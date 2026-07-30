Perché i BTS non si presenteranno ai Grammy

I BTS hanno deciso di non presentare la propria musica ai Grammy Awards 2027, una scelta che ha sorpreso fan e addetti ai lavori. Dopo anni di candidature e del desiderio di ottenere uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell’industria musicale, il gruppo sudcoreano ha scelto di fare un passo indietro, spiegando che la decisione nasce da una questione di principio.

La nuova categoria dedicata al pop asiatico

La scelta dei BTS arriva dopo l’annuncio della Recording Academy di una nuova categoria, Best Asian Pop Music Performance, pensata per premiare artisti del panorama pop asiatico. Sebbene l’iniziativa sia stata presentata come un modo per valorizzare una scena musicale sempre più influente a livello mondiale, il gruppo ha espresso una posizione diversa.

In un messaggio condiviso attraverso i propri canali ufficiali, i sette membri hanno dichiarato di voler vedere la loro musica giudicata senza essere suddivisa in base alla provenienza geografica o alla lingua. Secondo i BTS, la musica dovrebbe superare i confini culturali e parlare a tutti, indipendentemente dall’origine dell’artista.

Una decisione simbolica

La rinuncia ai Grammy non rappresenta un rifiuto del premio in sé, ma un gesto simbolico nei confronti del nuovo sistema di categorie. Il gruppo ritiene che la creazione di premi separati per aree geografiche possa finire per dividere gli artisti anziché favorire una reale inclusione.

Negli anni, i BTS hanno dimostrato di poter competere nelle categorie principali dei Grammy grazie al loro successo internazionale, ottenendo diverse candidature e contribuendo ad aprire la strada al K-pop nel mercato occidentale. Per questo motivo, la loro decisione è stata interpretata da molti come una presa di posizione a favore di una competizione che metta tutti gli artisti sullo stesso piano.

Le reazioni dei fan

La notizia ha acceso il dibattito tra gli ARMY e gli appassionati di musica. Molti fan hanno sostenuto la scelta del gruppo, ritenendola coerente con il messaggio che i BTS hanno sempre promosso: abbattere le barriere culturali e linguistiche attraverso la musica.

Altri, invece, hanno espresso dispiacere per la possibilità di non vedere il gruppo competere in quella che avrebbe potuto essere un’edizione particolarmente favorevole, considerando il successo del loro ultimo album e delle nuove categorie introdotte dalla Recording Academy.

Un messaggio che va oltre i premi

La decisione dei BTS dimostra come, per il gruppo, il valore della musica non si misuri esclusivamente attraverso i riconoscimenti ricevuti. Con questa scelta hanno voluto ribadire che gli artisti dovrebbero essere valutati per il loro lavoro e il loro impatto, senza essere inseriti in categorie definite dall’area geografica o dalla lingua in cui cantano.

Resta da vedere se questa presa di posizione influenzerà il dibattito all’interno della Recording Academy o se porterà altri artisti internazionali a riflettere sul futuro delle categorie dedicate alle diverse aree del mondo. In ogni caso, la decisione dei BTS rappresenta uno dei momenti più significativi nel rapporto tra il gruppo e i Grammy Awards.