Adriana Abascal chiude con Emanuele Filiberto: “Non torno indietro”

🌐 Adriana Abascal, Emanuele Filiberto, rottura e riconciliazione: l’imprenditrice messicana racconta per la prima volta cosa è accaduto dopo il riavvicinamento con il principe e spiega perché ha scelto di non ricominciare. Al centro della decisione ci sono lavoro, famiglia, stili di vita e progetti per il futuro.

La storia d’amore tra Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia non avrà un terzo capitolo. Dopo mesi di fotografie, indiscrezioni e immagini che sembravano raccontare una possibile seconda possibilità, è stata la stessa imprenditrice messicana a mettere ordine nella vicenda.

Le sue parole arrivano in un momento nel quale il rapporto era già stato dichiarato concluso anche dal principe. Ma il racconto di Abascal aggiunge un elemento importante: all’inizio del 2026 i due si sono effettivamente rivisti per capire se esistessero ancora le condizioni per ripartire.

La risposta, per lei, è stata negativa.

Non ci sarà dunque una nuova riconciliazione. E soprattutto, secondo la sua ricostruzione, non sarebbe corretto parlare di una seconda rottura: dopo la separazione del 2025 ci fu un riavvicinamento, ma non un vero ritorno di coppia.

Adriana Abascal: “Non c’è possibilità di riconciliazione”

La frase che chiude definitivamente le indiscrezioni è netta: “Non c’è possibilità di riconciliazione”.

Abascal ha raccontato che, dopo la fine della relazione avvenuta nel 2025, lei ed Emanuele Filiberto hanno ripreso a frequentarsi per alcune settimane nei primi mesi del 2026. Le immagini dei due insieme, anche in occasione di eventi pubblici, avevano inevitabilmente alimentato l’ipotesi di un ritorno di fiamma.

La realtà, secondo l’imprenditrice, era diversa.

Quel periodo sarebbe servito soprattutto a capire se il rapporto avesse ancora una prospettiva. Rivedere l’ex compagno e trascorrere nuovamente del tempo insieme le avrebbe permesso di confrontarsi con una domanda precisa: è questa la vita che voglio costruire?

La conclusione è arrivata dopo quella verifica personale.

“No” è stata, in sostanza, la risposta.

Per questo Abascal insiste sulla differenza tra riavvicinamento e riconciliazione. Le apparizioni insieme potevano suggerire una coppia nuovamente unita, ma dal suo punto di vista non si era mai verificato un vero ritorno alla relazione.

Il significato di quelle fotografie insieme

Il dettaglio è importante perché per diversi mesi le immagini pubbliche avevano raccontato una storia apparentemente diversa.

Abascal ed Emanuele Filiberto erano stati nuovamente fotografati insieme e lei aveva accompagnato il principe anche ad alcuni appuntamenti mondani. Un comportamento che, visto dall’esterno, poteva sembrare il segnale di una relazione tornata in vita.

L’imprenditrice ha invece spiegato che in quelle occasioni aveva scelto di esserci anche per sostenere alcuni progetti dell’ex compagno, consapevole del clamore che la loro presenza insieme avrebbe inevitabilmente suscitato.

Quindi niente promessa di matrimonio, nessun nuovo inizio e nessuna coppia ricostituita: la frequentazione è stata, per lei, soprattutto un momento di riflessione.

Il vero motivo della separazione: due vite che non coincidono

Dietro la fine della storia, secondo Abascal, non ci sarebbe un singolo episodio.

La questione sarebbe molto più profonda e riguarderebbe il modo in cui i due immaginano il proprio futuro.

“I nostri obiettivi e i nostri modi di vivere sono diversi”, ha spiegato l’imprenditrice.

Una frase che riassume una distanza maturata progressivamente. Abascal ha infatti costruito negli ultimi anni una vita fortemente legata al lavoro, alla famiglia e alla gestione della propria azienda.

È madre di tre figli e dal 2021 guida Maison Skorpios, il marchio di calzature che ha fondato e sviluppato personalmente. La sua quotidianità, racconta, richiede organizzazione, impegno e una presenza costante.

