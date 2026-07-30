Las Migas trasformano “Non voglio mica la luna” in flamenco

🌐 Le vincitrici di due Latin Grammy Las Migas reinterpretano “Non voglio mica la luna” di Fiordaliso con il nuovo singolo “Luna”, un incontro tra canzone italiana e flamenco contemporaneo disponibile dal 31 luglio 2026.

Due mondi musicali lontani solo in apparenza si incontrano in una nuova versione destinata a sorprendere il pubblico italiano. Si intitola “Luna” il nuovo singolo delle Las Migas, una delle formazioni femminili più autorevoli della scena flamenca internazionale, che dal 31 luglio 2026 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano nasce da una rilettura in chiave flamenca di “Non voglio mica la luna”, il celebre successo portato al grande pubblico da Fiordaliso, trasformato dalla band spagnola attraverso il proprio linguaggio artistico fatto di tradizione, contaminazioni mediterranee e ricerca sonora.

Non si tratta soltanto di una cover, ma di un vero dialogo tra culture musicali. Las Migas prendono un classico della canzone italiana e lo reinterpretano secondo una sensibilità contemporanea, mantenendo intatta l’intensità emotiva del brano originale ma portandolo dentro il mondo del flamenco.

Un ponte tra Italia e Spagna attraverso la musica

La scelta di reinterpretare “Non voglio mica la luna” racconta la capacità delle grandi canzoni di superare confini geografici e generazionali.

Il brano, diventato uno dei simboli della musica italiana degli anni Ottanta, trova una nuova dimensione grazie agli arrangiamenti delle Las Migas, che ne valorizzano il lato più passionale e teatrale.

La voce, la chitarra flamenca e le atmosfere mediterranee trasformano “Luna” in un viaggio sonoro dove la tradizione italiana incontra le radici andaluse.

Il risultato è una versione intensa e raffinata, capace di parlare sia agli appassionati di flamenco sia a chi conosce e ama la grande canzone italiana.

Las Migas, vent’anni di carriera tra flamenco e innovazione

Dietro il progetto c’è una band con una storia internazionale consolidata.

Guidate dalla chitarrista e compositrice Marta Robles, le Las Migas hanno costruito in vent’anni di attività un percorso artistico caratterizzato dalla continua ricerca.

La loro musica parte dal flamenco, ma non si ferma alla tradizione. Nel corso degli anni il gruppo ha sviluppato un’identità originale, capace di unire elementi mediterranei, influenze popolari e sonorità contemporanee.

Con sei album in studio e concerti in oltre 50 Paesi, la formazione spagnola è diventata una delle realtà più riconosciute del panorama musicale internazionale.

Le loro esibizioni hanno raggiunto palchi in Stati Uniti, India, Francia, Egitto, Messico, Cuba, Italia, Germania, Cile, Svezia, Marocco e molti altri Paesi.

Due Latin Grammy e il riconoscimento internazionale

Il successo delle Las Migas è stato consacrato anche dai principali riconoscimenti dell’industria musicale.

La band ha conquistato due Latin Grammy Award, rispettivamente nel 2022 e nel 2025.

L’ultimo premio è arrivato grazie all’album “Flamencas”, un progetto dedicato all’essenza del flamenco e alla sua capacità di rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie origini.

Nel corso della carriera il gruppo ha ricevuto quattro nomination ai Latin Grammy nella categoria Miglior Album di Musica Flamenca, confermando una presenza costante ai massimi livelli della scena musicale spagnola.

A questi riconoscimenti si aggiungono anche i premi MIN ottenuti nel 2019 e nel 2023 per gli album “Cuatro” e “Libres”.

“Luna” apre un nuovo capitolo artistico

Con il nuovo singolo, Las Migas inaugurano una nuova fase del loro percorso.

“Luna” rappresenta una scelta precisa: raccontare come la musica possa trasformarsi attraverso il tempo e attraverso l’incontro tra identità diverse.

La band spagnola non si limita a riproporre un brano conosciuto, ma lo ricostruisce attraverso una prospettiva personale.

La melodia originale incontra ritmi e colori del flamenco contemporaneo, creando una versione che conserva la memoria del passato ma guarda al futuro.

È proprio questa capacità di trasformazione uno degli elementi più distintivi del gruppo.

Il flamenco contemporaneo come linguaggio globale

Negli ultimi anni il flamenco ha conquistato nuovi spazi grazie ad artisti capaci di rinnovarne il linguaggio.

Las Migas rappresentano una delle espressioni più interessanti di questa evoluzione: rispettano la tradizione, ma la mettono in dialogo con culture e generi differenti.

La loro musica dimostra come il flamenco possa essere un linguaggio universale, capace di incontrare il pop, la musica mediterranea e la canzone d’autore.

“Luna” segue proprio questa direzione: una reinterpretazione che non cancella il passato, ma lo rende nuovamente vivo.

Dalle collaborazioni prestigiose al nuovo tour mondiale

Nel corso della loro carriera, Las Migas hanno collaborato con numerosi artisti di rilievo internazionale, tra cui Estrella Morente, Tomatito, Miguel Poveda, Rozalén, El Kanka, Kevin Johansen, Raül Refree e Josemi Carmona.

Queste collaborazioni hanno contribuito a definire un’identità musicale aperta, capace di attraversare generi diversi e creare connessioni tra artisti di generazioni differenti.

Dopo un intenso tour negli Stati Uniti e in Canada nel 2024, con oltre 25 concerti, il gruppo ha proseguito il proprio percorso con il tour mondiale 2025/26.

Tra gli appuntamenti più prestigiosi figurano anche importanti palcoscenici spagnoli come il Palau de la Música Catalana e il Gran Teatro Príncipe Pío di Madrid.

Un omaggio alla forza delle grandi canzoni

La nuova versione di “Non voglio mica la luna” conferma una delle caratteristiche più affascinanti della musica: una canzone può cambiare forma senza perdere la propria anima.

A distanza di decenni dalla sua pubblicazione, il brano di Fiordaliso trova una nuova vita grazie all’incontro con il flamenco delle Las Migas.

“Luna” diventa così un racconto di contaminazione culturale, un incontro tra Italia e Spagna e una dimostrazione di come le melodie più forti riescano ad attraversare epoche e confini.

Con questo nuovo singolo, Las Migas portano ancora una volta il flamenco fuori dai suoi confini tradizionali, trasformandolo in un linguaggio capace di emozionare un pubblico globale.