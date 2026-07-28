Perché i gatti assaggiano l’acqua con la zampa? Le vere ragioni

🌐 Perché i gatti assaggiano l’acqua con la zampa prima di bere? Quello che sembra un comportamento curioso è in realtà il risultato dell’istinto felino e di precise esigenze comportamentali. Dalla protezione delle vibrisse al controllo dell’ambiente circostante, fino alla verifica della qualità dell’acqua e al semplice gioco, gli esperti spiegano perché molti gatti preferiscono immergere la zampa nella ciotola anziché bere direttamente. Comprendere questo rituale aiuta anche a migliorare il benessere del proprio animale domestico.

Perché i gatti mettono la zampa nell’acqua prima di bere

Chi vive con un gatto lo ha osservato almeno una volta: invece di avvicinare subito il muso alla ciotola, il felino immerge delicatamente una zampa nell’acqua, la muove con cautela e, in alcuni casi, la porta persino alla bocca per leccarla. Un gesto che può sembrare buffo o inspiegabile, ma che in realtà affonda le radici nella natura stessa del gatto.

Secondo i comportamentalisti felini, questo comportamento non ha un’unica spiegazione. Si tratta piuttosto di una combinazione di istinto, percezione sensoriale e adattamento all’ambiente domestico. Ogni gatto può compiere questo rituale per motivazioni diverse, oppure per più ragioni contemporaneamente.

Comprendere il significato di questa abitudine permette ai proprietari di interpretare meglio il linguaggio del proprio animale e di creare un ambiente più adatto alle sue esigenze.

Le vibrisse: uno degli strumenti sensoriali più importanti

Una delle spiegazioni più accreditate riguarda le vibrisse, comunemente chiamate baffi.

Contrariamente a quanto si pensa, non si tratta di semplici peli. Le vibrisse sono organi sensoriali altamente specializzati, collegati a terminazioni nervose estremamente sensibili che consentono al gatto di percepire ostacoli, movimenti e variazioni dello spazio circostante.

Quando una ciotola è troppo stretta o particolarmente profonda, le vibrisse possono sfiorarne continuamente i bordi durante la bevuta. Questo contatto ripetuto può risultare fastidioso per alcuni gatti, inducendoli a cercare una soluzione alternativa.

Immergendo la zampa nell’acqua, il gatto può:

valutare la profondità della ciotola;

evitare il continuo contatto delle vibrisse con i bordi;

bere senza dover infilare completamente il muso nel contenitore.

Per questo motivo molti veterinari consigliano ciotole larghe e poco profonde, progettate proprio per ridurre il cosiddetto “stress delle vibrisse”.

Un modo per controllare la temperatura dell’acqua

La zampa rappresenta anche uno strumento di esplorazione.

Prima di bere, alcuni gatti la utilizzano per verificare caratteristiche che non possono percepire immediatamente con la vista, come:

la temperatura dell’acqua;

il livello presente nella ciotola;

eventuali movimenti della superficie.

Questo comportamento ricorda quello di molti animali selvatici, che esplorano l’ambiente con estrema cautela prima di soddisfare un bisogno fondamentale come bere.

Anche se i gatti domestici vivono in ambienti sicuri, il loro patrimonio istintivo resta sostanzialmente invariato.

Bere senza perdere di vista ciò che accade

Un’altra spiegazione riguarda il bisogno di mantenere il controllo dell’ambiente.

I gatti sono contemporaneamente predatori e potenziali prede dal punto di vista evolutivo. Per questo motivo tendono a evitare situazioni che limitano il loro campo visivo.

Se la ciotola è posizionata molto vicino a una parete o in un angolo, il gatto potrebbe trovarsi costretto a dare le spalle alla stanza mentre beve. Questa posizione riduce la capacità di osservare ciò che accade intorno.

Utilizzando la zampa per raccogliere l’acqua, il felino riesce invece a:

mantenere una postura più vigile;

controllare meglio l’ambiente circostante;

interrompere rapidamente l’azione in caso di rumori o movimenti improvvisi.

È un comportamento che riflette l’elevato livello di attenzione tipico della specie.

L’istinto verso l’acqua in movimento

Molti gatti mostrano una preferenza per l’acqua corrente rispetto a quella ferma.

Non è raro che un gatto ignori la propria ciotola per bere direttamente dal rubinetto o da una fontanella.

Secondo gli esperti, questo potrebbe derivare da un antico meccanismo evolutivo: in natura l’acqua in movimento è generalmente più pulita e meno soggetta alla proliferazione di batteri rispetto a quella stagnante.

Muovendo la superficie con la zampa, il gatto potrebbe cercare di capire se l’acqua è:

fresca;

in movimento;

sicura da bere.

Anche se oggi l’acqua della ciotola viene cambiata regolarmente, l’istinto continua a guidare molti dei suoi comportamenti.

Quando entra in gioco anche il divertimento

Non bisogna dimenticare un’altra caratteristica tipica dei gatti: la curiosità.

L’acqua rappresenta uno stimolo interessante dal punto di vista sensoriale. Toccarla produce onde, riflessi e piccoli movimenti che attirano facilmente la loro attenzione.

In particolare i gatti più giovani possono immergere ripetutamente la zampa semplicemente perché trovano divertente osservare:

le increspature sulla superficie;

le gocce che si formano;

il movimento provocato dal contatto.

In questi casi il comportamento assume una componente ludica, del tutto normale e priva di significati patologici.

Quando preoccuparsi?

Nella maggior parte dei casi, “assaggiare” l’acqua con la zampa è un comportamento perfettamente fisiologico.

Può però essere utile consultare un veterinario se il gatto:

rifiuta completamente di bere dalla ciotola;

mostra improvvisi cambiamenti nelle abitudini di idratazione;

beve quantità d’acqua molto superiori o inferiori al normale;

presenta altri sintomi come perdita di appetito, letargia o dimagrimento.

Alterazioni nella sete o nel comportamento possono infatti essere associate a diverse condizioni mediche e meritano una valutazione professionale.

Come rendere più piacevole il momento della bevuta

Per favorire una corretta idratazione, gli esperti consigliano alcuni semplici accorgimenti:

scegliere ciotole ampie e poco profonde, che non comprimano le vibrisse;

cambiare l’acqua più volte al giorno;

collocare la ciotola in un luogo tranquillo e facilmente accessibile;

tenerla lontana dalla lettiera e, se possibile, anche dalla ciotola del cibo;

valutare l’utilizzo di una fontanella se il gatto mostra una chiara preferenza per l’acqua corrente.

Piccole modifiche all’ambiente possono incoraggiare il gatto a bere con maggiore regolarità, contribuendo alla salute di reni e vie urinarie.

Un gesto semplice che racconta molto del comportamento felino

Immergere la zampa nell’acqua prima di bere non è un capriccio né un comportamento insolito. È il risultato di milioni di anni di evoluzione, durante i quali i gatti hanno sviluppato strategie per proteggere i propri sensi, controllare l’ambiente e valutare la sicurezza delle risorse disponibili.

Che lo facciano per evitare il contatto delle vibrisse con la ciotola, per verificare la temperatura dell’acqua, per mantenere sotto controllo ciò che li circonda o semplicemente per giocare, questo piccolo rituale dimostra ancora una volta quanto i felini siano animali attenti, curiosi e raffinati nelle loro abitudini quotidiane. Osservare questi comportamenti permette non solo di conoscere meglio il proprio gatto, ma anche di offrirgli un ambiente più confortevole e rispettoso della sua natura.