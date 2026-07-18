Pink Floyd Immersion torna nei teatri con Beyond the Moon

🌐 Pink Floyd Immersion è pronto a riportare il pubblico nei teatri italiani con il nuovo tour Beyond the Moon – Chapter I. Per il terzo anno consecutivo lo spettacolo evolve con una scenografia completamente rinnovata, un sistema audio in quadrifonia ad alta definizione e un percorso artistico che fonde musica, tecnologia e teatro. Un’esperienza immersiva che celebra il repertorio dei Pink Floyd attraverso un linguaggio contemporaneo, trasformando ogni concerto in un viaggio sensoriale tra suono, immagini ed emozioni.

Pink Floyd Immersion, il viaggio continua con Beyond the Moon – Chapter I

Ci sono spettacoli che non si limitano a riprodurre un repertorio musicale, ma cercano di ricrearne lo spirito, l’impatto emotivo e persino la dimensione sensoriale. È questa la filosofia di Pink Floyd Immersion, il progetto che da tre anni porta nei teatri italiani un omaggio alla leggendaria band britannica attraverso una formula che va oltre il tradizionale concerto tributo.

Con il nuovo tour Beyond the Moon – Chapter I, la produzione inaugura un nuovo percorso artistico destinato a svilupparsi in tre capitoli. Il primo appuntamento rappresenta un’evoluzione significativa dello spettacolo, grazie a una scenografia completamente ripensata, a un impianto sonoro in quadrifonia ad alta definizione e a una narrazione capace di accompagnare il pubblico dentro l’universo creativo dei Pink Floyd.

L’obiettivo dichiarato non è soltanto quello di riproporre alcune delle pagine più celebri della storia del rock, ma di costruire un’esperienza immersiva nella quale musica, immagini, luci e spazio scenico dialogano continuamente tra loro.

Il risultato è uno spettacolo che guarda tanto agli appassionati storici quanto alle nuove generazioni, offrendo una lettura moderna di un patrimonio musicale che continua a influenzare artisti e pubblico in tutto il mondo.

Il successo delle precedenti tournée

L’annuncio del nuovo tour arriva dopo due stagioni che hanno registrato un forte interesse da parte del pubblico.

Nel corso degli ultimi anni Pink Floyd Immersion ha collezionato numerosi spettacoli sold out, consolidando una propria identità nel panorama degli eventi dedicati al rock classico.

Il successo del progetto deriva da un approccio diverso rispetto ai tradizionali tributi.

Non si punta infatti esclusivamente sulla fedeltà nell’esecuzione musicale, ma sulla costruzione di un’esperienza teatrale completa.

Ogni elemento dello spettacolo contribuisce alla narrazione.

Le immagini dialogano con le canzoni.

Le luci seguono il ritmo emotivo dei brani.

Il suono si muove nello spazio.

Il pubblico non assiste semplicemente a un concerto, ma viene coinvolto in una dimensione che cerca di evocare la forza visionaria della produzione floydiana.

Beyond the Moon inaugura una nuova trilogia

Il sottotitolo Chapter I non è casuale.

Lo spettacolo rappresenta infatti il primo tassello di un progetto destinato a svilupparsi in tre differenti capitoli.

Il titolo Beyond the Moon suggerisce già la direzione artistica scelta dagli ideatori: andare oltre il simbolo più riconoscibile della band, rappresentato dall’album The Dark Side of the Moon, per esplorare l’intero universo creativo dei Pink Floyd.

Il viaggio proposto non segue esclusivamente un ordine cronologico.

Piuttosto attraversa emozioni, atmosfere e temi che hanno caratterizzato oltre mezzo secolo di musica.

Lo spettatore viene accompagnato in un percorso che alterna momenti contemplativi, esplosioni sonore e passaggi più intimi, mantenendo sempre una forte componente cinematografica.

La quadrifonia resta il cuore dello spettacolo

Uno degli elementi che distingue Pink Floyd Immersion da molte altre produzioni è il sistema audio.

Anche per il nuovo tour viene confermata la quadrifonia ad alta definizione, tecnologia che permette di distribuire il suono lungo tutto lo spazio del teatro.

A differenza della classica diffusione frontale, il pubblico percepisce movimenti sonori provenienti da più direzioni.

L’effetto è particolarmente evidente durante i passaggi più atmosferici, dove strumenti, effetti e voci sembrano muoversi attorno agli spettatori.

Questa scelta richiama direttamente alcune sperimentazioni effettuate dagli stessi Pink Floyd durante gli storici concerti degli anni Settanta, quando la ricerca sul suono spaziale rappresentava uno degli elementi più innovativi delle loro esibizioni.

Naturalmente oggi la tecnologia consente un livello di precisione molto superiore, offrendo un ascolto estremamente dettagliato.

Una scenografia completamente rinnovata

La principale novità della tournée 2026/2027 riguarda però l’impianto scenografico.

L’intera costruzione visiva è stata ripensata per amplificare il coinvolgimento emotivo dello spettatore.

Videoproiezioni, giochi di luce e ambientazioni digitali non svolgono una funzione decorativa, ma diventano parte integrante del racconto.

