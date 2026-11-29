🌐 Il rischio molto raro di trombosi con trombocitopenia era riconosciuto dal 2021. La notizia su AstraZeneca risale al 2024: date, dati di sorveglianza e motivazioni del ritiro europeo chiariscono il contesto.

Una notizia del 2024, un rischio noto dal 2021

Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca può causare, in casi molto rari, una sindrome che combina coaguli di sangue e riduzione delle piastrine. È un rischio riconosciuto, ma non una scoperta recente: le autorità europee lo avevano comunicato già nell’aprile 2021. Il riferimento tornato all’attenzione del lettore è invece datato 30 aprile 2024. Rileggerlo oggi, 23 novembre 2026, richiede quindi di separare la cronologia delle conoscenze mediche da quella delle notizie e del successivo ritiro commerciale.

Il nome del prodotto era Vaxzevria. Il 7 aprile 2021 l’EMA indicò che i coaguli insoliti associati a bassi livelli di piastrine dovevano essere elencati tra gli effetti indesiderati molto rari. Il 13 aprile una comunicazione di AstraZeneca, concordata con EMA e AIFA, spiegava agli operatori sanitari che una relazione causale era considerata plausibile. Il collegamento, dunque, era già oggetto di avvertenze pubbliche tre anni prima della notizia del 2024.

Che cos’è la sindrome e perché non equivale a ogni trombosi

La sigla TTS indica la sindrome da trombosi con trombocitopenia: alla formazione di trombi si accompagna un numero ridotto di piastrine. I casi descritti comprendevano trombosi venose in sedi insolite, come i seni venosi cerebrali e le vene dell’addome, ma anche trombosi arteriose. Alcuni episodi hanno avuto esito fatale. La rarità della reazione non ne riduce la gravità clinica, né elimina la necessità di riconoscerla e trattarla tempestivamente con assistenza specialistica.

È però scorretto trasformare questo rischio specifico nell’affermazione che qualsiasi trombosi successiva a una vaccinazione sia stata provocata dal vaccino. Nel documento del maggio 2021, gli esperti AIFA distinguevano gli eventi tromboembolici venosi nel complesso, non risultati più frequenti dell’atteso, da questo quadro peculiare di trombosi in sedi atipiche e piastrinopenia. Sono categorie diverse: confonderle altera sia la lettura dei dati sia la comprensione del problema sanitario individuato dalla sorveglianza.

Quanto era raro: i numeri vanno letti con la loro data

Un riferimento quantitativo viene dalla sorveglianza britannica. Nel rapporto aggiornato al 23 novembre 2022, la MHRA riportava 445 segnalazioni di eventi tromboembolici maggiori con contemporanea trombocitopenia dopo il vaccino AstraZeneca; 81 avevano avuto esito fatale. Sono numeri storici riferiti a quel sistema di segnalazione e a quella data, non un bilancio mondiale aggiornato al 2026. Non vanno inoltre presentati come il risultato di altrettante sentenze o valutazioni individuali di responsabilità.

Nello stesso rapporto, il tasso riportato dopo la prima dose, o quando la dose non era nota, era di 15,9 casi per milione di dosi. Dopo la seconda dose scendeva a 2,1 per milione. Per la prima somministrazione il dato risultava più alto negli adulti fra 18 e 49 anni rispetto alle persone di almeno 50 anni. Dose, età della popolazione e periodo osservato sono dunque informazioni indispensabili: un numero isolato non descrive correttamente il rischio.

La finestra temporale e le indicazioni cliniche

Anche il tempo trascorso dalla somministrazione conta. La scheda britannica del prodotto, aggiornata nel novembre 2023, indicava che la maggior parte dei casi si era verificata nelle prime tre settimane, pur segnalando episodi oltre quel periodo. Riportava inoltre una frequenza di segnalazione inferiore dopo la seconda dose. Queste informazioni descrivono il quadro osservato: non autorizzano ad attribuire automaticamente alla TTS un disturbo comparso a distanza di anni dalla vaccinazione.

Le avvertenze EMA del 2021 chiedevano assistenza medica urgente in presenza, nelle settimane successive all’iniezione, di sintomi quali difficoltà respiratoria, dolore toracico, gonfiore alle gambe, dolore addominale persistente o mal di testa intenso e persistente. Erano indicati anche vista offuscata, confusione, convulsioni e lividi insoliti. Si trattava di segnali per richiedere una valutazione, non di criteri sufficienti per un’autodiagnosi: la verifica clinica richiede accertamenti e competenze specialistiche.

Il ritiro europeo non fu una nuova allerta sulla TTS

Vaxzevria non dispone più di un’autorizzazione valida nell’Unione europea. La decisione della Commissione europea risale al 27 marzo 2024; il rapporto periodico di sicurezza EMA precisa che il ritiro divenne efficace il 7 maggio 2024. Sono due passaggi della stessa procedura, non due distinti ritiri. L’iniziativa partì dal titolare dell’autorizzazione, AstraZeneca, che aveva richiesto di interrompere definitivamente la commercializzazione per ragioni commerciali.

La documentazione regolatoria distingue esplicitamente quella scelta da un provvedimento fondato su nuove preoccupazioni di sicurezza o efficacia. Nel frattempo erano stati sviluppati vaccini aggiornati alle varianti, mentre per Vaxzevria non era prevista ulteriore domanda commerciale nell’Unione. Accostare il ritiro alla notizia del rischio senza queste precisazioni suggerirebbe un nesso causale che i documenti non stabiliscono: la TTS era già nota, la motivazione del ritiro era commerciale.

Le misure adottate dopo le prime segnalazioni

Il riconoscimento del rischio ebbe conseguenze concrete sulle indicazioni d’impiego. Nell’aprile 2021, in Italia, fu raccomandato l’uso preferenziale di Vaxzevria nelle persone di età superiore ai 60 anni, sulla base della rivalutazione del rapporto fra benefici e rischi. Il contesto era quello della campagna contro il Covid e della maggiore mortalità nelle fasce anziane. La raccomandazione nazionale va letta come una decisione riferita a quella fase, non come un’indicazione vaccinale attuale.

Il 21 maggio 2021 l’EMA introdusse inoltre una controindicazione per chi aveva già sviluppato trombosi con trombocitopenia dopo Vaxzevria. Agli operatori sanitari veniva chiesto di cercare eventuali trombi nei pazienti con piastrine basse entro tre settimane dalla vaccinazione e, viceversa, di controllare le piastrine in presenza di trombosi nello stesso intervallo. Per i pazienti con entrambe le condizioni era prevista assistenza specialistica.

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