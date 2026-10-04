4 ottobre Metrolunario del giorno: San Francesco, Sputnik e curiosità

🌐 Il Metrolunario del giorno del 4 ottobre racconta San Francesco d’Assisi, il primo Sputnik nello spazio, Buster Keaton, la Giornata mondiale degli animali e una novità storica per l’Italia: dal 2026 il 4 ottobre è ufficialmente festa nazionale. A chiudere la pagina del calendario, il segno zodiacale protagonista secondo il clima astrologico della giornata.

Il racconto del 4 ottobre tra fede, spazio, cinema e memoria

Ci sono date che entrano nel calendario in punta di piedi e altre che sembrano arrivare con una banda musicale. Il 4 ottobre 2026 appartiene decisamente alla seconda categoria.

Per l’Italia, questa non è una domenica d’autunno come le altre. È infatti il primo 4 ottobre celebrato come festa nazionale di San Francesco d’Assisi, dopo l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2026, della legge che ha istituito ufficialmente la festività.

E il protagonista non potrebbe essere più riconoscibile: Francesco d’Assisi, il santo della povertà scelta, della fraternità, della pace e del rapporto con il creato.

Ma il calendario non si ferma ad Assisi.

Il 4 ottobre 1957 l’umanità ricevette il primo vero “bip” dallo spazio con Sputnik 1, il satellite sovietico che inaugurò l’era spaziale. Nello stesso giorno, nel 1895, nasceva Buster Keaton, uno dei geni del cinema muto, l’uomo capace di far ridere senza quasi mai cambiare espressione.

E poi ci sono gli animali, celebrati proprio oggi nella Giornata mondiale degli animali, scelta in coincidenza con la festa di San Francesco, tradizionalmente associato alla cura del creato e degli esseri viventi.

Insomma, il 4 ottobre mette insieme spiritualità, tecnologia, cinema, natura e storia. Non male per una sola pagina di calendario.

Santo del Giorno: San Francesco d’Assisi

Il Santo del Giorno del 4 ottobre è San Francesco d’Assisi, uno dei santi più conosciuti e amati della tradizione cristiana.

Nato ad Assisi nel 1182, Francesco proveniva da una famiglia agiata legata al commercio della stoffa. Da giovane conobbe la vita mondana e partecipò anche alle vicende militari del suo tempo. Dopo un periodo di crisi e di profonda trasformazione personale, scelse progressivamente una vita fondata sulla povertà, sulla predicazione e sulla fraternità.

La sua esperienza portò alla nascita della fraternità francescana e contribuì a trasformare profondamente la spiritualità cristiana del Medioevo.

Uno degli elementi più caratteristici della sua figura è il rapporto con il creato. Il Cantico delle creature, tradizionalmente attribuito a Francesco, celebra il sole, la luna, l’acqua, il fuoco e la terra con un linguaggio che continua a essere sorprendentemente attuale.

Non è casuale, dunque, che proprio il 4 ottobre sia diventato anche il giorno scelto per la Giornata mondiale degli animali. La ricorrenza internazionale nasce infatti in relazione alla festa di San Francesco, considerato patrono degli animali.

Il primo 4 ottobre da festa nazionale

C’è però un elemento che rende il 4 ottobre 2026 particolarmente significativo per l’Italia.

La legge 8 ottobre 2025, n. 151, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, ha istituito la festa nazionale di San Francesco d’Assisi. La norma inserisce il 4 ottobre tra i giorni festivi nazionali e indica tra le finalità della ricorrenza la promozione dei valori di pace, fratellanza, tutela dell’ambiente e solidarietà.

È quindi la prima volta che il calendario nazionale italiano presenta il 4 ottobre con questo nuovo status.

Una pagina del calendario, in altre parole, cambia ufficialmente peso.

Accadde Oggi: il 4 ottobre 1957 nasce l’era spaziale

Il 4 ottobre 1957 l’Unione Sovietica lanciò Sputnik 1, il primo satellite artificiale della Terra.

