild Card assegnata da Matteo Addino gli aveva consentito di restare, ma questa volta il verdetto dello spareggio determina l’uscita della coppia. A vincere la settima serata sono invece Monica Guerritore e Luca Urso, davanti ad Alessandro Matri e Giada Lini e ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti.

Guerritore e Urso avevano ottenuto cinque dieci dalla giuria, per un totale di 50 punti, ai quali si sono aggiunti i 30 del tesoretto assegnato da Rossella Erra. La vittoria della puntata assegna alla coppia un bonus di 20 punti da utilizzare nel prossimo appuntamento.

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