Ogni brano sviluppa un proprio universo visivo.

Le immagini accompagnano la musica senza sovrastarla, creando un dialogo continuo tra percezione sonora e impatto scenico.

L’effetto complessivo punta a trasformare il teatro in uno spazio immersivo nel quale il pubblico viene costantemente coinvolto.

Il repertorio attraversa tutta la storia dei Pink Floyd

Il nuovo spettacolo propone un viaggio attraverso alcuni dei momenti più rappresentativi della produzione della band inglese.

La selezione musicale attraversa diverse fasi artistiche.

Dalle sperimentazioni psichedeliche degli esordi si passa alle grandi architetture sonore che hanno reso celebri album entrati nella storia della musica contemporanea.

Le atmosfere di The Dark Side of the Moon, le tensioni narrative di The Wall, la profondità emotiva di Wish You Were Here e la forza concettuale di Animals diventano tappe di un percorso costruito per mettere in evidenza l’evoluzione stilistica dei Pink Floyd.

Gli arrangiamenti mantengono un forte rispetto verso le versioni originali, pur lasciando spazio all’energia di una performance dal vivo pensata per un pubblico contemporaneo.

Andrea Codispoti guida il progetto artistico

Alla direzione musicale dello spettacolo c’è Andrea Codispoti, ideatore del concept artistico, cantante, chitarrista e Musical Director del progetto.

La sua idea di spettacolo supera il semplice concetto di tributo musicale.

L’obiettivo è costruire un linguaggio capace di fondere elementi differenti.

Musica.

Teatro.

Tecnologia.

Narrazione.

Esperienza sensoriale.

Ogni componente concorre alla creazione di uno spettacolo nel quale l’emozione diventa il filo conduttore dell’intera serata.

L’intenzione è permettere allo spettatore di uscire dal teatro non soltanto con il ricordo di un concerto, ma con un’esperienza personale capace di lasciare una traccia emotiva.

Ogni teatro viene adattato all’esperienza immersiva

Uno degli aspetti meno visibili ma più importanti della produzione riguarda la preparazione tecnica.

Prima di ogni spettacolo viene effettuata una calibrazione acustica dell’ambiente teatrale.

Ogni sala presenta infatti caratteristiche differenti.

Dimensioni.

Materiali.

Riverbero.

Posizionamento del pubblico.

Per questo motivo il sistema audio viene regolato specificamente per ogni location, così da garantire uniformità nell’ascolto e valorizzare il funzionamento della quadrifonia.

Questa attenzione al dettaglio rappresenta uno degli elementi che contribuiscono alla qualità complessiva dell’esperienza.

Perché i Pink Floyd continuano ad affascinare generazioni diverse

A oltre mezzo secolo dalla nascita della band, la musica dei Pink Floyd mantiene una straordinaria capacità di parlare a pubblici molto differenti.

Le ragioni sono molteplici.

Da una parte vi è la qualità compositiva.

Dall’altra la capacità di affrontare temi universali come il tempo, l’alienazione, la guerra, la memoria, la perdita e la ricerca dell’identità.

Album come The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e The Wall sono diventati riferimenti culturali che continuano a essere studiati, ascoltati e reinterpretati.

Le nuove generazioni li scoprono attraverso lo streaming, i social e le colonne sonore, mentre chi li ha vissuti all’epoca ritrova nelle loro atmosfere un forte legame emotivo.

Un omaggio che guarda al futuro

Pink Floyd Immersion sceglie di non limitarsi alla nostalgia.

Pur rispettando il patrimonio musicale originale, il progetto utilizza strumenti contemporanei per costruire una nuova forma di spettacolo.

La tecnologia non sostituisce la musica.

La valorizza.

La scenografia non distrae.

Amplifica il racconto.

L’audio immersivo non rappresenta un semplice effetto speciale, ma diventa parte integrante dell’interpretazione artistica.

È questa probabilmente la ragione del successo ottenuto nelle precedenti stagioni.

Lo spettacolo riesce infatti a soddisfare sia gli appassionati più esigenti sia chi si avvicina per la prima volta all’universo floydiano.

Un tributo anche nel segno della memoria

Il nuovo tour porta con sé anche una forte componente emotiva.

La tournée è infatti dedicata a Tonino Ciotti, storico sassofonista del progetto, figura che ha contribuito in modo significativo alla crescita artistica di Pink Floyd Immersion.

La dedica rappresenta un gesto di riconoscenza verso un musicista che ha lasciato un’impronta importante non soltanto sul piano professionale, ma anche umano.

In uno spettacolo costruito intorno ai temi della memoria e delle emozioni, questo omaggio assume un significato particolarmente profondo.

Con Beyond the Moon – Chapter I, Pink Floyd Immersion apre così una nuova fase del proprio percorso artistico. Non è soltanto un nuovo tour, ma l’inizio di una trilogia che punta ad ampliare ulteriormente il dialogo tra musica, tecnologia e teatro. Un viaggio immersivo pensato per restituire tutta la forza evocativa dell’universo Pink Floyd, dimostrando come un grande repertorio possa continuare a emozionare attraverso linguaggi sempre nuovi, senza perdere la propria identità.