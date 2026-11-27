🌐 A Seoul un ago nel canale spinale dopo l’agopuntura è stato rimosso con la paziente sveglia. Un evento raro, da distinguere dai normali effetti locali del trattamento.

Il dolore al braccio e la scoperta nel collo

Dolore e intorpidimento al braccio sinistro dopo una seduta di agopuntura al collo: gli accertamenti hanno individuato un ago nel canale spinale cervicale. La paziente, 63 anni, è stata trattata al Seoul Hospital dell’Ewha Womans University. Il resoconto clinico è stato pubblicato online il 15 settembre 2026: questa è la data della pubblicazione, non dell’incidente.

L’ago si trovava tra C4 e C5. La donna conservava la forza muscolare e non è stata confermata la perforazione della dura madre, la membrana protettiva del sistema nervoso centrale. I chirurghi lo hanno estratto con anestesia locale e paziente sveglia, usando la fluoroscopia e mantenendo il dialogo per controllare eventuali cambiamenti neurologici.

Il precedente giapponese: controllare anche i frammenti

Non è il primo episodio documentato di questo tipo. Un precedente pubblicato nel gennaio 2023 riguardava un uomo di 37 anni che si era praticato autonomamente l’agopuntura. L’ago si era spezzato e la parte rimasta nel collo aveva raggiunto il canale spinale. Il paziente presentava dolore cervicale e difficoltà nella deambulazione: un quadro diverso da quello della donna trattata a Seoul.

In quel caso le radiografie mostravano un corpo estraneo metallico tra le prime due vertebre cervicali. La tomografia computerizzata ne aveva chiarito il percorso e il contatto con il midollo. L’intervento era stato eseguito in anestesia generale, non da sveglio, in una sala operatoria ibrida dotata di strumenti di imaging.

L’équipe aveva utilizzato una TC a fascio conico per verificare durante l’operazione che l’estrazione fosse completa. È un dettaglio rilevante: gli aghi sono sottili e fragili, quindi localizzarli non basta; occorre anche controllare che non restino porzioni metalliche. Dopo la rimozione, i sintomi dell’uomo erano scomparsi senza complicazioni riportate dagli autori.

Un altro caso mostra come i disturbi possano progredire

Un distinto resoconto cinese, pubblicato il 10 agosto 2026, descrive invece una donna di 51 anni ricoverata il 20 gennaio 2025 a Huizhou. Aveva già disturbi sensitivi prima dei trattamenti; dopo una successiva procedura di agopuntura aveva sviluppato nuovi problemi, fra cui debolezza alle gambe e difficoltà ad accovacciarsi, rialzarsi e salire le scale. Non tutti i sintomi erano dunque comparsi dopo l’agopuntura.

Gli esami avevano individuato un oggetto metallico di circa 15,7 millimetri nel canale spinale, al livello T12-L1. Il 24 gennaio 2025 era stato rimosso chirurgicamente, con un intervento che comprendeva anche la stabilizzazione del segmento vertebrale. Il miglioramento non era stato immediato: nella descrizione clinica diventava più evidente durante la quinta settimana.

La dinamica restava incerta. Gli autori consideravano sia una rottura durante un’inserzione troppo profonda sia una successiva migrazione dai tessuti circostanti. La paziente non aveva fornito i dettagli della procedura. Sono quindi ipotesi ricostruttive, non meccanismi dimostrati; inoltre, il singolo caso non permette di separare con certezza il contributo della riabilitazione dal recupero postoperatorio naturale.

Perché un caso raro non misura il rischio generale

Questi resoconti documentano eventi importanti, ma non dicono da soli quante volte accadano rispetto al numero complessivo dei trattamenti. Una revisione coreana pubblicata nel marzo 2024 ha analizzato proprio la qualità delle descrizioni degli eventi traumatici associati all’agopuntura. Gli studiosi hanno incluso 28 lavori, valutando informazioni sui pazienti, conseguenze cliniche e caratteristiche delle procedure.

Il limite principale era la documentazione: le condizioni dei pazienti e gli eventi avversi risultavano descritti meglio delle modalità di esecuzione dell’agopuntura. Solo tre studi ricevevano una valutazione di causalità certa; dodici erano considerati non valutabili per insufficienza delle informazioni. Queste proporzioni riguardano gli studi esaminati, non il rischio di complicazioni per chi si sottopone al trattamento.

La distinzione è essenziale anche quando si legge una notizia clinica: descrivere un danno, ricostruire come sia avvenuto e stabilire l’appropriatezza della procedura sono passaggi differenti. La revisione proponeva una documentazione più rigorosa proprio perché l’assenza di dettagli tecnici rende difficile attribuire le cause e ricavare indicazioni affidabili per la pratica. Non autorizzava a considerare ogni evento successivo a una seduta come automaticamente provocato dalla seduta stessa.

Sicurezza e decorso: due piani da non confondere

Il National Center for Complementary and Integrative Health statunitense distingue la relativa scarsità di complicazioni segnalate dalla possibilità di conseguenze gravi quando il trattamento è eseguito in modo improprio. Tra quelle indicate figurano infezioni, lesioni di organi e danni al sistema nervoso centrale. L’uso di aghi non sterili e modalità scorrette di esecuzione sono problemi di sicurezza esplicitamente richiamati dall’istituzione.

Negli Stati Uniti gli aghi per agopuntura sono regolati come dispositivi medici e devono essere sterili ed etichettati per uso singolo. La sterilità e la corretta esecuzione affrontano rischi diversi: prevenire la contaminazione non equivale a escludere un danno meccanico. È questa distinzione, ricavabile dalle indicazioni istituzionali, che permette di leggere gli episodi descritti senza confondere infezione e penetrazione di un corpo estraneo.

Nel caso di Seoul, al controllo ambulatoriale di sette mesi i sintomi erano completamente risolti, senza infezioni tardive o peggioramento neurologico.

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