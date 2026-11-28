🌐 Ad Albenga un 38enne avrebbe sottratto biciclette e monopattini lungo i tragitti legati all’obbligo di firma. La vicenda, ha portato all’aggravamento della misura cautelare e al trasferimento a Imperia.

I presunti furti lungo il tragitto per la caserma

Doveva presentarsi ai carabinieri per rispettare l’obbligo di firma. Secondo gli investigatori, proprio gli spostamenti verso la caserma e quelli immediatamente successivi sarebbero coincisi con alcuni furti di biciclette e monopattini. È la ricostruzione al centro della vicenda di un uomo di 38 anni arrestato ad Albenga, in provincia di Savona, dopo un provvedimento di aggravamento della misura cautelare.

I militari della stazione di Albenga hanno rintracciato l’uomo e dato esecuzione all’ordinanza dell’autorità giudiziaria. Dopo le formalità, il 38enne è stato trasferito nel carcere di Imperia. Sono questi i passaggi procedurali riferiti all’epoca dell’intervento, da distinguere dalle responsabilità per i singoli furti, che restano oggetto delle contestazioni e non possono essere presentate come definitivamente accertate.

Il punto particolare dell’indagine non è soltanto il tipo di mezzi sottratti, ma la relazione temporale ipotizzata con le presentazioni al comando. I carabinieri avrebbero individuato episodi avvenuti poco prima della firma oppure subito dopo. La ricostruzione riguarda quindi entrambe le direzioni del tragitto: non esclusivamente il percorso compiuto per raggiungere gli uffici dell’Arma.

Il monopattino parcheggiato vicino al comando

Tra gli episodi ricostruiti ce n’è uno indicato come particolarmente significativo per l’aggravamento della misura. Dopo essersi presentato in caserma e aver adempiuto all’obbligo, il 38enne avrebbe raggiunto gli stalli del centro commerciale Ipercoop, poco distante dal comando. Qui era parcheggiato un monopattino elettrico, assicurato con un catenaccio. L’episodio viene collocato nei giorni precedenti alla diffusione della notizia, senza una data precisa resa pubblica.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo avrebbe divelto la chiusura e si sarebbe allontanato a bordo del mezzo. La sequenza descritta è dunque successiva alla firma: prima la presentazione ai carabinieri, poi il presunto impossessamento del monopattino nelle vicinanze. Anche questo dettaglio va mantenuto sul piano dell’accusa, pur essendo stato indicato dagli investigatori tra gli elementi raccolti a sostegno della richiesta di una misura più restrittiva.

La formula secondo cui l’uomo avrebbe rubato “per andare a firmare” riassume soltanto una parte dell’ipotesi investigativa. I riscontri riferiti pubblicamente descrivono furti collocati prima o dopo l’adempimento; non riportano una confessione sulla finalità delle sottrazioni. La coincidenza con gli spostamenti non equivale, da sola, alla prova del movente di ogni singolo episodio contestato.

Dall’obbligo di firma alla custodia cautelare

Il 38enne era già sottoposto all’obbligo di presentazione per altre vicende giudiziarie. Gli accertamenti sui nuovi episodi hanno portato il Tribunale di Savona a disporre l’aggravamento della misura, con l’applicazione della custodia in carcere. Non è stato quindi riferito soltanto un intervento nell’immediatezza di un presunto furto: il trasferimento nel penitenziario è avvenuto in esecuzione di un provvedimento giudiziario.

L’obbligo di firma è il nome comunemente usato per l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disciplinato dall’articolo 282 del codice di procedura penale. Il giudice prescrive alla persona interessata di presentarsi presso un determinato ufficio. È una misura cautelare che impone un adempimento personale, diversa dalla custodia in un istituto penitenziario.

In generale, la disciplina delle misure cautelari consente di modificarle quando cambiano le esigenze che ne giustificano l’applicazione. L’articolo 299 contempla anche la sostituzione con una misura più grave quando tali esigenze risultano aggravate. Questo è il quadro normativo generale: le motivazioni specifiche del caso non vanno ricostruite oltre quanto reso noto, in assenza del testo integrale dell’ordinanza.

I dettagli che non risultano pubblicati

I resoconti disponibili parlano di più episodi e citano biciclette e monopattini, ma non forniscono un conteggio complessivo preciso delle sottrazioni attribuite all’uomo. Non indicano neppure il valore totale dei mezzi o un elenco completo dei proprietari coinvolti. Non è quindi possibile quantificare il danno economico sulla base delle informazioni pubblicate.

Nella verifica effettuata al 13 novembre 2026 non sono emersi ulteriori sviluppi processuali riconducibili con certezza a questa specifica vicenda. Le informazioni di settembre documentano il trasferimento a Imperia, ma non consentono di affermare che la situazione cautelare sia rimasta invariata fino a oggi. Non risultano, nei materiali consultati, dichiarazioni della difesa o un esito definitivo del procedimento.

La distinzione è sostanziale: l’esecuzione di una misura cautelare e l’accertamento definitivo della responsabilità penale sono piani diversi. L’arresto non costituisce una condanna. La presunzione di innocenza continua ad applicarsi anche quando l’autorità giudiziaria dispone una restrizione della libertà personale; l’articolo 27 della Costituzione stabilisce che l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

L’intervento dei carabinieri di Albenga

L’attività è stata condotta dai militari della stazione cittadina, che hanno raccolto gli elementi sui presunti furti e successivamente eseguito il provvedimento restrittivo. Il nucleo della vicenda resta il rapporto, ipotizzato dagli investigatori, tra le sottrazioni dei mezzi e gli appuntamenti imposti dalla precedente misura. All’esecuzione dell’ordinanza ha fatto seguito il trasferimento del 38enne nella casa circondariale di Imperia.

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