La prospettiva di una vita diversa, fatta soprattutto di eventi mondani, gala e occasioni sociali, non sembra invece più rappresentare ciò che desidera per il futuro.

Non è necessariamente una critica rivolta a Emanuele Filiberto. È soprattutto la descrizione di due modelli di vita che non sono riusciti a trovare un punto d’incontro stabile.

“Non mi vedo in una vita di ozio, tra gala e feste”

È proprio questa una delle dichiarazioni destinate a far discutere.

Abascal ha raccontato di non vedersi nel futuro in una dimensione costruita intorno a gala, feste e vita mondana. All’inizio della relazione quel mondo poteva anche essere divertente e affascinante. Con il passare del tempo, però, la sua prospettiva è cambiata.

Oggi la priorità è diversa.

La sua vita ruota intorno all’azienda, ai figli, agli impegni professionali e a una quotidianità che, per sua stessa ammissione, si svolge tra diverse città e diversi fusi orari.

Il punto non è dunque il rifiuto della mondanità in sé. Abascal continua a frequentare eventi internazionali e ambienti legati alla moda e all’alta società. La differenza sta nella centralità che questi elementi occupano nel progetto di vita.

Ed è qui che la relazione avrebbe incontrato il proprio limite.

La donna dietro Maison Skorpios

Per capire la decisione di Abascal bisogna guardare anche alla sua dimensione professionale.

L’imprenditrice ha costruito Maison Skorpios partendo dal mondo della moda e delle calzature. Il marchio, nato cinque anni fa, è diventato una componente importante della sua identità pubblica.

Proprio in questi giorni Abascal si trova in Portogallo per presentare la nuova collezione del brand e celebrare un altro passaggio significativo nella crescita dell’azienda.

La sua attività imprenditoriale non è quindi un semplice elemento del curriculum. È una parte fondamentale del suo presente.

“Dirigo un’azienda e ho tre figli”, ha spiegato, sottolineando quanto la propria esistenza abbia bisogno di struttura, lavoro e dedizione.

È probabilmente questa la chiave per comprendere la sua decisione più di qualsiasi indiscrezione sentimentale.

Abascal non sta semplicemente scegliendo se tornare o meno con un uomo. Sta valutando se una determinata relazione sia compatibile con la vita che vuole continuare a costruire.

Emanuele Filiberto aveva già parlato della separazione

La nuova intervista di Abascal arriva dopo le dichiarazioni dello stesso Emanuele Filiberto.

A settembre, ospite di Verissimo, il principe aveva raccontato la fine della relazione, definendola definitiva e spiegando di essere “felicemente single”. Aveva comunque parlato con affetto dell’imprenditrice, ricordando l’intensità del periodo trascorso insieme e lasciando aperta almeno la possibilità di un rapporto amichevole in futuro.

Anche il suo racconto confermava quindi che la storia era arrivata al termine.

Le parole di Abascal aggiungono però la prospettiva dell’altra metà della coppia e chiariscono soprattutto il significato di quelle settimane trascorse nuovamente insieme.

Non un ritorno fallito, ma un tentativo di capire se valesse la pena ricominciare.

E per lei quella verifica avrebbe prodotto una risposta definitiva.

Una storia iniziata nel 2025 e diventata subito molto pubblica

La relazione tra Abascal ed Emanuele Filiberto era diventata pubblica nel 2025, dopo le prime apparizioni insieme e le fotografie che avevano attirato l’attenzione della cronaca internazionale.

La coppia aveva rapidamente assunto una forte esposizione mediatica, anche per il profilo dei due protagonisti.

Da una parte Emanuele Filiberto di Savoia, figura conosciuta nel mondo della televisione, dell’imprenditoria e della cronaca mondana italiana.

Dall’altra Adriana Abascal, imprenditrice messicana con una lunga esperienza nel mondo della moda, madre di tre figli e fondatrice di un marchio internazionale.

Il loro rapporto era nato in un contesto internazionale e si era sviluppato tra viaggi, eventi e apparizioni pubbliche.