Il satellite partì dal cosmodromo di Baikonur, nell’allora Kazakistan sovietico. Aveva una forma sferica, un diametro di circa 58 centimetri e un peso di circa 83,6 chilogrammi. Una volta entrato in orbita, compiva un giro della Terra in circa 98 minuti.

A guardarlo oggi sembra quasi un oggetto semplice: una sfera metallica con antenne. Ma il suo significato storico fu enorme.

Sputnik dimostrava infatti che l’umanità era riuscita a collocare un oggetto costruito sulla Terra in orbita attorno al nostro pianeta.

E soprattutto trasmetteva un segnale radio che poteva essere ascoltato dalle stazioni di terra e persino seguito da radioamatori. Quel celebre segnale trasformò un risultato tecnologico in un’esperienza globale: lo spazio, improvvisamente, aveva una voce.

Il lancio ebbe anche conseguenze politiche. Il successo sovietico sorprese e preoccupò gli Stati Uniti, contribuendo ad accelerare il programma spaziale americano. La corsa allo spazio diventò così uno dei grandi capitoli della Guerra fredda.

Nel giro di pochi mesi arrivarono nuovi satelliti, nuovi programmi e nuove ambizioni. Nel 1958 gli Stati Uniti istituirono la NASA, anche nel clima di risposta generato dalla sfida tecnologica aperta da Sputnik.

Dodici anni dopo, gli esseri umani sarebbero arrivati sulla Luna.

Tutto era cominciato con una piccola sfera metallica che faceva “bip”.

Nati in questo giorno: Buster Keaton, il genio che non rideva mai

Il 4 ottobre 1895 nasceva a Piqua, nel Kansas, Joseph Frank Keaton, passato alla storia come Buster Keaton.

Attore, regista e sceneggiatore, Keaton è considerato uno dei grandi maestri del cinema muto. Il suo tratto distintivo era talmente evidente da diventare quasi un marchio di fabbrica: la faccia impassibile davanti al caos più totale.

Tre elementi definivano il suo stile: acrobazie, invenzioni visive e una comicità costruita sul contrasto fra la tranquillità del protagonista e l’assurdità di ciò che gli accade intorno. Treccani lo descrive come l’uomo dalla maschera imperturbabile, capace di contrapporre la propria immobilità alla mutevolezza convulsa del mondo.

Keaton aveva cominciato prestissimo a esibirsi. Cresciuto in una famiglia di artisti di vaudeville, salì sul palcoscenico già da bambino e imparò rapidamente i meccanismi della comicità fisica e dell’acrobazia.

Nel cinema arrivò nel 1917, lavorando inizialmente accanto a Roscoe “Fatty” Arbuckle. Negli anni Venti costruì poi una serie di film destinati a diventare classici, tra cui La palla n. 13, Come vinsi la guerra, Il cameraman e Accidenti, che ospitalità!.

La sua comicità aveva una caratteristica ancora oggi sorprendentemente moderna: non aveva bisogno di spiegare la battuta.

Bastavano un movimento, un’inquadratura, una casa che crolla, un treno che passa nel posto sbagliato o una situazione completamente fuori controllo.

E Keaton restava lì.

Serissimo.

È probabilmente questo il suo superpotere cinematografico.

Il 4 ottobre e gli animali: quando San Francesco incontra il mondo naturale

Il 4 ottobre è la Giornata mondiale degli animali, una ricorrenza dedicata alla sensibilizzazione sul benessere e sulla tutela degli animali.

La scelta della data è legata proprio a San Francesco d’Assisi, la cui festa ricorre il 4 ottobre. L’organizzazione World Animal Day ricorda che la ricorrenza fu scelta nel 1931 a Firenze, durante un congresso internazionale delle organizzazioni per la protezione degli animali.

Il legame con Francesco è particolarmente evidente nell’immaginario popolare. Il santo viene spesso rappresentato insieme agli animali e la sua spiritualità è associata a una visione del creato come realtà da rispettare e custodire.

