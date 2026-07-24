Il ragno australiano più veloce del mondo corre come un uomo

🌐 Ragno più veloce del mondo: l’Heteropoda jugulans sorprende la scienza con una corsa da record, arrivando a 13 km/h grazie a zampe e corpo progettati dall’evoluzione per la velocità

Per molto tempo il titolo di animale più veloce è stato associato quasi esclusivamente ai grandi predatori del pianeta: il ghepardo, capace di accelerazioni impressionanti sulla terraferma, il falco pellegrino nelle sue spettacolari picchiate in volo o alcuni grandi pesci oceanici capaci di scatti fulminei. Una nuova ricerca, però, porta l’attenzione su un protagonista molto più piccolo e spesso temuto: un ragno australiano dalle zampe lunghe e dall’aspetto inconfondibile.

Si tratta dell’Heteropoda jugulans, conosciuto anche come brown huntsman spider, una specie appartenente alla famiglia degli Sparassidae che ha conquistato un primato sorprendente: tra i ragni analizzati in un vasto studio comparativo è risultato il più veloce, raggiungendo una velocità di 3,59 metri al secondo, equivalente a circa 13 chilometri orari.

Un valore straordinario se rapportato alle sue dimensioni. Per un essere umano significherebbe correre a una velocità paragonabile a quella di un atleta durante uno sprint sostenuto. Nel mondo degli aracnidi, invece, rappresenta il risultato di milioni di anni di adattamento evolutivo che hanno trasformato la struttura del corpo di questo animale in una vera macchina da movimento.

La scoperta non riguarda soltanto un curioso record naturale. Lo studio sulla velocità dei ragni apre una finestra nuova sul modo in cui gli animali sviluppano strategie motorie diverse, dimostrando che anche creature apparentemente lontane dai grandi campioni della velocità possono nascondere capacità sorprendenti.

Il ragno australiano che sfida le aspettative della natura

L’Heteropoda jugulans appartiene al gruppo dei cosiddetti ragni cacciatori, animali che non costruiscono grandi ragnatele per catturare le prede, ma si affidano principalmente alla mobilità, alla vista e alla rapidità dei movimenti.

Il suo corpo è costruito per spostarsi velocemente. Le caratteristiche più evidenti sono le zampe molto lunghe e sottili, disposte lateralmente rispetto al corpo, una conformazione tipica degli Sparassidae che permette una maggiore ampiezza del passo e una notevole agilità negli spostamenti.

A differenza di altri ragni che aspettano immobili l’arrivo della preda, questi animali devono essere pronti a inseguire, cambiare direzione rapidamente e muoversi su superfici diverse. La velocità diventa quindi un vantaggio fondamentale sia per la caccia sia per sfuggire ai predatori.

Il risultato dello studio dimostra che non è sufficiente avere dimensioni maggiori per essere più veloci. La natura non premia semplicemente gli animali più grandi, ma quelli che possiedono il miglior equilibrio tra massa corporea, struttura muscolare, proporzioni degli arti e stile di vita.

L’Heteropoda jugulans rappresenta proprio questo equilibrio: non è il ragno più grande del mondo, ma possiede una combinazione di caratteristiche fisiche che gli consente di trasformare efficacemente l’energia dei movimenti in velocità.

Uno studio record su centinaia di specie di ragni

La ricerca che ha portato alla scoperta del primato dell’Heteropoda è una delle analisi più ampie mai realizzate sulla velocità degli aracnidi. Gli studiosi hanno confrontato le capacità di corsa di 258 specie di ragni appartenenti a 64 famiglie differenti, creando un quadro molto più completo rispetto agli studi precedenti.

L’obiettivo era capire quali elementi determinassero realmente la velocità di un ragno. Per molto tempo si è pensato che le dimensioni fossero il fattore principale: un animale più grande avrebbe dovuto avere maggiore forza e quindi maggiore rapidità.

I risultati hanno invece mostrato una realtà più complessa.

Le specie più veloci sono quelle che presentano particolari proporzioni corporee, soprattutto un rapporto favorevole tra lunghezza delle zampe e dimensione del corpo. Gli arti lunghi permettono infatti passi più ampi, riducendo il numero di movimenti necessari per coprire una determinata distanza.

Questo principio ricorda, in parte, quello osservato anche negli animali terrestri più veloci: la conformazione anatomica può fare la differenza più della semplice potenza muscolare.