Nel dicembre 2025 era arrivata la prima conferma della separazione. Poi, pochi mesi dopo, le fotografie del loro riavvicinamento avevano riaperto il capitolo.

Ora Abascal chiarisce che quel capitolo non è stato realmente riaperto.

Anche la questione del matrimonio ha pesato

Nel racconto di Abascal emerge anche un’altra questione importante: la diversa idea di futuro.

La relazione si era sviluppata mentre Emanuele Filiberto era ancora formalmente sposato con Clotilde Courau. Successivamente il principe ha annunciato il percorso verso il divorzio e, nei mesi successivi, la possibilità di un matrimonio con Abascal era stata oggetto di indiscrezioni.

La situazione aveva quindi alimentato aspettative molto elevate intorno alla coppia.

Abascal, però, oggi guarda a quella fase con maggiore distanza.

Il tema non sembra essere semplicemente quello di un matrimonio che non si è realizzato. Piuttosto, la questione riguarda la consapevolezza maturata sul fatto che anche una relazione intensa può non essere sufficiente quando i progetti personali prendono direzioni differenti.

Nessun rancore, ma strade separate

Nonostante la fermezza della decisione, Abascal non racconta la fine della storia in termini conflittuali.

Anzi, ha sottolineato di conservare un ricordo positivo dell’esperienza vissuta con Emanuele Filiberto e di non avere intenzione di trasformare la separazione in una guerra di dichiarazioni.

Il messaggio è piuttosto quello di una donna che ritiene di aver capito qualcosa di importante su se stessa.

Una relazione può essere stata autentica e importante e, allo stesso tempo, non essere quella giusta per il futuro.

È questo il concetto che attraversa le sue parole.

La fine, dunque, non cancella ciò che è stato. Ma non obbliga nemmeno a cercare una nuova possibilità.

“Il finale felice non è restare insieme a tutti i costi”

Nell’intervista c’è una riflessione che va oltre la cronaca rosa.

Abascal ha parlato anche del significato che attribuisce oggi al “lieto fine”.

La sua idea è che un finale felice non coincida necessariamente con il restare insieme alla persona amata per sempre. In alcuni casi, può significare riconoscere che una determinata storia non corrisponde più alla propria vita e avere la lucidità di fermarsi.

È una posizione maturata anche attraverso il periodo di riavvicinamento con Emanuele Filiberto.

Rivedersi, frequentarsi e trascorrere nuovamente del tempo insieme avrebbe avuto proprio questo effetto: permetterle di verificare direttamente se il sentimento potesse trasformarsi in un progetto concreto.

La risposta è stata negativa.

E una volta presa quella decisione, Abascal sembra intenzionata a guardare avanti.

Il nuovo capitolo di Adriana Abascal

Mentre la cronaca continua a interrogarsi sul futuro sentimentale di Emanuele Filiberto, Abascal sembra aver già individuato le proprie priorità.

Maison Skorpios, i tre figli e il lavoro occupano un posto centrale nella sua quotidianità. La nuova collezione del marchio e i progetti imprenditoriali rappresentano il prossimo capitolo concreto della sua vita pubblica.

A quasi 56 anni, l’imprenditrice racconta anche un rapporto diverso con il tempo e con l’immagine di sé.

Non cerca più necessariamente di corrispondere allo sguardo degli altri. Parla piuttosto di presenza, autenticità, disciplina e serenità.

È una trasformazione che sembra riflettersi anche nel modo in cui affronta la fine della relazione.

Nessun colpo di scena, nessuna porta lasciata socchiusa e nessuna promessa di ritorno.

La storia con Emanuele Filiberto, secondo la versione di Abascal, è terminata perché i due hanno scoperto di volere cose diverse dalla propria vita.

E proprio il breve riavvicinamento del 2026 sarebbe servito a rendere quella consapevolezza ancora più chiara.

Oggi resta il ricordo di una relazione intensa, ma soprattutto una decisione precisa: proseguire separatamente, senza trasformare il passato in un ostacolo per il futuro.