È una delle caratteristiche che hanno contribuito a rendere la sua figura comprensibile anche oltre i confini strettamente religiosi.

In un’epoca nella quale il tema della tutela ambientale è entrato stabilmente nel dibattito pubblico, il messaggio francescano viene spesso riletto anche in questa prospettiva.

Il 4 ottobre, dunque, non parla soltanto di fede. Parla anche del modo in cui gli esseri umani scelgono di stare nel mondo.

E per una volta il calendario suggerisce una celebrazione che non richiede necessariamente grandi discorsi: anche trattare meglio gli animali può essere un buon modo per ricordare la giornata.

Il 4 ottobre 2026: un appuntamento speciale per l’Italia

Questa edizione del Metrolunario ha un motivo in più per soffermarsi sul calendario italiano.

Il 4 ottobre 2026 non è soltanto la festa religiosa di San Francesco. È il primo anno in cui la ricorrenza assume ufficialmente il carattere di festa nazionale, in virtù della legge n. 151 del 2025, entrata in vigore nel 2026.

La legge indica come valori da promuovere pace, fratellanza, tutela dell’ambiente e solidarietà.

Il cambiamento è quindi anche simbolico: una figura religiosa profondamente legata alla storia italiana viene collocata nel calendario civile nazionale attraverso una ricorrenza espressamente dedicata a valori considerati di portata generale.

E c’è un curioso cortocircuito temporale.

Francesco visse nel XIII secolo. Sputnik volò nello spazio nel XX. Nel 2026, entrambi finiscono nella stessa pagina del calendario.

È forse questa la parte più divertente degli almanacchi: il tempo non cancella le storie, le mette semplicemente una accanto all’altra.

Il cielo del 4 ottobre 2026

Per il 4 ottobre 2026, le effemeridi indicano il Sole in Bilancia, la Luna in Cancro, Mercurio e Venere in Scorpione, Marte e Giove in Leone, mentre Saturno, Urano, Nettuno e Plutone risultano retrogradi nei segni indicati dalle effemeridi. La Luna è inoltre nella fase del quarto calante.

Il quadro astrologico del giorno è quindi piuttosto articolato.

Il Sole in Bilancia viene associato simbolicamente alla ricerca dell’equilibrio e all’importanza delle relazioni. La Luna in Cancro richiama invece, nella tradizione astrologica, memoria, sensibilità e dimensione familiare.

Mercurio e Venere in Scorpione aggiungono una componente interpretata come più intensa e introspettiva, mentre Marte e Giove in Leone portano simbolicamente energia, creatività e desiderio di espressione. Come sempre nel Metrolunario, questa parte appartiene alla tradizione astrologica e all’intrattenimento: le posizioni astronomiche dei corpi celesti sono dati osservabili, mentre l’idea che possano determinare fortuna o comportamento umano non è una conclusione scientificamente dimostrata.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Cancro

Per il 4 ottobre 2026, il segno protagonista del Metrolunario è Cancro.

La scelta simbolica nasce soprattutto dalla presenza della Luna nel Cancro, posizione che nelle tradizioni astrologiche viene considerata particolarmente legata ai temi dell’emotività, della memoria e dell’intuito. Le effemeridi del giorno collocano la Luna in Cancro per l’intera giornata.

Il clima astrologico suggerisce quindi, in chiave puramente simbolica, una giornata nella quale il Cancro potrebbe valorizzare soprattutto ascolto, sensibilità e attenzione alle persone vicine.

Non necessariamente una giornata da grandi gesti plateali.

Piuttosto, una giornata da piccoli segnali: una telefonata, una conversazione sincera, un progetto ripreso dopo qualche tempo, una decisione presa ascoltando non soltanto la testa ma anche quello che si sente.

La presenza del Sole in Bilancia aggiunge un richiamo all’equilibrio, mentre Mercurio e Venere in Scorpione invitano simbolicamente ad andare oltre le apparenze.

La parola del giorno per il Cancro è quindi radici.