Diaco, la Rai apre un’indagine sul clima dietro le telecamere

🌐 Il caso Diaco arriva a una verifica aziendale: la Rai avvia accertamenti su BellaMa’ dopo la diffusione di testimonianze e audio fuori onda. Gli ex partecipanti riferiscono presunte umiliazioni e minacce, ancora da accertare.

La Rai avvia gli accertamenti su BellaMa’

La Rai apre un’indagine interna sul clima di lavoro a BellaMa’, il programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. La decisione, annunciata l’11 novembre 2026, arriva dopo la diffusione di testimonianze di ex partecipanti e collaboratori e di registrazioni presentate come fuori onda della trasmissione. L’azienda intende verificare la fondatezza degli elementi emersi, non ha comunicato un accertamento di responsabilità.

Al centro della vicenda ci sono i racconti raccolti da Selvaggia Lucarelli: presunti insulti, umiliazioni davanti al cast, minacce sulle prospettive professionali e richieste di scuse in ginocchio. Sono accuse gravi, che richiedono riscontri. L’apertura della verifica aziendale non equivale a una conferma delle testimonianze e non consente di anticiparne gli esiti.

Le testimonianze dei due fratelli

Una delle persone ascoltate è indicata con il nome di fantasia Vanessa. Racconta di avere partecipato al programma insieme al fratello, allora diciottenne, e descrive un’esperienza durata circa nove mesi. Nella sua ricostruzione, una prima fase positiva, fatta di opportunità televisive e rapporti affettuosi, avrebbe lasciato spazio a rimproveri e aggressioni verbali.

La giovane sostiene che gli episodi avvenissero nello studio, a telecamere spente, davanti a numerose persone. Riferisce espressioni offensive e frasi con cui il conduttore avrebbe prospettato conseguenze sulla sua carriera. A suo dire, alcune tensioni sarebbero nate dalle domande rivolte agli autori sul funzionamento delle votazioni nelle sfide del programma.

Vanessa racconta inoltre di avere sofferto di attacchi di panico e di essersi rivolta ad alcuni componenti della squadra autoriale e produttiva senza ottenere il sostegno sperato. Si tratta del suo resoconto personale: le conseguenze sulla salute e le risposte attribuite agli interlocutori non risultano autonomamente accertate nel materiale disponibile.

L’audio e le frasi attribuite al conduttore

Il fratello, presentato con il nome di fantasia Francesco, conferma alla giornalista la versione della sorella. Secondo quanto riferito nell’inchiesta, sarebbe stato lui a registrare un fuori onda durante il quale Diaco avrebbe inveito contro alcuni membri del cast. Il contesto indicato è quello delle contestazioni sulle regole della gara interna.

Nella registrazione diffusa vengono attribuite al conduttore le espressioni «Bestie» e «Vi faccio neri». L’esistenza di materiale audio è richiamata anche nella comunicazione con cui la Rai annuncia gli accertamenti. Questo non significa, però, che l’azienda ne abbia già certificato pubblicamente il contesto completo o tratto conclusioni sulle responsabilità personali.

Il racconto dei due fratelli comprende anche presunte battute a sfondo sessuale e interventi sul loro rapporto familiare. Sono circostanze riferite dai testimoni, distinte dalle parole contenute nell’audio pubblicato. Una registrazione non dimostra automaticamente tutti gli altri episodi descritti: ogni contestazione conserva un proprio contenuto e necessita di una verifica separata.

I telefoni: una distinzione necessaria

Tra le affermazioni più delicate c’è quella relativa ai telefoni. Secondo Vanessa, Diaco avrebbe detto ai partecipanti di conoscere anche ciò che facevano fuori dallo studio e avrebbe parlato di dispositivi e indirizzi IP sotto controllo. La testimonianza descrive quindi parole che il conduttore avrebbe pronunciato, non un’attività tecnica di sorveglianza dimostrata.

Nel materiale disponibile non emergono riscontri che consentano di affermare che i cellulari siano stati effettivamente monitorati. Trasformare quella dichiarazione attribuita in un controllo realmente avvenuto cambierebbe il significato della notizia. Lo stesso criterio vale per le presunte minacce professionali: sono parte delle accuse raccolte, non provvedimenti o ritorsioni già documentati.

Il precedente dell’intervista a Ravagnani

La nuova vicenda segue le polemiche sull’intervista del 3 novembre ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le stelle. In quel confronto Diaco aveva rivolto domande sulla sua sfera privata. Le contestazioni riguardavano dunque un’intervista trasmessa, mentre le testimonianze pubblicate l’11 novembre si concentrano soprattutto sui comportamenti che sarebbero avvenuti dietro le quinte.

Nella dichiarazione diffusa l’8 novembre, Diaco aveva riconosciuto che avrebbe potuto utilizzare toni diversi e meno incalzanti con Ravagnani. Aveva spiegato di averlo convocato in camerino per anticipargli i contenuti dell’intervista e aveva respinto le insinuazioni su presunti approcci personali. Quella presa di posizione riguarda il caso precedente, non costituisce una risposta alle nuove testimonianze.

Nelle verifiche svolte per questo articolo non è stata rintracciata una replica pubblica specifica del conduttore alle accuse diffuse l’11 novembre. Questa assenza non può essere interpretata come un’ammissione. Restano distinti il diritto dei testimoni a raccontare la propria esperienza, la posizione del diretto interessato e gli accertamenti annunciati dall’azienda.

Che cosa ha comunicato l’azienda

Nel pomeriggio dell’11 novembre la programmazione di BellaMa’ risultava confermata con Diaco alla conduzione. Le ipotesi di sospensione o sostituzione circolate nelle stesse ore non vanno quindi presentate come decisioni ufficialmente adottate. Nel materiale consultato non è annunciato un esito dell’indagine interna né una misura definitiva nei confronti del conduttore o della trasmissione.

La nota Rai indica il perimetro della verifica: accertare quanto accaduto e valutare la veridicità degli elementi emersi. L’azienda dichiara inoltre che l’iniziativa è rivolta alla tutela della dignità e della sicurezza di lavoratori, collaboratori e ospiti delle produzioni del servizio pubblico.

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