Perché l’Heteropoda corre così veloce

La straordinaria velocità dell’Heteropoda jugulans non è casuale, ma il risultato di una lunga storia evolutiva. Ogni caratteristica del suo corpo sembra essere orientata verso l’efficienza del movimento.

Le zampe lunghe consentono di aumentare la distanza percorsa a ogni passo, mentre il corpo relativamente compatto riduce il peso da spostare. Questo permette al ragno di accelerare rapidamente e cambiare direzione con grande precisione.

Un altro elemento importante riguarda il modo in cui gli aracnidi si muovono. I ragni non utilizzano i muscoli delle zampe nello stesso modo degli esseri umani o dei mammiferi. Parte del movimento viene regolata attraverso variazioni della pressione interna del corpo, che contribuiscono all’estensione degli arti.

Questa particolare biomeccanica permette loro di compiere movimenti estremamente rapidi, soprattutto durante gli scatti improvvisi.

Nel caso dell’Heteropoda, la velocità è una strategia di sopravvivenza. Un predatore che caccia attivamente deve essere abbastanza rapido da sorprendere una preda, ma anche abbastanza agile da evitare minacce improvvise.

Una corsa impressionante, ma non significa che sia un pericolo per l’uomo

Il fatto che un ragno possa raggiungere velocità simili a quelle di un essere umano può generare timore, soprattutto considerando la cattiva reputazione che spesso accompagna questi animali.

Tuttavia, l’Heteropoda jugulans non rappresenta una minaccia significativa per le persone. Come la maggior parte dei ragni, tende a evitare il contatto con gli esseri umani e utilizza la sua velocità principalmente per cacciare piccoli insetti o per allontanarsi rapidamente da situazioni percepite come pericolose.

La sua fama di “ragno velocissimo” racconta soprattutto una storia di adattamento naturale, non di aggressività.

In Australia molti ragni cacciatori sono addirittura considerati utili negli ambienti domestici perché contribuiscono al controllo delle popolazioni di insetti. La loro presenza negli ecosistemi svolge infatti un ruolo importante negli equilibri naturali.

La velocità animale non è solo una gara di record

La scoperta del ragno più veloce del mondo offre anche una riflessione più ampia sul modo in cui la scienza studia il movimento animale.

Quando si parla di velocità, l’immaginario collettivo tende a concentrarsi sui grandi animali: mammiferi possenti, uccelli rapaci o creature marine dalle prestazioni eccezionali. Ma il mondo naturale è pieno di specialisti del movimento che sfuggono alla nostra attenzione.

Un piccolo insetto può superare proporzionalmente un grande animale, un rettile può possedere accelerazioni sorprendenti e un ragno di pochi centimetri può raggiungere una velocità che, rapportata alle sue dimensioni, appare quasi incredibile.

Gli studiosi stanno cercando di comprendere sempre meglio questi meccanismi perché possono offrire informazioni utili anche in altri campi, dalla robotica alla progettazione di nuovi sistemi di movimento artificiale.

La biomeccanica degli animali è infatti una fonte continua di ispirazione per creare tecnologie più efficienti, leggere e adattabili.

Il futuro della ricerca sui ragni e sui loro movimenti

Lo studio sull’Heteropoda jugulans rappresenta un passo importante, ma non chiude la ricerca sulla velocità degli aracnidi. Gli scienziati ritengono probabile che esistano altre specie con capacità ancora poco conosciute, soprattutto nelle aree tropicali e nelle foreste meno esplorate.

Il pianeta ospita migliaia di specie di ragni e molte vivono in ambienti difficili da raggiungere o osservare. Nuove analisi potrebbero quindi rivelare altri campioni nascosti della velocità naturale.

La ricerca dovrà inoltre approfondire il rapporto tra velocità, comportamento e ambiente. Un ragno che vive in una foresta fitta potrebbe avere esigenze diverse rispetto a uno che abita zone aperte o ambienti urbani.

Comprendere queste differenze permette non solo di conoscere meglio gli animali, ma anche di osservare come la biodiversità sia il risultato di infinite soluzioni sviluppate dall’evoluzione.

Il record dell’Heteropoda jugulans racconta quindi una storia che va oltre il semplice primato. Dietro quei 3,59 metri al secondo c’è un esempio straordinario di ingegneria naturale: un piccolo predatore che, attraverso milioni di anni di trasformazioni, ha trovato il modo più efficace per muoversi nel proprio mondo.

E dimostra ancora una volta che la natura conserva sorprese anche nei luoghi e nelle creature che spesso osserviamo meno.