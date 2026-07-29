Napoli, allarme sui social per il “metodo del topo”: cosa c’è di vero

🌐 Napoli, torna a circolare sui social il presunto “metodo del topo” per rubare le auto: decine di video raccontano una tecnica che sfrutterebbe il panico dei conducenti, ma al momento non risultano denunce alle forze dell’ordine né conferme ufficiali di episodi recenti.

Negli ultimi giorni il presunto “metodo del topo” è diventato uno degli argomenti più discussi sui social network, alimentando timori tra gli automobilisti che percorrono le principali arterie dell’area metropolitana di Napoli. Video pubblicati su TikTok, Facebook e altre piattaforme raccontano una tecnica tanto insolita quanto inquietante: alcuni malviventi lancerebbero un topo morto nell’abitacolo di un’auto con i finestrini abbassati, provocando il panico del conducente e inducendolo a fermarsi. In quel momento entrerebbero in azione i complici, pronti a impossessarsi del veicolo.

La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti, generando migliaia di condivisioni e commenti. Tuttavia, al momento non esistono conferme ufficiali che attestino il verificarsi di rapine recenti con questa modalità. Secondo quanto emerso, infatti, non risultano denunce presentate ai commissariati competenti, né comunicazioni delle forze dell’ordine che confermino episodi avvenuti negli ultimi giorni.

La storia rappresenta un esempio di come, nell’era dei social media, racconti di presunti reati possano diffondersi molto rapidamente, creando allarme anche prima che vengano verificati dalle autorità.

Il presunto “metodo del topo”: come funzionerebbe

Secondo i racconti condivisi online, il sistema sarebbe tanto semplice quanto studiato per sfruttare una reazione istintiva della vittima.

Lo scenario descritto è quasi sempre lo stesso. I malviventi attenderebbero il passaggio di un’automobile con i finestrini abbassati, soprattutto durante i rallentamenti del traffico o nei tratti più congestionati.

A quel punto verrebbe lanciato all’interno dell’abitacolo un topo morto o comunque un animale in grado di provocare disgusto e spavento.

La reazione emotiva del conducente sarebbe il vero elemento su cui fare leva. Preso dal panico, il guidatore potrebbe fermare immediatamente il veicolo e scendere per verificare quanto accaduto o liberarsi dell’animale.

Secondo i racconti circolati sui social, proprio in quei pochi secondi entrerebbero in azione altri complici, che salirebbero rapidamente sull’auto per fuggire.

Si tratta di una dinamica costruita sul cosiddetto fattore sorpresa, una tecnica spesso utilizzata in numerosi tentativi di truffa o furto per spingere la vittima a prendere decisioni impulsive.

Dove sarebbero avvenuti gli episodi

Le segnalazioni diffuse online fanno riferimento soprattutto all’Asse Mediano, la superstrada che attraversa l’hinterland a nord di Napoli e collega numerosi comuni della provincia partenopea e parte della provincia di Caserta.

Si tratta di una delle arterie più trafficate della Campania, percorsa quotidianamente da migliaia di automobilisti.

Proprio l’intenso traffico e i frequenti rallentamenti renderebbero teoricamente più semplice mettere in pratica uno stratagemma basato sull’effetto sorpresa.

Tuttavia, è importante sottolineare che le località citate nei video non costituiscono una prova dell’effettivo verificarsi degli episodi. Le informazioni disponibili derivano infatti principalmente da testimonianze pubblicate sui social.

Nessuna denuncia ufficiale: cosa dicono le autorità

L’elemento più rilevante della vicenda riguarda proprio la mancanza di riscontri ufficiali.

Nonostante il forte clamore mediatico, non risultano denunce presentate alle forze dell’ordine che documentino rapine avvenute recentemente con questa tecnica.

Allo stesso modo, al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali da parte di polizia o carabinieri che confermino una serie di episodi riconducibili al cosiddetto “metodo del topo”.

Questo non significa automaticamente che il fenomeno sia inesistente, ma evidenzia come sia necessario distinguere tra racconti condivisi online e fatti effettivamente accertati.

Le forze dell’ordine invitano generalmente i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto, perché solo attraverso le denunce è possibile verificare eventuali collegamenti tra casi simili e avviare indagini.

Un precedente risalente al 2018

Il racconto che sta circolando in questi giorni non è completamente nuovo.

Segnalazioni analoghe erano già emerse nel 2018, quando in alcuni quartieri della periferia orientale di Napoli, come San Giovanni a Teduccio e Barra, erano circolate testimonianze relative a presunti tentativi di furto basati su uno stratagemma simile.

Anche allora la notizia aveva suscitato grande attenzione tra gli automobilisti, contribuendo alla diffusione di numerosi messaggi sui social e nelle chat di messaggistica.

La ricomparsa di questi racconti dimostra come alcuni episodi, reali o presunti, possano riemergere periodicamente e tornare a diffondersi grazie alla velocità delle piattaforme digitali.

Perché il panico è un’arma efficace per i malviventi

Indipendentemente dal caso specifico, gli esperti di sicurezza sottolineano che molte truffe e molti furti si basano su un principio comune: alterare la capacità di reazione della vittima.

Emozioni come paura, disgusto, sorpresa o senso di urgenza possono spingere una persona a prendere decisioni impulsive, abbassando il livello di attenzione.

È lo stesso meccanismo psicologico sfruttato in numerosi raggiri, sia nel mondo reale sia online. Quando una persona viene colta di sorpresa tende infatti ad agire rapidamente, senza valutare tutti i possibili rischi.

Nel caso del presunto “metodo del topo”, il disgusto provocato dalla presenza dell’animale rappresenterebbe proprio l’elemento capace di indurre il conducente a lasciare momentaneamente incustodita l’automobile.

Come comportarsi in caso di situazione sospetta

Anche in assenza di conferme ufficiali sul fenomeno, alcune precauzioni possono contribuire a ridurre i rischi in situazioni anomale durante la guida.

Tra i comportamenti consigliati:

mantenere la calma se si verifica un episodio inatteso durante la marcia;

evitare di fermarsi immediatamente in luoghi isolati o poco frequentati;

se possibile, raggiungere un’area illuminata o un luogo sicuro prima di scendere dal veicolo;

tenere le portiere chiuse durante la guida e limitare l’apertura dei finestrini nelle aree particolarmente trafficate;

contattare il numero di emergenza 112 se si ritiene di essere vittima di un tentativo di furto o si notano movimenti sospetti.

Tra allarme social e realtà dei fatti

La vicenda del presunto “metodo del topo” evidenzia ancora una volta quanto sia sottile il confine tra informazione, testimonianza e viralità sui social network.

Video e racconti personali possono contribuire a diffondere rapidamente l’attenzione su possibili fenomeni criminali, ma non sostituiscono le verifiche delle autorità competenti.

Ad oggi, il caso continua ad alimentare il dibattito tra gli automobilisti dell’area napoletana, ma resta un elemento fondamentale: non risultano denunce ufficiali né conferme investigative che attestino una nuova ondata di furti d’auto realizzati con questa tecnica.

Per questo motivo è opportuno mantenere un atteggiamento prudente, evitando sia di sottovalutare eventuali situazioni sospette sia di considerare come accertati episodi che, allo stato attuale, trovano riscontro principalmente nei racconti diffusi attraverso i social media.